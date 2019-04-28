Экс-любовница Саакашвили устроила ДТП в Москве на "Порше Панамера"

26-летняя Елена Бурчак, которую журналисты называют "любовницей Саакашвили", вечером в субботу, 27 апреля, стала участницей ДТП. На своем "Порше Панамера" блондинка протаранила внедорожник "Рейндж Ровер". Все произошло на Минском шоссе. Обошлось без пострадавших. Красавица и владелец внедорожника договорились на месте и даже гаишников вызвать не стали. По словам очевидцев, девушка сильно волновалась и заявила, что причиной аварии стало ее плохое самочувствие. Но домой она все-таки уехала не на скорой. Поговаривают, что за Леной приехал "Мерседес Майбах" и забирали ее в сопровождении охраны.

Сама красавица историю с аварией никак не комментирует В своем Инстаграме за несколько минут до столкновения она разместила видео, на котором мчалась по выделенке на Кутузовском проспекте со скоростью больше 150 километров в час. Позже этот ролик она предусмотрительно удалила.

После ДТП жители столицы принялись искать в истории след бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Поговаривают, что этот автомобиль, стоимостью более семи миллионов рублей, девушке подарил именно он. Однако сама Елена уже дано заявила о том, что их отношения остались в прошлом.

В многочисленных интервью она рассказывала о дорогих подарках и путешествиях с примерным семьянином Саакашвили. По словам красавицы, познакомились они на одной из светских тусовок в Украине. Именно поэтому девушку называют "украинской любовницей Саакавили". О том, как не просто было общаться с импульсивным грузином , позже она охотно плакалась журналистам. Уверяла, что именно из-за характера Саакашвили им и пришлось расстаться.

Несколько лет назад красавица переехала в Москву. В столице она занимается модельным бизнесом. Год назад она приняла участие в конкурсе красоты Мисс Федерация.

— Я считаю, что корону должна получить именно я, потому что корона должна быть на голове у королевы, а она перед вами, ну а титул без короны не гармонируют, - написала в своей анкете участницы Елена.

Но корону первой красавицы тогда она так и не получила и заняла лишь третье место. С тех пор она активно оценивает прелести других девушек, будучи в жюри различных конкурсов красоты. Родилась и выросла блондинка в городе Клинцы Брянской области. Настоящая фамилия девушки Глушакова. И, судя по базе ГИДД, она большая любительница быстрой езды. За ней числятся более десяти неоплаченных штрафов за превышение скорости.