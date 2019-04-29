Абитуриент-2019: Что лучше - платить за учебу в престижном вузе или идти на бюджет в университете-середнячке

Итак, до Единого госэкзамена месяц. Предметы выбраны, репетиторы настороже, школьные учителя повторяют пройденное. Семьи прикидывают, сколько баллов удастся набрать отпрыску и в какие вузы потом заявления разносить.

Десятилетний мониторинг Вышки и Яндекса доказывает: все больше абитуриентов стараются зацепиться в престижном университете, пусть даже на платном отделении. И логика в этом есть - после окончания такого вуза, как уверяет нас статистика, зарплаты у молодого специалиста чуть ли не вдвое выше, чем у того, кто окончил вуз-середнячок.

Но вот вопрос: а так ли это на самом деле?

Крутая корочка - не гарантия

Статистика любит усреднять.

Диплом МГУ, Вышки, МИСиСа или Бауманки, конечно, у сотрудника отдела кадров (или, по-модному, эксперта HR-службы) в первое мгновение чтения резюме вызовет если не уважение, то хотя бы любопытство. Но спустя еще мгновение он будет искать в присланном файле описание навыков, которыми обладает претендент на работу. А потом вызовет соискателя и попросит показать, чему же на самом деле он научился.

О чем это я? О том, что многие считают: поступил в престижный вуз (пусть и на платное) - дальше можно будет катиться по жизни, как на задней площадке трамвая.

Нет, так не получится. Диплом выпускника известного вуза - не индульгенция. То, что вуз входит (например) в проект топ-100, то есть дополнительно финансируется правительством, поддерживается Министерством науки и высшего образования, означает: это учебное заведение активно развивается. Открываются новые программы, преподаватели не только читают студентам лекции, но и занимаются исследованиями. Семинары и мастер-классы ведут люди, занятые в реальной экономике или науке. То есть такой вуз предоставляет своему студенту больше возможностей для получения востребованных знаний, для учебы по современным технологиям. Но выбор студента - воспользоваться открывающимися возможностями или протусить все четыре или шесть лет, перебиваясь с тройки на тройку и исправно занося в кассу вуза родительские кровные.

Поэтому поступление в престижный вуз - это еще и большая ответственность перед собой и перед теми, кто выкладывает деньги за твое обучение (если уж поступил на платное).

Сегодня ценится не только и не столько корочка вуза, сколько те навыки, которые студент приобрел, пока учился.

Цены растут

Исследователи Яндекса и Высшей школы экономики, подводя итог мониторинга качества приема в вузы, делают поучительные выводы (они-то как раз важны абитуриентам-2019).

- В последние годы в головных вузах средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные отделения ненамного превышает средний балл платников: 69 против 62,4. То есть конкуренция за места очень серьезная, считает Мария Добрякова, эксперт Института образования НИУ ВШЭ. И будет эта конкуренция еще жестче.

- Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные места в сильные негосударственные вузы выше, чем в ведущие государственные университеты: 71,6 против 69. То есть хорошие частные вузы (а именно они добились права получать места, оплаченные госбюджетом) по качеству обучения теперь не хуже, чем государственные.

- Платных студентов с высокими баллами ЕГЭ становится все больше. Еще несколько лет назад абитуриент с хорошими результатами Единого госэкзамена, если не проходил на бюджет в вуз своей мечты, обычно смиренно поступал на ту же специальность в вуз-середнячок. Сейчас он, если есть такая возможность, будет пробиваться в выбранный вуз на платное отделение.

Если в 2011 году платных студентов у нас было 25,7%, то в 2018-м - почти 40%. И это притом что количество бюджетных мест за это время, если брать в общем, не сильно-то и сократилось.

- В основном платят за обучение специальностям социально-экономического и гуманитарного профилей - менеджеров, экономистов, лингвистов. За подготовку инженеров народ платить не хочет.

- Стоимость обучения с 2016 года стала весьма заметно расти. В 2014-м, когда случился кризис, правительство попросило вузы не задирать цены. И вузы три года держались. Но…

С 2016 года средняя стоимость учебы на платном отделении поднялась со 100 500 рублей до 139 000 рублей в 2018-м. Притом что зарплаты у населения такими же темпами не росли. В крутых вузах стоимость года учебы в следующем учебном году будет и 300 тысяч рублей (например, Бауманка), и 400 тысяч (МГУ, Вышка), и 500 тысяч (МГИМО).

При этом системы образовательных кредитов у нас нет и, похоже, в ближайшее время не будет.

Будущие агрономы, инженеры, транспортники - троечники

А вот куда легко будет поступить на бюджет даже с тройками - это на аграрные специальности, направления, связанные с сельским хозяйством и транспортом. Не идут туда отличники. Не идут…

На первый взгляд странно - вроде и сельское хозяйство у нас на подъеме. И транспортные системы стали разрабатывать. Не сегодня завтра выйдут на поля страны беспилотные комбайны. Однако… То ли программы абитуриентов не устраивают, то ли перспективы после вуза…

В последние годы все больше бюджетных мест добавляли на инженерные специальности. Но пока полку креативных молодых конструкторов не прибавилось. Во-первых, потому, что места добавляли и в средненькие вузы, где если и готовят инженеров, то уж точно не самых современных. И чтобы заполнить их, брали даже троечников по ЕГЭ.

Во-вторых, даже за учебу в престижных технических вузах абитуриенты платить не готовы.

- За инженерную подготовку абитуриенты готовы платить небольшие деньги. А вот вкладывать деньги в хорошую подготовку - а она стоит 300 тысяч рублей в год и больше - даже сильные студенты не готовы, - считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. - Я бы назвал это феноменом человеческого упрямства. В обозримой перспективе - лет через пять - как и во всем мире, сильная инженерная подготовка будет обеспечивать в нашей стране хорошие заработки. То есть вкладывать в такое образование деньги есть смысл. Но для будущих инженеров сегодня важно поступить на бюджетное место. В то время как для будущих экономистов это не так важно.

Соотношение бюджетного и платного приема

СОВЕТЫ ПОСТУПАЮЩЕМУ

Прикинуть свои шансы можно на портале Яндекса https://education.yandex.ru/universities/

Здесь есть калькулятор: ввел свои баллы на ЕГЭ по выбранным предметам - и получил совет, куда бы абитуриент прошел на бюджет в 2018 году. Учитывая, что теперь Единый госэкзамен не меняется так резко год от года, как было, скажем, лет 5 - 6 назад, полученные данные можно распространить и на 2019 год.

Очень важно собрать все портфолио. Медаль, хорошие результаты ГТО, участие в олимпиадах и творческих конкурсах и даже хорошо написанное декабрьское сочинение могут добавить 10 баллов к сумме результатов ЕГЭ. (Сейчас идут разговоры о том, что хорошо бы эти бонусные баллы еще увеличить, но в этом году такое не произойдет, не надейтесь!) Что тут нужно знать: за что и сколько баллов накидывает приемная комиссия, каждый вуз решает сам. Поэтому внимательно читайте правила приема на сайте каждого заинтересовавшего вас университета.

Министерство просвещения РФ на своей страничке в соцсети ВКонтакте публикует видеоконсультации ведущих учителей о том, как готовиться и как сдавать ЕГЭ по разным предметам. https://vk.com/ege

Посмотрите их - видеозаписи короткие и по делу. Советы точно вам пригодятся.