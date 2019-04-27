Первый канал - о скандале на шоу «Голос. Дети»: «Во время голосования были отмечены некоторые аномальности»

Первый канал распространил комментарий о ситуации вокруг финала шоу «Голос.Дети», который состоялся в пятницу, 27 апреля. Напомним, с большим отрывом от соперников в проекте по результатам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

«Мы подтверждаем проверку итогов голосования, - говорится в заявлении канала. - Во время финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», - говорится в заявлении канала, поступившим в распоряжение kp.ru.

Техническим оператором голосования шоу «Голос» и «Голос.Дети» много лет является санкт-петербургская фирма I-Free. Считается, что взлом системы голосования невозможен: звонки программ-роботов легко вычисляются и игнорируются. По одной из версий, залогом победы Микеллы Абрамовой стала массированная рекламная кампания в ее поддержку, которую развернули звезды российского шоу-бизнеса.

Результаты шоу шокировали Максима Галкина, который усомнился в справедливости проекта. Также в Сети опубликованы десятки тысяч комментариев возмущенных телезрителей.

Не прошел мимо скандала и продюсер Максим Фадеев. Он выразил свои эмоции немногословно: «Все что касается этого финала. Я посмотрел. От меня все хотят комментарий. А нужен ли он? Мне кажется нет...».

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На одиннадцать часов утра субботы Первый канал никак не прокомментировал ситуацию вокруг финала детского «Голоса». Но источник «КП» подтвердил, что на канале, мягко говоря, переполох. Напомним, зрителей возмутила неожиданная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале проекта «Голос. Дети» в минувшую пятницу. (подробности)