Актриса Анастасия Макеева снялась обнаженной

Анастасия Макеева, которая никогда не была замечена в откровенных фотосессиях вдруг удивила поклонников своего инстаграма снимком, где предстала абсолютно обнаженной. Самые пикантные места красавица прикрыла букетом тюльпанов. Сессия проводилась в Нидерландах, где сейчас сезон цветения этих нежных цветов, отчего фото получилось особенно зрелищным.

Макеева рассказала о том, что ей пришлось помучиться на съемке, чтобы получить такой зрелищный результат. «Не жалко встать в 4.00 утра и померзнуть, ради такого ванильного неба и поля нежных тюльпанов, потому что отдача того стоит», —призналась Анастасия.

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Однако, поклонники отметили не только красоту снимка, но и то, что актриса, судя по всему, скоро станет мамой. Мол, на фото заметен округлившийся живот звезды.

Вероятно, на эту мысль его могла натолкнуть поза, которую Макеева приняла на фото, сделанном среди красных тюльпанов. Но артистка пресекла обсуждение её беременности, заявив, что не находится в ожидании. Вероятно, эффект «беременного» живота создала упавшая на эту часть тела тень.