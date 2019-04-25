Дочь Салтыковой штурмует мировой шоу-бизнес, а сын Пореченкова - отечественный кинематограф

У тех, кто родился в семьях звезд сцены и экрана, примерно такой же выбор кем стать, как у тех, кто родился в семьях, к примеру, знаменитых ученых или успешных бизнесменов. Дети с детства видят перед собой пример для подражания и грех не воспользоваться бесценным родительским опытом при самоопределении.

Кто из детей звезд последовал за родителями?

Алиса Салтыкова, 31 год, дочь Ирины Салтыковой

Единственная дочь популярных в 90-е артистов Ирины и Виктора Салтыкова даже не задумывалась, кем стать. С юности девушка поет, как мама и папа. Ее родители развелись, когда Алисе было 8 лет. Ребенок остался с матерью, отец долгое время не принимал участие в воспитании, но со временем восстановил отношения с дочерью. У Виктора Салтыкова вторая семья, у него есть 24-летняя дочь и 10-летний сын от второго брака с женой Ириной Метлиной. Сводная сестра Алисы 24-летняя Аня тоже поет и даже участвовала в 10-й «Фабрике звезд» под псевдонимом Аня Мун. Так что петь у них — семейное.

irinasaltykova_official На этой фотографии ,мы с Алисой смотрим в одном направлении !!!!

Алиса Салтыкова в 15 лет покинула Россию. Сначала отправилась учиться в Париж, затем в Лондон, где живет сегодня. Выступать на сцене девушка мечтала всегда. Ей удалось стать не только певицей, но и постановщицей развлекательных мероприятий. Она снимает клипы, выступает с концертами в клубах, у нее выпускаются альбомы. Да, она малоизвестная российской публике, потому что ориентирована на Западный рынок, поет на английском, штурмует мировой шоубиз.

Пока 31-летней Алисе далеко до славы условной Кристины Агилеры, однако мама верит в свою дочь и продолжает поддерживать и консультировать. При этом, искренне восхищаясь мамой, сценический имидж 52-летней Ирины Салтыковой она перенимать не захотела. Алиса поменяла свой естественный блонд на темный оттенок, набила себе татуировок, сексуальным туалетами предпочитает брюки и кеды, одним словом оторва.

Анна Шульгина, 25 лет, дочь Валерии

valeriya Ну куда же без селфи? С моей красоткой прошлым холодным летом.

Анна Шульгина — дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Родители развелись, когда ей было 9 лет. Аня росла с мамой, которая снова вышла замуж и уже 15 лет живет в счастливом и венчанном браке с другим маститым продюсером Иосифом Пригожиным. Аня воспитывалась в большой семье — на двоих у Валерия с Иосифом шестеро детей и всех Пригожин считает своими. У Шульгиной есть двое родных братьев — 30-летний Артемий и 24-летний Арсений. У отчима трое детей от прежних браков: 29-летний сын Дмитрий и 22-летняя дочь Дана, 20-летняя дочь Лиза.

anna_shulgina Сменить имя в паспорте за считанные дни , а в Инстаграм годами ждать ответа поддержки. 21ый век, привет.

Вместе с младшим братом Арсением Анна профессионально занимается музыкой. Но стать певицей решила не сразу. Девушка окончила Щуку, она профессиональная драматическая актриса, а также артистка эстрады. Театральным подмосткам предпочла эстрадные. Совмещает с работой телеведущей на музыкальном канале.

anna_shulgina Я хочу, чтобы вы знали, что я все читаю, все вижу.

Пару лет карьерой Шульгиной занимался отчим-продюсер. Пригожин не видел в такой поддержке ничего зазорного. Но два года назад она решила создать собственный образ без помощи семьи и расторгла контракт с мужем Валерии. Аня также не хочет копировать мамин имидж. Хотя получается с трудом. Шульгина когда-то была пухленькой, но сегодня она такая же худышка как мама. Длинные локоны нещадно отрезала, но осталась блондинкой. Сегодня выступает под сценическим псевдонимом «SHENA?», уже записала свой первый альбом.

Ариадна Волочкова, 13 лет, дочь Анастасии Волочковой

volochkova_art С доченькой

Ариадна Волочкова — единственная дочь бывшей примы-балерины Большого театра Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина. Родители расстались через год после ее рождения, ребенка воспитывала Волочкова. Сегодня Арише 13 лет и она тоже выбрала мамину профессию. Девочка отлично танцует. Хотя и не балет. У Ариадны хорошие данные, но она выбрала жанр современного танца. Она довольно раскована и в меру артистична. У нее все впереди.

ariadna_volochkova Жесть, как Инстаграмм портит качество

Есть у дочери известной танцовщицы и другие интересы. Волочкова-младшая обожает езду верхом. Это очень дорогое увлечение, но знаменитая мама привыкла баловать дочь.

ariadna_volochkova Чтобы вы выбрали дружить и никогда не ссориться или ссориться, но быть счастливыми?

Кстати, ребенок многое повторяет за матерью. Ариша также пробует себя в качестве певицы, как когда-то делала Анастасия. А еще пишет стихи и песни.

Микелла Абрамова, 11 лет, дочь Алсу

alsou_a ГолосДети поединки команды

alsou_a ГолосДети поединки команды

Средний ребенок певицы Алсу Сафиной и бизнесмена Яна Абрамова ( у 35-летней артистки есть 12-летняя дочь Сафина и 2-летний сын Рафаэль) уже штурмует поп-сцену. 11-летняя Микелла с детства в музыке. Несмотря на то, что папа занят предпринимательством, он безумно любит музыку и даже аккомпанирует ребенку. А о маме и речи нет. Обладательница 2-го места на «Евровидении-2000» посвящает все свое свободное время занятиям с дочерью. И вот результат. Микелла прошла отбор и стала участницей «Голос.Дети».

mikellaabramova Дорогие друзья! Вчера был самый волнительный день в моей жизни!

Самое престижное российское телешоу талантов для детей сделало свое дело. Микелла уже имеет своих поклонников, среди которых сама Ольга Бузова. Поющая телеведущая от души поддерживает дочь Алсу и хвалит вокал маленькой артистки. А еще она отлично играет на фортепиано и укулеле.

mikellaabramova Друзья, огромное вам спасибо за ваши отзывы, комментарии и бесконечные комплименты!

Владимир Любимцев, 29 лет, сын Михаила Пореченкова

porechenkov_official_page Со старшим сыном Вовкой.

Первенец народного артиста России Михаила Пореченкова неслучайно не носит папину фамилию. Старший сын звезды «Грозовых ворот» родился от фактического брака известного актера с Ириной Любимцевой, которую он встретил, когда служил в военном училище в Таллине. Владимир Любимцев родился в Эстонии и до недавнего времени жил там с бабушкой. Отец оставил его с матерью еще в детстве, приняв решение вернуться в Москву. Когда мальчику было 6 лет, мама ушла из жизни. Теперь ему 29 лет и он давно воссоединился с знаменитым отцом.

Первенец народного артиста России Михаила Пореченкова неслучайно не носит папину фамилию

porechenkov_official_page Вчера, на тренировке с сыном Вовкой и Мишаней Кокляевым

Владимир переехал в Россию и пошел по стопам родителя, хотя мог стать профессиональным спортсменом — он прекрасно владеет дзюдо. Окончил в Щепкинское театральное училище и уже пробует себя в кино, а также зачислен в труппу МХТ им. Чехова - театра, где служит отец. Он успел сделать знаменитого папу дедушкой. Три года назад у Владимира родилась дочь Мирослава.

Павел Табаков, 23 года сын Олега Табакова и Марины Зудиной

tabakov_pavel павел табаков

Этот начинающий, но очень перспективный актер театра и кино полноправный продолжатель династии Табаковых. Павел родился во втором браке великого Олега Павловича с актрисой Мариной Зудиной. Он имел исключительную возможность перенимать опыт выдающегося театрального и кинодеятеля, а также учиться у мамы, у старших братьев и сестер. В этой семье все были или являются артистами, за исключением 12-летней Марии, которая просто еще слишком мала.

tabakov_pavel Тобол - кино - в ноябре.

Несмотря на то, что он фактически является представителем «золотой молодежи», таковым он не вырос. Его воспитали в строгости и ответственном отношении к деньгам. Еще со школы Павел Табаков, ограниченный скромными карманным, стал зарабатывать самостоятельно. После 9-классов сам, без блата поступал в Московскую театральную школу. Когда учился, жил в общежитии наравне со всеми. Во время учебы он активно пробовал себя на театральной сцене. А в 19 лет получил первую роль в кино. Сегодня на счету Табакова-младшего полтора десятки киноработ, среди последних роль Петра Ремезова в фильме «Тобол». Также 23-летний Павел вместе с матерью служит в МХТ им. Чехова.