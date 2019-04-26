Сочи или Геленджик

Некоторые семьи уже решили, где проведут лето, но многие еще только строят планы. Конечно, очень хочется на море! И планируем мы отпуск всегда с оглядкой на самых маленьких членов семьи. Куда же лучше всего поехать: чтобы и детям понравилось, и мама с папой как следует отдохнули?

Вместе с нашим экспертом, руководителем летнего направления туроператора «Дельфин» Екатериной Черновой, мы составили рейтинг самых комфортных российских морских курортов для семей с детьми.

Екатерина Чернова.

1. Анапа

Любой курорт Краснодарского края в той или иной степени подходит для отдыха с малышами, но безусловный лидер - Анапа. Здесь расположены традиционные детские здравницы.

+ ПЛЮСЫ. Главный - песчаные пляжи и мелкое море. В Анапе много отелей, работающих по системе «все включено» - а она, несомненно, самая комфортная для семей с детьми. И отели не запредельно дорогие: можно найти вполне бюджетные места.

Кроме того, в Анапе немало развлечений для детей: два больших аквапарка, парк развлечений, зоопарк, крокодиловая ферма, аквариум, дельфинарий.

- МИНУСЫ. Самый короткий купальный сезон по сравнению с остальными курортами - он длится с середины июня по начало сентября. И цветущее море. То есть бесконтрольное размножение водоросли Zostera marina. Цветение моря начинается, когда вода прогревается до 24 градусов, и продолжается до тех пора, пока вода не остынет. И это время совпадает с самым пиком купального сезона.

На самом деле купаться в цветущем море совсем не вредно, а наоборот, полезно! Но особо эстетичным такое купание, увы, не назовешь.

ЦЕНЫ*. От 1490 руб. в сутки на человека с трехразовым питанием (при 2-местном размещении). Такие цены - в пансионате с большой охраняемой территорией, детской площадкой и игровую комнатой. Для больших семей имеются индивидуальные домики с кухней.

2. Сочи

Большой Сочи состоит из четырех районов: Адлерский, Центральный, Хостинский и Лазаревский. И отдых в них сильно отличается.

Наиболее подходящий район для детей - Адлер, особенно Имеретинская низменность. Эта часть курорта была отстроена к Олимпиаде, здесь много новых современных отелей. Хостинский и Лазаревский районы Сочи в меньшей степени подходят для отдыха с детьми, они удалены от курортной инфраструктуры. Особенно Лазаревский.

+ ПЛЮСЫ. Жемчужина курорта - тематический парк развлечений «Сочи-парк». Аттракционы здесь на мировом уровне! В Адлере и Центральном Сочи есть и другие развлечения: парк «Ривьера», аквапарки, дельфинарии, океанариумы, зоопарки. Купальный сезон самый продолжительный из всех российских курортов: с конца мая по середину октября.

- МИНУСЫ. Пляжи галечные (галька от мелкой до средней), не очень удобно для отдыха с маленькими детьми. В Сочи гораздо меньше отелей работает по системе «все включено» и в подавляющем большинстве это 4 и 5 звезд. То есть бюджетно отдохнуть в Сочи по этой системе вряд ли удастся. А еще здесь субтропический влажный климат - что не подходит для детей и взрослых с заболеваниями дыхательной системы.

Цены. От 3965 руб. в сутки на человека по системе «все включено» (при 2-местном размещении) в четырехзвездочном отеле с большой территорией и развитой инфраструктурой, идеально подходящей для отдыха с детьми.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. Геленджик

Очень уютный и красивый курорт. Пляжи здесь среднегалечные, но центральный городской - песчаный, искусственно насыпанный.

+ ПЛЮСЫ. Много отелей, подходящих для размещения с детьми. Здесь два аквапарка, вольерный зоопарк «Сафари-парк» с канатной дорогой, парк развлечений, океанариум, дельфинарий. Если рассматривать климат курортов Краснодарского края в разрезе пользы для детей, то тут выигрывает Геленджик. Близкое расположение гор и массовое произрастание пицундской сосны делают воздух Геленджика невероятно целебным! Это морской воздух, насыщенный фитонцидами.

- МИНУСЫ. Бухтовое море (которому сложнее самоочиститься из-за почти замкнутого пространства Геленджикской бухты). Можно размещаться в ближайших курортных поселках Дивноморском или Кабардинке, находящихся за пределами бухты. Море там очень чистое, а до Геленджика, где сосредоточены все развлечения, добраться несложно - 10 - 15 минут на маршрутном такси.

Цены: от 1850 руб. в сутки на чел. при «все включено» (2-местное размещение) в трехзвездочном отеле с большой территорией, открытыми бассейнами (в том числе детским) и анимацией.

4. Туапсе

В Туапсинском районе находится знаменитый детский оздоровительный центр «Орленок». Но сам город – это вообще не курорт, а порт.

+ ПЛЮСЫ. Возможно, здесь будет меньше народу, чем на других курортах.

- МИНУСЫ. Большинство отелей находятся на возвышенности - то есть к морю надо спускаться, а обратно - подниматься. Пляжи не подходят для маленьких детей: они либо с крупной галькой, либо каменистые, состоящие из валунов. Вообще Туапсинский район - это совокупность маленьких курортных поселков с весьма скромной курортной инфраструктурой, в том числе и детской.

Цены: от 1760 руб. на человека по системе «все включено» в трехзвездочном отеле в бухте Инал - со своей развитой инфраструктурой.

5. Ейск

Многие считают его традиционным детским курортом.

+ ПЛЮСЫ. В среднем отдых здесь стоит ощутимо дешевле. С детьми лучше ехать на Ейскую косу. Море там расположено с обеих сторон, и оно очень мелкое. Точнее, с одной стороны Азовское море, с другой - Ейский лиман, пляжи ракушечные.

- МИНУСЫ. Плохая транспортная доступность. Курортная инфраструктура в Ейске развита достаточно слабо. Отелей, работающих по системе «все включено», не наблюдается. Купальный сезон в Ейске короткий, примерно такой же, как и в Анапе. И Азовское море все-таки уступает Черному в плане живописности.

Цены. От 650 рублей (без питания), от 1850 руб. (с питанием) на одного человека на базе отдыха в станице Должанская - это около 40 км от Ейска.

ВАЖНО!

Оптимальный период для отдыха с маленькими детьми на море - вторая половина июня - первая половина июля и вторая половина августа - первая половина сентября. В пик сезона (с середины июля по середину августа) слишком жарко и, как правило, очень много туристов.

КСТАТИ

В некоторых регионах детям из многодетных семей могут предоставляться бесплатные путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей либо компенсация стоимости таких путевок. Этими вопросами занимаются органы социальной защиты населения.

*Еще раз повторимся, это цены по системе «все включено» - и питание, и проживание, и другие услуги отеля. Разумеется, можно найти жилье на том же побережье гораздо дешевле!

НА ЗАМЕТКУ!

А если рвануть в Крым?

Самым детским курортом на полуострове считается Евпатория - благодаря своему мягкому климату и золотистым песчаным пляжам. Здесь есть аквапарк, дельфинарий, аквариум. В Евпаторию ездят и оздоровиться - это лечебный курорт. Но отдых здесь не назвать дешевым.

Цены*: от 2450 руб./чел./сутки (в разгар сезона, при 2-местном размещении со «шведским столом»).