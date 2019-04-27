«Взлом системы»: Киркоров, Бузова и другие звёзды оказали дочке Алсу медвежью услугу

На одиннадцать часов утра субботы Первый канал никак не прокомментировал ситуацию вокруг финала детского «Голоса». Но источник «КП» подтвердил, что на канале, мягко говоря, переполох. Напомним, зрителей возмутила неожиданная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале проекта «Голос. Дети» в минувшую пятницу.

Когда во время прямого эфира разрыв в голосах у Микеллы и ее конкурентов стал достигать фантастических цифр, зрители стали подозревать, что что-то не так. Но подсчет телефонных и SMS-голосов автоматический и прозрачный, много лет его ведет авторитетная IT-компания из Санкт-Петербурга I-Free. Считается, что подделать голосование невозможно: звонки программ-роботов, даже если бы они были, легко вычисляются и блокируются. Проголосовать может только человек.

В субботний выходной в офисе I-Free не берут трубку. Компания явно гордится сотрудничеством с «Голосом» - информация об этом красуется на официальном сайте. Чисто логический вывод: там костьми лягут, но не допустят, чтобы кто-то взломал систему голосования. Это же непоправимый удар по репутации. Еще сложнее поверить в то, что кому-то на Первом канале можно дать взятку и «протащить» ребенка к финишу. Кому «занесли» денег – гендиректору, что ли?! Или музыкальному продюсеру Юрию Аксюте, который явно по-другому мечтал отметить свое 60-летие? Да-да, юбилей имел место быть как раз в день финала шоу.

К тому же на съемках «Голоса» всегда присутствует представитель нидерландской компании Talpa, которая владеет правами на формат проекта. Специально приезжает из-за границы человек, чтобы комар носа не подточил. Какие уж тут махинации.

Что же тогда могло произойти? Похоже, весь ужас в том, что Микелла Абрамова по формальным признакам победила по всем правилам. Скорее всего, за нее действительно проголосовало больше людей. Другое дело, как это было.

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Кто мог отдать свой голос, скажем, за Ержана Максима из казахской глубинки? Друзья, родня и телезрители, которым понравилось, как мальчишка поет. А голосовать за Микеллу агитировал… весь российский шоу-бизнес. Незадолго до финала комплиментами в адрес Абрамовой разразились десятки звезд, в частности, Ольга Бузова, Зара, сам Филипп Киркоров. Алексей Чумаков вообще опубликовал специальный баннер с инструкцией: номер Микеллы такой-то, голосовать тогда-то. А ведь только у Бузовой в инстаграме 15 млн подписчиков. Более того, заметки типа «Ольга Бузова поддержала дочь Алсу» опубликовали многие сайты, которые кормятся информацией о знаменитостях – их прочли сотни тысяч человек. Кажется, столь грандиозной рекламной поддержки не было и у кандидатов в президенты России!

Такой «взлом системы», конечно, предотвратить невозможно. По собственной воле или, может, Алсу их попросила, но наши звезды оказали Микелле Абрамовой поистине медвежью услугу. Нужна ли девчонке такая победа и этот несчастный миллион рублей? Что она чувствует теперь, когда о ней пишут в таком контексте?

alsou_a My little shining in a beautiful dress

По данным «КП» технический отчет о голосовании сейчас тщательно анализируется. Но что-то подсказывает, что сенсаций не будет. Все честно, но… нечестно.

А ведь все могло быть иначе. На одном из этапов Микелла вылетела из проекта, вернувшись в него в дополнительном раунде. Этот раунд специально придумали, чтобы дать второй шанс вылетевшим. И этот дополнительный раунд придумали в России, в изначальной, канонической версии шоу его нет.

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