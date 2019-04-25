Вадим Волченко: «В России по-прежнему не так много информации о Крыме»

- В этом году внутренний туризм в России объявлен приоритетным, но, судя по всему, многие российские регионы не понимают толком, как его развивать. Есть ли у вас для них какие-то рекомендации?

- Официально пока не объявлен, но нам бы этого очень хотелось. Да, внутренний туризм - явно в тренде и внимание к нему надо насытить практическими делами. Другое дело, что фокус и усилия государства должны быть направлен на те регионы, где ясна и понятна перспектива: где-то пляжный отдых, как в Крыму и Краснодарском крае, где-то историко-познавательный или культурный туризм. На внутреннем туризме можно и должно зарабатывать. И потихоньку он начинает обрастать мясом, как хорошая кость.

- Какого туриста вы ожидаете в этом году в Крыму?

- Я думаю, мы сейчас вырабатываем собственную стратегию. Мы понимаем, к чему стремимся. В прошлом году мы получили результаты в виде туристического потока и увеличения налоговых сборов. Мы посчитали, сколько потрачено в сфере туризма за 2018-й год - порядка 500 миллиардов рублей. И понимаем, что при адекватном налогообложении в 18-20% - это серьезная сумма, она много может дать региону в социальном и экономическом плане.

По поводу высокого сезона делать прогнозы не хочу, но бронь - выше 60%: на майские праздники сложно попасть в отели, которые работают и предлагают собственные программы. В Крыму нужно создавать новые отельные комплексы. Кстати, мы перед майскими перерезаем ленточку в Черноморском районе – там открывается современный автомобильный кемпинг на 500 номеров. Это будет драйвер развития для всего западного региона – у инвестора серьезные планы по строительству капитального отеля и расширению зоны кемпинга.

Мы получаем номерной фонд на пике сезона, но нам надо работать весной, осенью и зимой, и позволять санаториям зарабатывать в течение года. Это позволяет снизить цены на высоком сезоне. И это дает рабочие места – в Крыму с туризмом связаны практически все.

- Справится ли Крым с таким потоком туристов?

- Если говорить о логистике и транспортной доступности, то первая очередь трассы «Таврида» уже действует: так что «узких горлышек» в районе Феодосии в этом году не будет. В некоторых местах открыты четыре полосы, в некоторых – две, можно доехать до Симферополя и до Бахчисарайского района. К концу года основное строительство будет завершено, в 2020-м году появится полноценная транспортная магистральная инфраструктура.

Дальше ударными темпами ремонтируются дороги по всему Крыму. Мы понимаем, что 30 лет этого практически никто не делал, и объемы очень большие. Благодаря вниманию руководства страны, федеральной целевой программе, активной позиции руководства Республики происходят некоторые вещи, которых в России нигде нет. К примеру, существуют достаточно льготные условия для входа инвесторов: инвест-соглашения, которые позволяют без конкурса получать либо объекты, либо участки земли при наличии грамотного и согласованного инвестиционного проекта. Есть самый мягкий для России налоговый режим, свободная экономическая зона. Мы сейчас работаем над тем, чтобы снизить налогооблагаемую базу для санаториев, работающих в сфере оздоровления и лечения. Работаем над созданием программы поддержки санаторно-курортного комплекса, которая бы вошла в стратегию санаторно-курортного комплекса, подписанного руководителем правительства.

- Бытует мнение, что в первые 5 лет все приезжали в Крым на волне присоединения: посмотрели духоподъемные места и все - больше не приедут.

- Это не так. Да в 2017-м году был некоторый спад, а в 2014 – 2015-м и в 2018-м - постоянный прирост. Конечно, в России по-прежнему не так много нформации о Крыме. Есть понимание, что полуостров - это пляжный отдых. Есть понимание о некоем санаторно-курортном отдыхе. А достопримечательности, возможности спортивного туризма - об этом большому количеству населения России известно немного.

Если говорить о роли Республики, то на мой взгляд, в информационном плане далеко не все было сделано. В прошлом году мы впервые вышли в прямую рекламу - получили десятки тысяч сообщений в разных СМИ. Мы достаточно серьезно работаем именно с федеральными СМИ, но внутри Крыма информационная компания тоже важна. И нужны мероприятия, которые экспортируют Крым на территорию Российской Федерации.

Мы начали экспортировать в Москву, в Санкт-Петербург все, что связано с гастрономией - пока в виде гастрономических вечеров, проектов. Надеюсь, что это все перерастет в гастрономические фестивали – уже есть планы наследующий год.

Если говорить о крымских фестивалях, то их много, некоторые стали знаковыми и известными по всей стране: фестиваль джаза, рэп-фестиваль. Еще нам нужен хороший рок-фестиваль хороший – ведем переговоры по этому поводу.

- Какие новинки ждут российского туриста в Крыму?

- В этом году, если говорить про высокий сезон, туристов ждет прекрасное море и оборудованные пляжи. Порядка 35% отдыхающих - по тем опросам, которые мы проводим, все-таки приезжают в Крым только для пляжного отдыха. И процент тех, кто приезжает для оздоровления в санатории и пансионаты с лечением, тоже растет – порядка 25%. А дальше уже - разные виды отдыха.

У нас более тысячи километров приморской территории, 450 километров пляжей, 460 пляжей будет в этом году, причем, их становится больше, некоторые укрупняются – в Судаке, например. Схема по благоустройству работает, мы очень жестко отслеживаем все жалобы, которые возникают. И можем отметить, что их становится меньше. Мы понимаем, что сейчас проходит стадия становления. И что туризм – это драйвер экономики каждой конкретной крымской семьи.