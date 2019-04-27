«Я все придумала сама»: Дочь Алсу сенсационно выиграла детский «Голос»

Несмотря на весьма пестрый состав участников шестого сезона детского «Голоса» в этом году почти все — ну, букмекеры уж точно — были уверены, что выиграет С. Лобода. Точнее, один из финалистов команды украинской певицы: или талантливая и трогательная Нино Чеснер, или харизматичный и артистичный Роберт Багратян... меньше всего надежд было на Микеллу Абрамову, 10-летнюю дочь певицы Алсу.

Во-первых, девочка вылетела еще на стадии нокаутов и только в дополнительном этапе вернулась в проект. То есть в нее не верила даже наставница, отдав билет в финал другим участникам.

Финальный подсчет голосовФото: Первый канал

Во-вторых, каждое выступление Микеллы было хоть старательным, но, мягко говоря, неидеальным. И это несложно было расслышать даже неподготовленному зрителю.

В-третьих, фамилия Абрамова для всех очевидная ширма. Каждый понимал, что в финал выходит прежде всего дочь очень популярной в России певицы, вице-чемпионки «Евровидения» и участницы бессмертного клипа «Зимний сон».

В-четвертых, в качестве артподготовки финал предвосхищала медийная бомбардировка: Зара, Ольга Бузова и другие популярные артисты ДРУЖНО призывали зрителей голосовать за Микеллу Абрамову, подчеркивая исключительный талант девочки.

С учетом всех факторов, вокалистке надо было показать запредельный уровень мастерства и желания, чтобы победить заслуженно и безоговорочно.

Желания в финале было сполна.

Мама победительницы АлсуФото: Первый канал

И зритель, видимо, это оценил. Потому что стоило Микелле спеть только первую песню, за нее сразу же проголосовало беспрецедентное количество людей. Она легко вышла в суперфинал (то есть вошла в тройку лучших из лучших), опередив соперников с огромным перевесом. Убрав с дороги тех самых записных фаворитов — Нино Чеснер и Роберта Багратяна.

- Это было честно, мощно, яростно, - констатировал брат Константина Меладзе. - Это было с любовью.

Сложно подозревать возрастного артиста в лукавстве.

Кстати, вот как, для сравнения, спел суперфиналист его команды Ержан Максим — небогатый паренек из казахского Уральска, что приезжал на каждую съемку поездами и автобусами вместе с мамой. С бутербродами и термосом.

- Это был очень неожиданный финал, - проговорилась Светлана Лобода. - Мы болели нашей командой за всех участников. Репетиции были сложные. Хочу поздравить всех нас с наступающим праздником, Пасхой. И пожелать нашим деткам красивого пути — честного, яркого.

Пелагея, признанная лучшей наставницейФото: Первый канал

Неожиданно — самое подходящее слово для финала шестого сезона детского «Голоса». Добавить к этому нечего. Победитель определился в телефонном и SMS-голосовании. Все деньги пошли на благотворительность — в фонд «Жизнь в Движении», который помогает детям с ограниченными возможностями, лишенным конечностей, встать на ноги, получить необходимое лечение, протезы, образование, профессиональные навыки и психологическую поддержку.

Предлагаем насладиться победным выступлением Микеллы Абрамовой и пожелать девочке побольше таких же честных и волевых побед.

Конкурс наставников, тем временем, выиграла Пелагея — 56% зрителей решили, что именно она лучшая.

Спектакль окончен, как спела бы Полина Гагарина.

Гаснет свет.