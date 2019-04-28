Под присмотром Короля Ночи из "Игры Престолов" футболисты "Локомотива" победили "Енисей" 2:1

В воскресенье, 28 апреля, в Москве в пасхальный погожий день свой поединок 26 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге сыграли столичный "Локомотив" и красноярский "Енисей". Сибиряки в этом сезоне впервые играют в элитном российском дивизионе, а хозяева поля "РЖД Арены" в конце сезона всеми силами сражаются за выход в Лигу Чемпионов и бьются за 2-3 места. На неделе команда Юрия Семина одержала важную победу над "Ростовом" в гостях со счетом 2:1 и перед очередным туром утвердилась в ранге фаворита в битве за место в Лиге Чемпионов на будущий сезон. И в матче против "Енисея" необходимо было утвердиться в этой роли, дабы не дать конкурентам из "Краснодара" и ЦСКА шанса обойти себя.

Для красноярской команды это - второй за последнее время визит в Москву. Они уже играли в Москве недавно против "Спартака" и уступили 0:2. При этом, сибирскому клубу не повезло в конце поединка. Дело в том, что были сделаны 3 замены и форвард команды получил травму, когда оставалось 25 минут до конца матча. И пришлось "Енисею" доигрывать ту встречу последние полчаса в меньшинстве.

К матчу против "Енисея" на стадионе "Локомотива" приготовились по-особому и одна из трибун стадиона за воротами гостей в первом тайме и хозяев во втором была почти полностью закрыта. На вершине ее надпись: "Финал 20 мая". В центре - железный трон из "Игры Престолов", на котором сидел загримированный под "Короля ночи" актер. В конце игры на его троне и вовсе появился фанатский шарфик "Локомотива". Довольно скромное промо популярного сериала. 20 мая именно на стадионе "РЖД Арена" будет показан финал популярной киносаги. Это уже не первое промо сериала на стадионах России. Ранее свое особое шоу устроили в Ростове-на-Дону на игре "Ростова" со "Спартаком".

Довольно долго в этой игре не происходило чего-то острого и опасного. "Локомотив" был номинальным фаворитом поединка, был близок к голу, много и опасно бил. Но не забивал. И тогда на 67-й минуте после очередной атаки хозяев гол в свои ворота забил игрок "Енисея Валерий Кичин. Такой вот несчастный случай в середине второго тайма игры.

Спустя три минуты "Локомотив" лишился одного из игроков вынужденно. Владислав Игнатьев получил травму и был унесен с поля на носилках. А вместо него в спешном порядке на поле вышел Брайан Идову. Характер травмы игрока "Локомотива" пока до конца не ясен.

На 84-й минуте матча после очередной атаки футболистам из Красноярска удалось сравнять счет! Михаил Костюков добил мяч, который вылетел на него прямо после отскока. И сразу же все игроки гостей побежали праздновать гол вместе с фанатами с гостевого сектора. Показалось, что это все. И будет сенсация. Но не тут-то было. "Локомотив" забил второй мяч в этой игре после быстрой атаки. На 87-й минуте игры отличился Джефферсон Фарфан.

После победы над "Енисеем" футболисты "Локомотива" набрали 49 очков и смогли оторваться от преследователей по топу чемпионата России. У команды Юрия Семина - 49 баллов, у ЦСКА - 44 очка, у "Краснодара" - 43. И эти клубы сегодня чуть позже сыграют между собой в столице Кубани.