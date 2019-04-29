Александр Проханов: Уберите гениталии с ТВ! Даёшь программу - «Враг будет разбит, Победа будет за нами!»

После того, как вокруг шоу «Голос. Дети» на Первом канале разгорелся шумный скандал, мы решили в номере на понедельник, 29 апреля, посвятить этому “Вопрос дня» и поставить его перед своими экспертами: «А вас что на нашем телевидении не устраивает?» Вот я и позвонил в это светлое праздничное воскресенье своему давнему старшему другу - главному редактору газеты «Завтра». У него на этот счёт позиция - ну, довольно странная, конечно, я далеко не во всем ее разделяю. И все же - предложил на сайт kp.ru выставить нашу беседу в полном объёме - практически без правки...

...- Христос Воскресе, Александр Андреевич!

- Воистину воскресе!

Александр Проханов: "Долой гениталии с ТВ-экрана! Даешь программу: "Враг будет разбит, Победа будет за нами!" 00:00 00:00

- А это Гамов. С праздником вас!

- Мой дорогой Саша! Обнимаю! И хочу, чтобы тебя радость не покидала. Ты очень радостный и светлый человек. И я тебя очень люблю.

- Взаимно. Извините, я вам не очень светлые вопросы всякие сейчас задам. А вас что на нашем ТВ не устраивает? Я имею в виду - как бы, не только скандал, который сейчас - про «Голос. Дети». А - вообще...

- Понимаешь, телевидение – это среда, в которой живет большинство наших людей. Это воздух. Это экология.

- Ну, вроде да...

- И наше телевидение – это яд.

- Да ну?!

- Оно наполнено множеством всяких ядовитых веществ, которые отравляют нашу духовную психическую жизнь. Всего народа -в целом! И - на протяжении многих лет наш народ растлевается, развращается.

Иногда возникают встречные явления. Мы опять взбадриваемся, ликуем, и опять хотим быть лучше, выше, светлее. А потом - опять наступают смешки, хохмы, гениталии, отвратительные коллизии. Нам показывают нас в ужасном кривом зрелище, будто мы люди опустившиеся, бездуховные, забывшие Победу, Любовь...

Телевидение – это зло. И оно будет преодолено, я не сомневаюсь.

- Что же делать?

- Ну, что… То, что и делается. Но - мало. Увеличивать число тех программ, которые связаны с человеческим познанием, со стремлением человека во Вселенную, вглубь тайны, вглубь души. Да - программы, которые продолжают русскую традицию обожания, упования, веры. Патриотическую компоненту, не связанную с лютой пропагандой, с дикими шаманскими патриотическими плясками, а программы, которые, условно, будут называться - «Враг будет разбит, Победа будет за нами!»

И под врагом мы будем понимать все мировое зло, все то, что поджигает соборы Парижской Богоматери, все что мешает вселенским человеческим ценностям процветать и царствовать. Вот и все.

- А долго ждать-то? Когда? Какого числа, в каком месяце и в каком году это произойдет?

- Я помню другое телевидение. И поэтому мне не страшно.

Я знаю, что это возможно. Я думаю, что приспичит.

Нашей власти нужен народ неодолимый, непобедимый, жертвенный, трудолюбивый, побеждающий.

И когда пробьёт час Ч, когда потребуется реально оформлять русскую Арктику, реально заниматься Дальним Востоком, строить новые заводы, прокладывать новые дороги, создавать новых нобелевских лауреатов, - тогда это и произойдет.

А пока нет развития, пока мы топчемся на месте, пока людей нужно занять и развлечь, а не направить на духовное сражение, будет вся эта дрянь...

- Так вы не ответили - долго ли ждать прозрения на нашем ТВ?

- Да нет, уже не так уж и долго...

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