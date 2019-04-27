2019-04-27T10:51:11+03:00
Звезды

«Для Светланы это был очень трудный день»: продюсер Лободы прокомментировал финал детского «Голоса»

Нателла Крапивина эмоционально высказалась по поводу телепроекта и призвала не осуждать детей
Кира БУЛЫЧЕВА
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Вчера был очень трудный день, особенно для Светланы ЛободыВчера был очень трудный день, особенно для Светланы ЛободыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На Первом канале состоялся долгожданный финал проект «Голос. Дети». Многие были уверены: победит или Роберт Багратян, или талантливая девочка Нина Чеснер из команды Светланы Лободы. А стала победительницей 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Напомним, что девочка вылетела из проекта еще во время «нокаутов», но смогла вернуться в проект на дополнительном этапе. И в финале шоу спела не идеально, по мнению многих. После объявления результатов многие остались недовольны.

Сеть буквально взорвалась комментариями на тему незаслуженной победы. Многие писали, что на проекте были более достойные победы дети. Высказалась и продюсер наставницы «Голоса. Дети» Светланы Лободы, Нателла Крапивина:

- Я бы многое могла сказать... Но промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать. Для всей нашей команды вчера был очень трудный день, особенно для Светланы Лободы. Но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты! Не осуждайте! У меня все. Я думаю, для нас история «Голоса» окончена.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Пользователи Инстаграмма в комментариях поддержали продюсера: «Я от несправедливости заснуть не могла!», «Зрителя не обманешь. Всем все понятно».

Тем временем «Первый канал» намерен проверить результаты голосования в финале шоу «Голос.Дети». Об этом сообщили РБК источник на «Первом канале» и собеседник в компании-производителе передачи «Красный квадрат». По его словам, «есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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