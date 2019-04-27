Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе»: За детей спрашивать надо со взрослых

«Я больше не буду смотреть «Голос.Дети»!, «Никогда мои дети не пойдут на эту программу!», «Позор!», «Разве не было детей талантливее?». Такие сообщения мигом разлетелись по сети после финала рейтингового шоу на центральном канале, где победу одержала Микелла Абрамова, дочь Алсу и внучка нефтяного магната Ралифа Сафина.

Что думают об этом всем профессионалы? «Комсомольская правда» попросила оценить ситуацию Иосифа Пригожина, известного продюсера, знакомого с миром шоу-бизнеса не понаслышке.

- Обидно, что из вот того детского конкурса вырастает такой большой скандал, - считает Иосиф Игоревич. - А дети тут вообще не при чем. Любые такие истории нужно рассматривать в плоскости взрослых людей. Но с другой стороны, я послушал Максима Галкина, который сказал хорошую вещь, что [на конкурсе дети] были лучше, были сильнее, были разные. Но, учитывая популярность Алсу и отношения с коллегами, ей позволили получить некую пальму первенства. У других родителей или детей, наверное, нет таких контактов в индустрии. Когда артисты или коллеги кого-то поддерживают, они не обращают внимание на то, кто лучше или хуже, поддерживают ребенка, как правило. Трудно дать оценку.

- Вы видели это выступление?

- Я не смотрел «Голос». Я его давно не смотрю. Не потому что на что-то обижен. Мне неинтересно. Я уже это говорил — это конкурс караоке. Хотелось бы, чтобы кроме телевизионного формата было будущее у детей. У нас что не конкурс, то обязательно скандал, обязательно какая-то разборка, объективная, не объективная. Я просто знаю, как все это устроено. Но обидно за ребенка. Не всегда в жизни побеждает сильнейший, не всегда побеждают те, кто должен победить. Но, к сожалению, у нас так устроена система в мире, не только в России.

- Можете оценить способности 11-летней Микеллы Абрамовой?

- Я не видел выступление, мне трудно дать оценку. Я видел ее прежние номера, где она под гитару что-то пела. Там мне было интересно, я обратил внимание. Безусловно, она способная. Но были ли люди сильнее? Даже если она выступила хуже, не хочу давать жесткую оценку. Надо спрашивать у взрослых, почему сделали так, а не иначе. Момент не простой.

- Уже заявлено, что будут перепроверять голосование.

- Давать комментарии на этот счет — все равно, что приобрести себе кучу врагов. Давать объективную оценку мы не можем. Не могу быть до конца объективным. Я ко всем хорошо отношусь. Но у меня есть на все свое мнение. И многие вещи неоднозначны. Мне звонили простые люди звонили и говорили: «Что у вас там происходит?». Как я могу сказать? Нас с Валерии там нет. Вы же не задаете вопрос, почему у нас там жюри не такое, а другое? Почему кто-то постоянно присутствует? У нас других артистов нет? У нас нет больше других людей? Я порой поражаюсь. Выглядит это немного по-другому, как должно выглядеть в принципе. Мне грех жаловаться. Но тут я воздержусь только потому что это дети. Неэтично забивать гвоздями любого ребенка, даже если он слабее другого. С детей спрашивают как со взрослых. Так нельзя. За детей спрашивать надо со взрослых. Дай Бог, чтобы она все это не читала, потому что это может поломать ее психику. Я со многим не согласен, я бы многое поменял. Какие причины падения авторитета телевидения в России? Это одна из причин. Мы пытаемся быть на хайпе. Но когда человек находится долго на какой-то точке, он теряет свою объективность.