7 дел на грядках в длинные майские выходные

Рассказываем, где применить свои силы в первую очередь.

1. Теплицы и парники. Если вы еще не привели их в порядок после зимы - самое время. В прогревшуюся почву можно высаживать раннюю зелень: редис, салат, шпинат, петрушку и укроп. Вырастают они быстро, и скоро можно будет крошить в салат свежайшую зелень.

2. Если успели поставить парник на прошлых выходных или сделаете это в ближайшую субботу, земля к майским праздникам прогреется и можно будет высаживать рассаду томатов. Тогда уже в начале августа у вас будут ароматные помидорки из своей теплицы. Не забудьте о подкормке: во время перекопки внесите ведро перегноя, а затем удобрите из расчета 150 граммов комплексного минерального удобрения на один квадратный метр парника.

3. Обрабатываем грядки с клубникой и земляникой: перекапываем и пропалываем междурядья, вырезаем секатором сухие листья, слегка разокучиваем розетку. Если после зимы молодые кустики слишком вылезли из земли, их нужно немного углубить.

4. Прямо в грунт уже можно будет высаживать горох, чеснок, морковь. Да и картошку для раннего урожая вполне пора.

5. Рассаду капусты высаживать в грунт пока рановато. Но если у вас хорошо освещенный участок и есть желание поэкспериментировать, можете высадить несколько растений, сделав для них мини-теплички из стеклянных банок.

6. На клумбах тоже полно работы. Вытащить из подвалов и темниц клубни георгинов, проверить, не высохли ли они, - и можно высаживать. Луковицы гладиолусов перебрать - и тоже в землю. Пора высевать и однолетники, например, астры.

7. Не забудьте отдохнуть! Всей работы на участке не переделать, а выходные все-таки для того, чтобы восстанавливать силы.

Как не загустить посадки

КСТАТИ

Перед длинными выходными в одной из популярных сетей дачных гипермаркетов провели опрос посетителей сайта о том, как они проведут майские выходные. 77 процентов опрошенных признались, что отметят Первомай на даче шашлыками в кругу семьи. При этом ударный труд на грядках никто не отменял: 65 процентов участвовавших в опросе собираются готовиться к посадкам, а часть из них уже высаживает первые растения в грунт и теплицы. Около половины дачников поедут в эти выходные на свои участки впервые в этом году. И на открытие сезона москвичи в среднем готовы потратить свыше 10 тысяч рублей. Это на покупку дачной мебели, инвентаря, посевного материала. Ну и на шашлыки, конечно.