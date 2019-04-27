Хождение за Благодатным огнем: новая версия

Город, где кричат

Аэропорт «Внуково» трудно удивить, и все же люди в черных одеждах, готовящие все необходимое для молебна в зоне вылета – явление экзотичное. Полиция внимательно присматривала за происходящим, редкие пассажиры полуночных рейсов подвигались поближе. А делегация фонда Андрея Первозванного собиралась организовано и деловито. Церковные чины, батюшки, монахини готовились к молебну. И лишь громкоголосая толпа китайских туристов в желтых кепочках, не замечая ни полиции, ни церковнослужителей металась в поисках правильного пути…

В аэропорту Тель-Авива рейс из Москвы встречали сестры Горенского монастыря и… все та же (или нет?) группа китайских туристов, оперативно сменившая кепочки с желтых на красные.

- Вы можете приехать сюда с любыми мыслями, - уверено объяснила сестра Серафима, - но если вы пойдете навстречу благодати, она сойдет в ваше сердце и обильно заполнит его.

В Иерусалиме действительно, все отвлекает от благочестия. Описания этого города не многим изменились с самых первых, еще из средних веков. Многонациональный бурлящий котел, постоянно чем-то торгующий, и постоянно погружающийся в состояние молитвы. Современные средства передвижения, правда, все ухудшили, в большие праздники узенькие улочки, и без того заполненные торговцами, утаптываются тысячами и тысячами туристов самого экзотического вида. Вот у Стены плача пожилая дама все из того же Китая пытается прорваться к мужской части стены. Отталкивает служителя, орет на охранника, стучит кулачками по полицейскому. Остановили ее с огромным трудом. Арабские торговцы, выучив русские слова «кукуруза», «земляк» и «свечка» безжалостно вытряхивают деньги из паломников, а мерное течение людских потоков прерывается истошно вопящими полицейскими с автоматами, которые, расталкивая всех, пробивают дорогу армянскому иерарху. А вот уже стучат посохами огромные, в красных фесках служители патриарха Иерусалимского.

То и дело кто-то впадает в религиозную экзальтацию. Люди с крестами разных размеров в руках плачут у мест страданий Спасителя. Что-то кричит на иврите грустный человек в кипе, хором поют делегации из Сербии и Испании, неожиданно преграждая дорогу бегущим с тележками арабам… Ортодоксальные евреи в самых невероятных нарядах проносятся мимо, прикрываю лица, то ли не желая попасть в кадр любопытных туристов, то ли опасаясь увидеть что-то недостойное…

Опять политика?

В Иерусалиме невозможно не встретиться. Все ходят по одним, не самым длинным маршрутам. Постоянно получается пересекаться с гостями из Украины. Раньше эти встречи ничем не отличались от других встреч с соотечественниками. Теперь явно заметна взаимная настороженность. Вроде как кивнуть, или перекинуться парой слов, ан нет. Проходим мимо…

В Иерусалиме снова сошел Благодатный огонь. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Все что происходит с православными церквями в последний год не могло не докатиться до Святой Земли. Патриарх Иерусалимский заявил о том, что не будет служить с представителями раскольнической украинской церкви. И, говорят, в пасхальные дни это предписание исполняется максимально ответственно.

- Иерусалимская церковь по праву может считаться первой в мире, - сказал патриарх Иерусалимский Феофил Третий на встрече с российской делегацией во главе с Владимиром Якуниным. – Мы понимаем, что многие споры, многие проблемы носят национальный характер. Но мы здесь, в Иерусалиме, решаем проблемы межнациональные, религиозные. И они значительно важнее и серьезнее.

В дни Пасхи на Святую Землю приезжает представители всех православных церквей. У многих из них противоречия не могут разрешиться за тысячу лет. И, пожалуй, самое удивительное, как все они на торжественной службе, посвященной схождению Благодатного огня, вдруг вместе радуются и празднуют… Может это то самое место, где можно забыть о неразрешимых политических проблемах?

С огнем в руках…

Мрачные, холодные, пахнущие воском стены Храма Гроба Господня очень похожи на стены крепости. Тут давно нет ничего от крестоносцев, но атмосфера средневековых укреплений осталась в целости. Усиливают ощущение свисающие с крыш, дежурящие на выступах, внимательно всматривающиеся в толпу солдаты израильской армии. Город перекрыт, попасть за ворота, дойти до Храма можно только по специальным пропускам. Но, судя по новым и новым толпам, пропуска эти раздаются щедро. Дорога до Храма, которая не заняла бы и пяти минут, длится часами. Если в первое время ты выхватываешь в толпе итальянскую, польскую, немецкую речь, то скоро очень кажется, что все эти люди говорят понятно. Кто-то начинает петь, кто-то неожиданно кричит. Люди идут к Храму, чтобы занять место, а потом ждать. Часами, плечом к плечу.

Ажиотаж и нервозность захватывают даже самых стойких. По команде полицейских людей пускают от одной улицы до другой, и этот путь все почему-то, проделывают бегом. Когда все втискиваются в Храм, начинается форменное безумие, все работают локтями, поругиваются, давят и жмутся друг к другу. Хорошая сторона в том, что в этой безумной давке все политические глупости мгновенно испаряются. Само собой, что среди многих тысяч людей толпа столкнула именно украинских и русских паломников.

В дни Пасхи на Святую Землю приезжает представители всех православных церквей. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- Алеся, ты видела Туцика?

- Кого?

- Ну политик известный украинский, забыла его фамилию.

Под дружный смех, вызванный этим парадоксальным сочетанием «известный» и «забыла» едва заметный лед растаял и началось обсуждение насущного.

- Плевать на политиков, главное я знаю хороших украинских людей, - искренне говорила дама с российским триколором.

- А нам-то тем более плевать, - подтвердила барышня с жовто-блакитным флагом на «проходке».

Через несколько минут весь Храм наполнялся криками «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!». И как тут удержаться от уточнения, что и русские, и украинцы, и белорусы кричали вместе?

Потом крики на греческом, еще на каких-то не всегда опознаваемых языках.

Сирийцы и копты ведут себя громче всех. Их обряды представителям русской церкви кажутся слишком откровенными, слишком показными, слишком экзальтированными… Они кричат, плачут, бьют себя в грудь… Но все как-то с понимаем относятся, так принято у людей, что же теперь сделаешь…

Благодатный огонь сходит каждый год. Каждый год торжественная служба, которая нисколько не меняется сотнями лет. Все, кто попали в Храм, либо уже бывали тут, либо видели по ТВ… Но удивительно, как нарастает напряжение, как волнуются люди, как реагируют на любое движение, на любой шорох. Приподнимаясь на цыпочках над толпой пытаются увидеть хоть что-то, хоть какое-то движение у алтаря. Фотографируют стены, или что-то, что можно снять, подняв телефон над толпой. Все сжимают в руках свечи…

Свечи – особая история. Пучок из 33 свечей (по количеству лет, которые Он провел на Земле) – важнейшая часть службы. Именно они должны подхватить огонь, который патриарх Иерусалимский выносит от гроба Господня. Их продают в любой лавочке, и их запах в пасхальные дни охватывает и окутывает весь город…

Уставшие ноги, томительное ожидание, нервозность от предвкушения чего-то очень важного, истеричные крики ребят из Сирии… Кто-то прислоняется к холодным каменным стенам, кто-то присаживается на пол, кто-то недоволен соседом, кому-то душно… Кто-то ест, кто-то продолжает поститься. Взгляд на часы. Год ожидания. Снова взгляд - прошло всего пять минут.

Храм забит, больше, хочется верить, никого не пускают. После 10 утра попасть сюда почти утопия. Да начала чудесного схождения огня – минимум четыре часа. Досужие разговоры закончены. Говорить больше не о чем. Все трещинки на потолке, все остатки росписей на стенах будут сниться тебя ближайшие сто лет…

И вдруг начинается. Голоса, пение, появляется патриарх Иерусалимский, вся церемония отлично видна по телевизору, но совершенно скрыта от глаз собравшихся. Они чувствуют, ощущают. Переживают священнодействие и от этой неизвестности становится тревожно и как-то радостно. Огонь? Нет, просто по толпе прошла волна крика и возбуждения. Еще волна, и опять нет огня, и снова, и опять… И когда у Кулуквии загорается огонь, ты оказываешься совершенно у этому не готов, хотя несколько последних часов только к этому и готовился. А вокруг уже все горит, все кричат, смеются, умываются огнем, плачут, смеются. Свечи! Где же свечи? Только что были в руках, ах вот они!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705731" frameborder="0"></iframe> Схождение Благодатного огня.

Их зажигают и сразу тушат, чтобы привезти в качестве сувенира и благословения. Все вокруг горит. Это очень красиво. И очень страшно, особенно для нас, которых с детства учили правилам противопожарной безопасности. Капли воска одинаково щедро заливают и дорогие одежды политиков и мятые майки паломников. Отдаленные ноги, восторженные взмахи руками, крики «Христос воскрес»! И снова давка, снова бег, но теперь уже без раздражения и злости.

Огонь вырывается с Храма. Тысячи людей с криками о воскресшем Христе несут его по улицам города. Лампады, гигантские свечи, факелы!

Нести нужно бегом, во всяком случае русская делегация несется со всех сил. Главное успеть на самолет, отвезти святой огонь в Москву. Там ждут, там он нужен!