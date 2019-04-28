2019-04-29T03:06:00+03:00
Общество

"Я хочу болеть только футболом!"

Несмотря на тяжелое заболевание, Сергей - талантливый юный спортсмен, но злая судьба делает из него немощного инвалида, потому что нет денег на жизненно необходимое лекарство
Ярослава ТАНЬКОВА
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Времени практически нет. Легкие Сережи сегодня работают с эффективностью уже в половину меньшей, чем раньше.Времени практически нет. Легкие Сережи сегодня работают с эффективностью уже в половину меньшей, чем раньше.Фото: из личного архива
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Сергею Безрукову 16 лет. У него муковисцидоз - врожденное заболевание, разрушающее легкие и заставляющее постепенно задыхаться. Поэтому, несмотря на талант, он не может весь отдаться любимому делу. В отличие от своего знаменитого полного тезки, он спокойно относится к театру. Его стихия – футбол. Из-за тяжелой болезни Сергея не взяли в официальную секцию. Но парень не сдался и сам смог стать первым нападающим основного состава дворовой команды.

"Я болею только футболом!" - упрямо повторяет он и делает все возможное, чтобы не стать немощным инвалидом. Ингаляции и дыхательная гимнастика - само собой. Но в расписании Андрея в обязательном порядке стоит также ежедневная разминка и тренировка, как бы ему не приходилось тяжело.

Порой каждый вздох приходится вырывать с боем у смерти. Пожалев сына, родители предложили ему оставить школу. Но Андрей упрямо продолжил учиться и готовится к поступлению в институт. Он не собирается умирать! Он хочет жить, играть в футбол, и стать программистом. Этот паренек по силе духа даст фору любому взрослому мужику. Однако без средств на необходимые лекарства все его старания очень скоро станут напрасными.

Последнее время ему становится все хуже, и это необратимо. Телом мальчик гораздо слабее, чем кажется. Он быстро бегает, умеет преодолевать боль, но не может как следует откашляться по утрам. Главная беда сегодня – то, что организм Сергея перестал благосклонно воспринимать дешевый аналог лекарства для откашливания. Вместо облегчения – только тяжелейшие спазмы бронхов и усиление сухого кашля, после которого паренек отплевывает кровавые сгустки. Так он скоро умрет. Врачи озабочены. Они говорят – парню нужен препарат Гианеб, эффективно и без осложнений помогающий отхождению мокроты из легких. Да еще портативный ингалятор, который позволит ему дышать лекарствами в любое время и в любом месте. Но это деньги. Требуется минимум 96 190 рублей, которых в небогатой семье нет, ведь и других препаратов для мальчика приходится покупать немало.

А времени практически нет. Легкие Сережи сегодня работают с эффективностью уже в половину меньшей, чем раньше.

Пожалуйста, помогите!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

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БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Безрукова Сергея

ИСТОЧНИК KP.RU

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