Владимир Путин: Мы думаем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке всем гражданам Украины

Дмитрий Песков перед пресс-конференцией Владимира Путина по итогам визита в Китай отшучивался: «Это же Путин, он не спит, он работает». Но в условиях смены на несколько дней множества часовых поясов даже министры на международных встречах засыпали на ходу.

- Сколько вы спали эти дни? И как вы работаете в таком графике? - спросил я у президента.

- Пять-шесть часов спал каждый день, - пожал плечами Путин. - Нормально засыпал, высыпался. Шесть часов хватало.

Но начал он отвечать на вопросы журналистов с перспектив совместной работы с Китаем над инфраструктурой континента.

- У Китая есть свои планы развития, они грандиозные, мощные, и когда он что-то делает, он очень прагматично подходит к решению тех задач, которые для себя формулирует, - сказал Путин. - Китайская экономика – колоссальная, и внутренний рынок растет, разумеется. Но все-таки сегодня то, что может произвести Китай, – это в значительной степени ориентировано на внешние рынки. Он должен укреплять фундаментальные основы международных экономических отношений и создавать условия для продвижения своих товаров. Как? С помощью развития инфраструктуры транспорта, портовых сооружений, авиации, железной дороги, автомобильного транспорта, строительства дорог. Вот именно этим и занимается. С этого и началось, но потом стало очевидно, что этого недостаточно, что нужно укреплять фундаментальные основы международных экономических связей.

Президент начал отвечать на вопросы журналистов с перспектив совместной работы с Китаем над инфраструктурой континентаФото: REUTERS

- Заинтересована ли в этом Россия? - тут же спросили у него.

- Конечно, да! При таком большом для нас объеме и растущем объеме товарооборота мы, конечно, заинтересованы, чтобы увеличить использование своего транзитного, скажем, потенциала, через Транссиб, через БАМ, в которые мы собираемся вкладывать большие деньги, через автомобильный транспорт и автомобильные дороги, которые мы собираемся развивать. У нас огромные деньги запланированы в триллионах рублей на развитие инфраструктуры. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы транзитный потенциал использовать эффективно и иметь возможность взаимных поставок.

Два дня назад во Владивостоке президента спрашивали о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, но теперь возник другой ракурс — как отразятся новые социальные обязательства на российской экономике?

- По поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет, все социальные обязательства, абсолютно все - социальные выплаты, пенсии, их повышение, этих пенсий, все будет исполнено, - отреагировал Путин. - Нет никаких сомнений. Какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанного с какими-то сбоями, возможными в будущем в самой социальной системе России, не будет. Это абсолютно исключено, это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка: мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство.

На полях форума состоялось множество встречФото: REUTERS

И тут президент поделился небольшой сенсацией — Россия рассматривает шире вопрос об облегчении в получении гражданства.

- Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство, - сказал глава государства. - По поводу получения пенсий и у нас, и на Украине - теоретически это возможно. - Но если иметь в виду, что люди еще живут под пулями и у них сегодня снаряды разрываются время от времени в огородах, то понимая, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальный несправедливостью. Поэтому если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию - ну, дай бог. В российских рублях это шесть тысяч.

Путина спросили — что он скажет Зеленскому, если такие переговоры состоятся?

- Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины, - сказал президент. - А здесь, на мой взгляд, есть только дин способ - это исполнение Минских соглашений. К сожалению, господин Зеленский уже заявил перед выборами, что он не собирается подписывать декрет или указ об амнистии, во-первых, и во-вторых, не собирается предоставить этим территориям особый статус. И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений, а как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР. Я бы с удовольствием задал бы ему эти вопросы, подискутировал бы на эти темы.

Накануне из США пришло известие, что россиянку Марию Бутину осудили на 18 месяцев тюремного заключения.

- МИД дал уже комментарий по поводу 18-месячного приговора Бутиной. И, по-моему, там так и сказано - в комментариях МИД, что это беспредел. Так и есть! - заявил Путин. - Не понятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. Это тот самый случай, который называется спасение лица борьба за честь погон. Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну, нечего предъявлять! Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата.