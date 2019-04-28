Звездный промоутер учил Собчак во лжи: «Пугачева пела в крохотных ДК, чтобы рассчитаться с долгами!»

В беседе с Ольгой Бузовой для своего канала на Ютубе Ксения Собчак упрекнула звезду шоу «Дом-2», мол, та поёт «для бедных в ДК».

В защиту Бузовой и зрителей из небольших городов и посёлков потом выступила в соцсетях певица Слава, которую Собчак пыталась поставить на место, заявив, что мегазвезды уровня Пугачевой в ДК не выступают.

- Трудно представить более народную певицу, чем Пугачева. Но в зените славы она собирала стадионы, а не ДК, - заявила Собчак.

Заявлениями Ксении Собчак были удивлены не только блогеры, но и промоутеры.

По их словам, Пугачева никогда не отказывалась работать в небольших залах.

- Помню выступление Аллы Борисовны в ДК,-рассказывает «КП» звёздный промоутер Сергей Лавров. - Это был концерт в Зеленограде. У ее тогдашнего мужа Филиппа Киркорова как раз были финансовые проблемы с мюзиклом «Чикаго», долги. Мюзикл был дорогой, народ у нас к этому жанру тогда не был готов и окупить расходы на постановку было невозможно. И Алла Борисовна, конечно же, помогла Филиппу погасить долги. Одна из газет тогда написала: «Пугачева докатилась до Подмосковья. Киркоров довёл её до кризиса». Мол, Пугачева работает в старых ДК, чтобы помочь Киркорову рассчитаться с долгами. Тогда ещё не было принято выступать в небольших залах. Это сейчас все спокойно катаются, деньги зарабатывают.

Алла тогда красиво отреагировала:

«В газетах написали, что Алла Пугачева докатилась до Подмосковья. Они не понимают, что на вас, мои любимые зрители, можно только подняться!» И запела «Кругом голова». И все, она купила зал. У всех выступили слезы. Великая певица никогда не стеснялась крохотных ДК. Народ прощал ей все за эти мурашки, эмоции на её концертах.

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