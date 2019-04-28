2019-04-28T16:31:46+03:00
Происшествия

Экс-любовница Саакашвили устроила ДТП в Москве на "Порше Панамера"

Елена Бурчак протаранила внедорожник, а с места аварии уехала с охраной
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Сама красавица историю с аварией никак не комментируетСама красавица историю с аварией никак не комментируетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

26-летняя Елена Бурчак, которую журналисты называют "любовницей Саакашвили", вечером в субботу, 27 апреля, стала участницей ДТП. На своем "Порше Панамера" блондинка протаранила внедорожник "Рейндж Ровер". Все произошло на Минском шоссе. Обошлось без пострадавших. Красавица и владелец внедорожника договорились на месте и даже гаишников вызвать не стали. По словам очевидцев, девушка сильно волновалась и заявила, что причиной аварии стало ее плохое самочувствие. Но домой она все-таки уехала не на скорой. Поговаривают, что за Леной приехал "Мерседес Майбах" и забирали ее в сопровождении охраны.

Сама красавица историю с аварией никак не комментирует В своем Инстаграме за несколько минут до столкновения она разместила видео, на котором мчалась по выделенке на Кутузовском проспекте со скоростью больше 150 километров в час. Позже этот ролик она предусмотрительно удалила.

После ДТП жители столицы принялись искать в истории след бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Поговаривают, что этот автомобиль, стоимостью более семи миллионов рублей, девушке подарил именно он. Однако сама Елена уже дано заявила о том, что их отношения остались в прошлом.

В многочисленных интервью она рассказывала о дорогих подарках и путешествиях с примерным семьянином Саакашвили. По словам красавицы, познакомились они на одной из светских тусовок в Украине. Именно поэтому девушку называют "украинской любовницей Саакавили". О том, как не просто было общаться с импульсивным грузином , позже она охотно плакалась журналистам. Уверяла, что именно из-за характера Саакашвили им и пришлось расстаться.

Несколько лет назад красавица переехала в Москву. В столице она занимается модельным бизнесом. Год назад она приняла участие в конкурсе красоты Мисс Федерация.

— Я считаю, что корону должна получить именно я, потому что корона должна быть на голове у королевы, а она перед вами, ну а титул без короны не гармонируют, - написала в своей анкете участницы Елена.

Но корону первой красавицы тогда она так и не получила и заняла лишь третье место. С тех пор она активно оценивает прелести других девушек, будучи в жюри различных конкурсов красоты. Родилась и выросла блондинка в городе Клинцы Брянской области. Настоящая фамилия девушки Глушакова. И, судя по базе ГИДД, она большая любительница быстрой езды. За ней числятся более десяти неоплаченных штрафов за превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Шоферы-убийцы»: Почему в мобильных сервисах такси работают пьяные водители, лишенные прав
Полиция Петербурга вскрыла черный бизнес перевозчиков, заключающих контракты с федеральными операторами «Яндекс.Такси», «Гетт», «Убер», «Везет», «Таксовичков» и другими [видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафе
Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты
Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на на русском и украинском языках
Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом
Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же": Сотрудники отеля рассказали об отдыхе Зеленского в Турции
Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению
Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией
Опубликовано видео полета лайнера МС-21-300
Поезд с трофейным оружием из Сирии завершил свой путь по России в Подмосковье
Синоптики сообщили о ночных заморозках в столичном регионе