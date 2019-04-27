«Самый ужасный «Голос»: Алсу и ее дочь затравили в соцсетях

У Алсу в инстаграме 2 млн подписчиков. После победы ее дочери в шестом сезоне телепроекта «Голос. Дети» волна народного возмущения обрушилась в социальные сети. Сначала зрители писали о несправедливой, на их взгляд, победе 10-летней Микеллы Абрамовой в комментариях к последнему посту в инстаграме Алсу. Певица удаляла их, а потом отключила и вовсе возможность комментировать ее публикацию. Тогда народ начал атаковать гневными комментариями другие посты Алсу. Певица отключила возможность комментирования и к ним.

У дочери Алсу и банкира Яна Абрамова Микеллы в инстаграме 34 тысячи подписчиков - комментарии к последней публикации отключены, информации о победе в «Голосе» нет.

Пока на Первом канале разбираются с неожиданными для телезрителей результатами голосования в шоу «Голос. Дети», зрители и звезды продолжают обсуждение. Продюсер наставницы проекта Светланы Лободы Нателла Крапивина в инстаграме прокомментировала итоги «Голоса»: «Я бы многое могла сказать… Но я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать. Для всей нашей команды вчера был очень трудный день. Но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты! Не осуждайте! Я думаю, для нас история «Голоса» окончена…»

Напомним, что в финал прошли трое ребят из команды Лободы: Нино Чеснер, Микелла Абрамова и Роберт Багратян. Еще на стадии нокаутов Лобода дала путевку в финал не Абрамовой, а более сильным участникам. Тем не менее дочь Алсу вернулась в «Голос» после дополнительного раунда – тогда зрители решали, кто из участников вернется в проект. После объявления итогов финала Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина опубликовали в инстаграмах фото лишь Нино Чеснер и Роберта Багратяна, проигнорировав Микеллу. Тысячи людей написали слова поддержки под этими публикациями, согласившись, что эти дети были достойнее победы, чем Микелла.

alsou_a Может быть, для многих уже не секрет, что моя доченька стала участницей шестого сезона ГолосДети

Накануне голосования в финале «Голоса» многие знаменитости призвали голосовать за дочь своей подруги и коллеги Алсу, что, возможно, и стало залогом победы девочки. Эта «рекламная кампания» тоже вызвала народную критику: мол, нечего поддерживать богатых и знаменитых, они и так пробьются.

Певица Юлия Ковальчук, которая тоже агитировала голосовать за Микеллу, не сдержалась: «Что же происходит с нашим обществом и, главное, с сердцами наших людей? - написала она на своей страничке. - Как же можно быть в принципе настолько пропитанными желчью и гнилью, а уж тем более по отношению к детям? Да, я поддерживала и буду поддерживать своих друзей - вне зависимости от того, в какой профессии они работают, потому что именно для этого и существует дружба! Вас никто под дулом пистолета не заставляет голосовать, это так и остается ваш выбор!».

Зрители проекта с Ковальчук не согласны: подавляющее количество откликов в соцсетях имеют негативный характер по отношению к победительнице шоу. Люди критикуют вокальные данные Микеллы, которые, по мнению народа, гораздо скромнее, чем у ее конкурентов. Вот лишь некоторые высказывания:

Valeria_1403:

«Как не стыдно семье Алсу! Я сразу сказала, кто финалист. Жалко детей талантливых. Мы смотрели и с насмешкой ждали итог. Стыдоба!»

Marina.colorist:

«Лобода сказала в одном из туров Микелле: «Тебе всю жизнь придется доказывать, что ты не дочь Алсу, что ты большой талант!». Вот теперь Микелле действительно будет сложно что-то доказывать! Все и всегда будут вспоминать ей эту «победу».

Uri.dolgopolov:

«Микелла очень хорошая и талантливая девочка. Но она слабее остальных участников. Реальный победитель - Ержан Максим. Это видно даже не профессионалу. Подтасовка грубая и глупая. Родители девочки зря это сделали. Они сломали веру в честную победу у многих детей. Некрасиво. Осталось гадливое чувство».

stella7878:

«Ержан, ты лучший. С Победой тебя! Верните победу Ержану!»

Olgaorlova8068:

«Со слезами вчера посмотрела этот финал. Как такое возможно было с детьми сделать?»

molto_bella_mk:

«Ержан! Для нас ты – победитель! Браво!»

Androtbiliseli:

«Нас, россиян, совсем за идиотов считают. Ужасный финал. Это самый ужасный «Голос» за всю историю проекта».

Aida045:

«Многие заслуживали победу, но не дочь Алсу. Не потому, что она ее дочь, а потому что рядом с ней были такие яркие таланты Ержан, Нино, Миша…»

Касталия Касталия:

«Это было изначально неравные соревнования. Зрительская аудитория Алсу и просто мальчик из хутора. Какие тут могут быть равные шансы на зрительское голосование?»

Нина Стакина:

«Только у одной Микеллы баллы перескакивали с 5 сразу на 37. И в первом, и во втором голосовании. Просто позорище позорнейшее. Такое было разочарование, даже пожалела, что смотрела».

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«Я больше не буду смотреть «Голос.Дети»!, «Никогда мои дети не пойдут на эту программу!», «Позор!», «Разве не было детей талантливее?». Такие сообщения мигом разлетелись по сети после финала рейтингового шоу на центральном канале, где победу одержала Микелла Абрамова, дочь Алсу и внучка нефтяного магната Ралифа Сафина. (подробности)