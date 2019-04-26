Самый скорбный день: как вести себя в Страстную пятницу

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница. В самый скорбный и самый строгий день Великого поста православные верующие вспоминают, как Иисус Христос был распят на кресте.

Верующие отказываются от многих продуктов на протяжении всего Великого поста, однако два дня по ограничениям самые строгие - Чистый понедельник, который в 2019 году пришелся на 11 марта, и Страстная пятница. Первый и предпоследний дни самого главного и строгого из всех православных постов. Что же можно делать в этот скорбный день, а чего не следует?

Отказ от развлечений

В пятницу Иисус был распят на кресте, и все мысли верующего человека в этот день должны быть обращены на Голгофу. Спаситель нес на Голгофу крест, на котором его распяли. Священнослужители рекомендуют в Страстную пятницу отказаться от развлечений. Этот день следует провести в мыслях о том, что Христос принял страдания, чтобы спасти человечество. По этой же причине рекомендуется избегать не только развлечений, но и всякой суеты. В то же время приготовления к Пасхе суетными делами не считаются. Красить яйца и печь куличи в Страстную пятницу можно.

Как провести Страстную пятницу

Если есть возможность отложить хозяйственные дела и провести все время в храме, лучше поступить именно так. В Страстную пятницу верующие должны посетить сразу несколько богослужений. Служба 12 Евангелий, страстей Христовых, совершается в ночь с четверга на пятницу. А рано утром начинается служба Великого Пятка. Также в пятницу выносят плащаницу, символизирующую Христа, положенного во гроб. Затем, в ночь с пятницы на субботу происходит крестный ход в темноте. Происходит символическое погребение Христа, потом плащаницу обносят вокруг храма со скорбным пением.

В Страстную пятницу мы можем показать другим, как сильно их любим - семье, друзьям и соседям. В Страстную пятницу пекут хлеб. Его не едят, а хранят в доме. Хлеб, выпекаемый в Страстную пятницу, - сильный талисман от болезней и стихийных бедствий. Он защищает дом от воров и козней злопыхателей.

Самый скорбный и самый строгий день

Страстная пятница - это день молчания и безмолвия, день скорби. Многие в этот день вовсе отказываются от пищи и даже воды. Считается, что недопустимо есть и пить, когда Иисус распят на кресте и умирает. Трапезничать можно будет только черствым хлебом и сырой водой, и то только после того, как в храм вынесут плащаницу. Так что если кто-то решил присоединиться к посту в этот день, он может это сделать. Хотя к торжеству Пасхи допускаются все: и постившиеся, и не постившиеся. В этот день нельзя отказывать в милостыне. Нужно навестить близких людей, которых очень давно не видели.

Народные приметы

Людям подсказывают, как найти дома испорченные вещи. Нужно со службы из храма принести домой свечу, которую держали в руках, и снова ее зажечь. С ней пройти по комнатам - свечка будет трещать рядом с порченой вещью. Также в Страстную пятницу нельзя копать землю железными предметами. Считается, что эти вещи символизируют копье, которым был убит Христос. Если посадить в этот день капусту и петрушку, они дадут двойной урожай. Нельзя стричь волосы - потеряешь и красоту, и здоровье. Чтобы привлечь благополучие, нужно принести 12 свечей из церкви, расставить по углам и оставить догорать. Если младенца отлучить от материнской груди в Страстную пятницу, то ребенок будет расти сильным и здоровым.

Чего нельзя делать

В день скорби и молитв нельзя разводить огонь, убирать в доме, шить, делать дела по хозяйству, работать на земле. Кроме того, нельзя предаваться плотским утехам. Также в Страстную пятницу не следует ругаться с близкими людьми. Нельзя стирать и сушить белье. Оно все равно не отстирается и останется грязным. Нельзя пользоваться острыми предметами - ножами и вилками, так как это принесет большую беду человеку, который нарушит этот запрет.