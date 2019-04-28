Малкин и Кучеров уже в сборной

Сборная России в этот раз будет сильна как никогда. Наши главные звезды повылетали из Кубка Стэнли уже в первом раунде, а капитан команды Илья Ковальчук со своим «Лос-Анджелесом» даже не попал в плей-офф. Кови уже принял участие в двух контрольных матчах со сборной Латвии. А вчера официальный сайт ФХР сообщил, что в расположении сборной, которая сейчас находится в Новогорске, прибыли Евгений Малкин и Никита Кучеров.

На сегодняшний день команда выглядит так:

вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитники: Михаил Сергачев, Илья Любушкин, Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Динар Хафизуллин, Артем Зуб, Богдан Киселевич, Александр Елесин, Егор Яковлев, Артем Сергеев;

нападающие: Владимир Ткачев, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Михаил Григоренко, Артем Анисимов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Илья Михеев, Александр Кадейкин, Александр Барабанов, Иван Телегин, Павел Красковский, Анатолий Голышев.

Но состав команды еще будет меняться, ведь до Москвы еще не доехали игроки «Вашингтона» - нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов, которые приняли приглашение в сборную.

Словом, из наших главных звезд НХЛ не хватает, пожалуй, лишь Артемия Панарина и Сергея Бобровского, которые продолжают тащить свой «Коламбус» в Кубке Стэнли. Кстати, Хлебушко, как называют в Америке Панарина, в субботу стал звездой дня, забросив во втором матче серии с «Бостоном» две шайбы и сделав голевую передачу. «Коламбус» сравнял в серии (1:1).

Четыре шайбы в плей-офф, как и Панарин, забросил форвард Владимир Тарасенко. Его «Сент-Луис» в плей-офф сейчас бьется с «Далласом» Александра Радулова (счет в серии 1:1). Радулов тоже в хорошей форме, но вот сборную своим появлением он последние годы не баловал...

Жена Евгения Малкина Анна Кастерова выставила в Инстаграм фото и подписала: «Проводили папу на ЧМ в Словакии».