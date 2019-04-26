Ученики уйдут в дополненную реальность, а куда денутся школы?

Коричневая голова скривила рот, подмигнула и уморительно замахала лопоухими блинами. Этот короткий забавный мультик десятилетняя девчушка сняла минут за тридцать на занятиях в музее современного искусства «Гараж». Всего-то понадобились для этого специальная глина и iPad на штативе.

Лет 15 назад такое было под силу лишь мультипликатору на специальном стенде. Сейчас – пожалуйста, хоть кукольные мультики снимай, хоть рисованные, музыку накладывай, спецэффекты встраивай.

Впрочем, дело не в производстве мультиков. Мультфильм – это не цель, а средство. Средство получения образования. Можно прочитать в учебнике главу про глину или про природу светового луча. А можно узнать о свойствах материала, разминая его в руках. А особенности освещения проходить, выставляя подсветку. Да и эмоции человека научиться понимать, меняя форму рта куклы и экспериментируя с веками.

Такие уроки называют проектной деятельностью. Фото: Олеся Перепёлкина

А еще такое занятие - это координация творческой работы с другими ребятами. И полезный опыт - какими средствами отмыть разводы краски с майки…

Такие уроки называют проектной деятельностью. И становятся они все более популярны во многом за счет развития цифровых технологий. Учение не за скучными партами тому, что не очень понятно, как использовать в жизни. А в компании таких же ребят, осваивая полезные навыки.

И VR с AR

На недавнем Московском Международном Салоне образования профессор Василиос Фтенакис, директор крупнейшего института «Дидактика», разрабатывающего образовательные программы для школ Германии, сосредоточенно рассказывал:

- Десять лет назад перед нами стояла такая же задача, какая сейчас стоит в России – сделать систему образования более эффективной и качественной. Вроде бы результатов мы добились. А теперь понимаем – программы, разработанные тогда, устарели. И надо все начинать заново. Через десять лет мы окажемся в ситуации, когда нынешняя система образования будет совершенно непригодна. Цифровые технологии - серьезный вызов. Уже сейчас в университете Гарварда в обучении используют дополненную реальность. (Да и не только в нем – замечу я – А.М.) Через несколько лет придет черед виртуальной реальности. И он потребует по-другому строить концепцию обучения и по-другому организовывать места учебы.

Справка «КП»

Дополненная реальность (АR) – это когда изображение реального мира дополняется придуманными, созданными компонентами. Например, вы наводите камеру на стол, а на экране на этом столе появляется карта местности. Вы даже можете разглядеть горы, долины, реки и легким взмахом руки изменить ландшафт. С появлением два года назад у Apple пакета ARKit приложений, позволяющих моделировать самые разные процессы, становится все больше. И они перестают быть просто забавным развлечением. Зачем тратиться на химическую или физическую лабораторию, атласы по географии, когда все можно попробовать почти вживую на экране собрать все нужное оборудование за десять минут?

Виртуальная реальность (VR) – технология более дорогостоящая, потому что моделировать, отрисовывать, создавать нужно весь мир. Как, например, в фильме «Аватар». Но и она развивается очень и очень быстро.

Дети сами создают реальность. И при этом учатся и получают удовольствие. Фото: Олеся Перепёлкина

Цифра для нас или мы для цифры?

По-моему, главная проблема образования второго десятилетия 21 века не школьные стандарты и список правильных учебников. Сейчас важно понять, как менять систему обучения. Приспосабливать цифровые возможности к традициям, сложившимся за десятилетия и даже столетия. Или все перекроить под новый мир IT-технологий и новых учеников?

Пока у нас более популярен первый подход. Закупленные интерактивные доски часто висят без дела – учителя не умеют ими пользоваться. Свежая история – новый педагог по обществознанию, придя в класс, маркером на такой доске нарисовал домашнее задание… Другой педагог в качестве награды классу на своем мобильном включил подкаст, рассказывающий про египетские пирамиды.

Мы покупаем планшеты и устанавливаем на них отсканированные версии страниц бумажных учебников. Да что говорить – даже в самых прогрессивных школах, запрещено ученикам приносить на занятия смартфоны. Хотя можно было использовать эти устройства в процессе обучения:

- А теперь, ребята, достали ваши мобильники и нашли в интернете комментарии к «Евгению Онегину»…

Сегодня в школе (да и в вузе) мы не используем и десятой доли возможностей, которые дают нынешние компьютерные технологии. И как тогда закладывать образование будущего?

Хотим мы или нет – нам, взрослым, придется привыкать к новой (виртуальной или дополненной) реальности, в которой будут учиться наши дети. Она уже завоевывает мир молодых. И у нас, умных и опытных, скоро не останется выбора и придется вместе с ними участвовать в строительстве новой комфортной системы образования.

Гаджет – и враг, и друг

- Традиционный образовательный процесс уже не способен обеспечивать потребности «цифрового» человека в знаниях, - убежден руководитель Департамента информационных и цифровых технологий Музея современного искусства «Гараж» Александр Васильев. (И я с ним легко соглашаюсь). – Многие страны реформируют процесс обучения. В Финляндии, например, школьники без репетиторов, без громадных домашних заданий и дополнительной подготовки к тестированию показывают высокие баллы в международных исследованиях по математике, естественных науках, грамотности.

- А как с гаджетами? Они же действительно отвлекают от урока!

- В информационных технологиях есть давно устоявшийся термин BYOD (Bring Your Own Device). Если по-простому: возможность работать на своем мобильном устройстве внутри локальной сети компании, школы или университетского кампуса.

Работать, подчеркну! Преимущество - возможность выполнять задания и проекты на своем устройстве на занятиях, а затем продолжить работу дома. Но в этом случае преподаватель должен уметь адаптировать контент под различные устройства. То есть, хорошо разбираться в современных технологиях и гаджетах. А таких у нас много?

- Нынешняя формула образования: получение знаний с помощью технологий AR и VR в процессе самообучения, - продолжает Александр. - Простой пример: приложение Human Anatomy Atlas, появившееся в этом году, позволяет проводить наглядные уроки анатомии – и не нужно никаких скелетов в кабинете биологии и пыльных атласов.

Новые приложения дают возможность увидеть то, что ни одна картинка в учебнике не покажет.

Не сказать, что в России не понимают новые тенденции. В учебные заведения неотвратимой поступью Командора приходит Российская электронная школа. Она нужна, чтобы помочь учителю, «привести» в класс уроки лучших педагогов, показать их опыт подготовки занятий. Но все рамки устаревшей классно-урочной системы РЭШ не раздвигает.

Специалисты по новым технологиям говорят о другом – классы пора «открывать», используя дистанционные технологии.

- Учителей иностранного языка в стране не хватает. А квалификация многих из тех, кто работает, далека от идеала. Между тем грядет обязательный ЕГЭ по иностранному. И тут выход один - дистанционное обучение. В этом случае вы не ограничены учителями своей школы или родного города, - считает Алина Слепушкина, учитель английского языка школы "Президент". – Да и самим учителям английского важно, что сегодня не обязательно ехать за границу, чтобы получить порцию «настоящего» английского. Можно запустить FaceTime и связаться со школьниками из Великобритании. Ученики в режиме онлайн могут общаться с носителями языка. Можно прогуляться по знаменитым музеям, выставкам и библиотекам.

Цифровые технологии - серьезный вызов для системы образования. Фото: Олеся Перепёлкина

Никто не спорит: школьники лучше усваивают материал, если им интересно и если у них есть мотивация. И мотивировать их учиться могут придуманные как раз под современных учеников приложения и различные образовательные технологии.

- А как, скажем, дистанционное обучение втиснуть в отлаженный механизм школьных уроков?

– Начинать нужно с изменений обучения в педагогических вузах. До сих пор студентов практически не учат работать с интерактивными досками, планшетами, компьютерами, образовательными сервисами.

Пока очень немногие школы – даже те, которые получают современную технику, разрабатывают под нее новые образовательные методики, меняют длительность уроков, перестраивают классное пространство. Учителя с традиционным педагогическим образованием зачастую не знают, как эти технологии использовать, да и не всегда хотят. На это нужно тратить силы и времени, а оплата труда от этого не меняется.

В конце урока…

Перестроить школьную программу невероятно сложно. Уже больше 50 лет ее у нас лишь косметически прихорашивают, добавляя то, что кажется важным методистам и предметникам. Поэтому-то и растет нагрузка школьников. Можно так жить и дальше. Можно. Но тогда нужно привыкать, что рядом возникнет (уже возникает) параллельная реальность, где учат по-другому. И пример воскресной школы в «Гараже», куда записаться не так-то просто, не единственный. Новая реальность будет по большей части частной. Как и те десятки, если не сотни стартапов в образовании, которые у нас появляются каждый год.