«Не путайте мужчин с крепостными»: Варум впервые прокомментировала измены Агутина

Несколько лет назад, когда «Новая Волна» проходила ещё в Юрмале, папарацци застукали Леонида Агутина за поцелуями с другой женщиной. Артист долго каялся, его супруга хранила молчание, брак был сохранен. Говорили, что звездная чета разъехалась, но оказалось, это не так. Шли годы. Пресса начала писать об интересных отношениях «босоногого мальчика» и начинающей певицы из «Голоса», 25-летней Элины Чага. И в этот раз Варум промолчала. Но люди судачили. Видимо, певице надоело делать вид, что она в танке, и находиться в навязанной ей комментаторами роли «брошенной жены, которая живет в розовых очках».

Певица впервые решила озвучить свою точку зрения. Из ее поста в Инстаграм стало понятно, что 49-летняя Анжелика прекрасно осознает происходящее. Вот только относится к этому философски:

В последнее время получаю достаточно много подобных комментариев: «Вы говорите, у мужчин всё иначе... А вышло так, что Агутин чувствует себя прекрасно, а Вы нет, вот он от Вас и гуляет»

Видимо пора открыть дискуссию.

Из личного опыта:

1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают (тут певица поставила смайлик - Ред.).

2. Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи.

3. Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму!

4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: «Колхоз - дело добровольное»!

5. И помните! Пустота в душе мужчины - не самое страшное. Гораздо страшнее - пустота в Вашей собственной душе... Всем любви и хорошего дня!».

Подписчики в комментариях тут же отреагировали: «Вот это мудро, Анжелика молодец!». Ждём реакции Агутина...