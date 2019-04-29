Поездка украинцев в Россию: Мы точно не в Европу попали? Нам такого по телику не показывали!

Политика политикой, а реальную жизнь никто не отменял. Украинцы и россияне - братья. Иногда натурально. Родня в Ростове-на-Дону, в Саратове, родня в Киеве и Херсонской области... Близких людей теперь разделили не только границы, но и политические страсти. В итоге с Украины в Россию не летают самолеты и почти уже не ездят поезда. А самый дешевый и народный транспорт - личная машина тоже, что ли, под запретом? Оказывается, нет! Потихоньку начинают отправляться смельчаки - а их именно за смельчаков и сумасшедших на Украине и держат - покорять Россию на своих авто.

НА МАШИНЕ? ТОЛЬКО АРИСТОКРАТЫ ИЛИ... БЛОГЕРЫ

На Украине пропаганда против России льется из каждого утюга. «Страна-агрессор», «оккупант»... Как в такой обстановке решиться на самостоятельное путешествие на своем авто? Правильно, либо по нужде, либо ради экстрима.

Подписчики стали запугивать харьковского блогера Максима Тарасько:

«Да ты что, с ума сошел? В Россию на машине!! Да тебя каждый мент будет тормозить на твоих номерах и отыгрываться за все. В Россию на авто теперь ездят либо аристократы, либо дегенераты…»

«Там же не дорог, ничего. Куда ты собрался?»

«О, «МАКДОНАЛДС»! ГДЕ ЖЕ САНКЦИИ?»

Киев - Саратов, такой маршрут проделали отец исын (свою фамилию они не называли, известно лишь, что сын ведет блог на YouTube, называется гоночный клуб Индиго (Indigo Racing Club). Это их первая поездка после майдана, хотя до этого семья сюда моталась к родне регулярно. Свои приключения они тщательно фиксировали.

Видео путешествий по России начинается с кадров, сделанных в полной темноте. В свете фар видна только жутко разбитая дорога. Голос за кадром с сильным украинским акцентом сообщает: «20 километров до украинско-российской границы». Следующая картина - уже светит солнце, и молодой человек, автор блога, сообщает:

- Ну все, мы уже в России. Переходим на русский язык. Кстати, украинская таможня - это пять каких-то непонятных будок. Около них стоит эмалированное ведро, переполненное бычками. Делай что хочешь, ходи куда хочешь. На российской таможне совсем не так. Все строго, все серьезно. Русская граница по сравнению с украинской как небо и земля. Тут, как в Европе, а там, как в колхозе.

Своими впечатлениями делятся украинцы в комментариях под видео:

«Макдоналдсы» везде, европейские магазины - «Остин», «Билла». Все работает. Где же эти санкции?»

На заправке украинцев сильно удивляют дешевый бензин и дорогая еда.

- Кофе у них тут 50 гривен! Зато бензин и газ в два раза дешевле, чем у нас. На Украине все наоборот. Еда дешевая, а бензин дорогой. Странно, почему так?

Что касается качества дорог. Видимо, вместо тысячи слов о двухрядной федеральной трассе, вполне себе европейского вида, молодой человек решает просто промолчать. За кадром играет только лишь музыка группы «Ленинград».

«О! ЗАПЛАТКИ, КАК У НАС!»

«А что ты молчишь? Асфальт-то вон какой ровный. Хоть бы слово сказал», - негодуют подписчики. И украинец-путешественник сказал. Сразу как заехал в городок Калининск Саратовской области - место их с отцом назначения.

- Ну вот, видите, если на трассе асфальт приличный, то в городках как есть. Ямы и канавы. О! Дорога в украинском стиле, - показывая на свеженькую заплатку.

- Шо ты хочешь. Все, как у нас в Украине, ничего сверхъестественного. Славяне есть славяне. - смеется отец.

На обратном пути киевлянин уже ничему не удивлялся. И только перемахнув через границу, обратно в родную Украину, записал спич с выводами:

- Вывод какой - соляра и бензин дешевле. Продукты очень дорогие. Названия на водку и на сладости очень смешные. За всю дорогу один раз остановила полиция, и то в такой зоне, где имеют право останавливать. Больше никаких проблем, слава богу, не было. Так что езжайте смело. Нас все пугали. На границе не пустят, менты защемят. Но, как видите, все ок.

«МОСКВА - КРАСИВЫЙ ГОРОД»

Совершают пробные вылазки в Москву, Питер, Ростов-на-Дону многие отчаянные украинские блогеры. Исключительно забавы ради. Я просмотрела 5 или 6 подобных роликов. И везде все одинаково - при въезде в Россию все пытаются найти какой-то негатив. И находят, где же его нет.

Но весь скепсис быстро улетучивается. В Москве парни впадают в ступор:

- Я был во Львове и думал, меня архитектурой уже не удивить. Но здесь (в Москве) это не только красиво, но и очень масштабно. В Москве круто - большой-большой красивый город. Всем рекомендую. Приезжайте, здесь красиво и спокойно.

В ответ на это видео посыпались комментарии от хлебосольных россиян:

«Ребятки! А раньше при Союзе мы на «Жигулях» выезжали из Москвы в 4 утра, а в 6 вечера были уже у бабушки под Киевом, два дня потом качало от дороги, но - никаких границ. Приезжайте к нам еще, Россия очень большая, есть что посмотреть и куда поехать, а хорошим людям всегда рады!»

P.S. Таких отчаянных блогеров, совершивших вылазки на «оккупированную территорию», уже не один и не два. Они-то и прорывают информблокаду, личным опытом опрокидывая киевскую пропаганду...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ДОМОЙ В КРЫМ

«Они боялись признаться, что из Львова...»

Отдельной строкой во всем украинском интернете идут путешествия в Крым. Прошло уже 5 лет с момента исторического референдума. Первые украинские ласточки потянулись посмотреть, что там при России делается-то.

Меня очень увлек блог простой украинской домохозяйки My fanny time. Она, явно далекая от политики, с мужем на машине поехала в Крым.

«Мы решили через Красноперекопск. Тут дорога похуже, но зато и очереди меньше, - начинает описывать свое путешествие украинка. - Ого, какой аэропорт. Во строительство затеяли. Боже, везде строительство ведется!»

Несколько следующих минут показывается стройка, стройка и еще раз стройка. И это все только пригород Симферополя.

«- Мы здесь немножко в шоке, потому что столько дорог строится, все трассы расширяются. Наверное, что-то грандиозное готовится - поток людей и поток денег...

- Я вообще не узнаю, где я? Как такое можно было сделать?» - не выдерживает и вставляет реплику супруг.

За неделю дама сняла все в подробностях - набережную Севастополя, день Военно-морского флота, морскую прогулку на катере и даже экскурсию по скромной комнате за 800 рублей в сутки, которую они с супругом снимали. По итогам поездки несчастная блогерша записала отдельный пост:

«Сначала я была в шоке и даже хотела все видеозаписи удалить от греха подальше. Многие писали, вот вы сейчас вернетесь домой, вас расстреляют. Вы показали столько всего лишнего. Вас сейчас СБУ засадит. Но я не понимаю, почему мы не можем поехать в то место, где у нас куча друзей и знакомых. Где мы жили и учились 5 лет. Где с каждой улицей что-то связано. Мы обычная среднестатистическая семья. Мы просто поехали туда отдыхать. Пишите что хотите».

Тут же полетели отклики зрителей:

«Теперь на Украине ты будешь СЕПАРОМ, если хоть что то хорошее покажешь! Обязаны объехать все помойки, снять самые дорогие цены в кафе - иначе кранты!!!»

«Теперь автор ролика должен поездить по Украине на российских номерах. Думаю, его ждут удивительные открытия».

«Да, в Крыму все хорошо, спокойно, и меня также никто не останавливал на днепропетровских номерах. Все люди адекватные и априори считают: раз приехал в Крым - значит, с хорошими намерениями - отдохнуть либо по бизнесу».

«Живу в Геленджике. У нас тут полно машин с украинскими номерами. Зимой сдавал квартиру украинцам, они сначала сказали, что из Харькова. Потом выяснилось, что из Львова. Они боялись признаться, думали, буду хуже относиться.

Дурачки!»