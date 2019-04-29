«А ты мне правда приглянулся»: Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Ксения Собчак поделилась необычным опытом совместной работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Телеведущая опубликовала в Инстаграме архивное видео, в котором она снялась вместе с шоуменом.

- Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни, - написала Ксения на своей страничке. - Поздравляю Украину с новым молодым президентом.

В ролике Собчак и Зеленский играют влюбленную парочку. Фото: кадр видео.

В ролике Собчак и Зеленский играют влюбленную парочку. Юмористическую сцену снимали для комедийного шоу канала СТС. Судя по тому, как в кадре выглядит Ксения, это был ее период «блондинки в шоколаде» и «Дома-2».

В конце сцены Ксения нежно обнимает Зеленского и признается: «А ты мне правда приглянулся еще вчера». Фото: кадр видео.

По сюжету они вместе с героем Зеленского в компании хмельных друзей катались на карусели, за что угодили в отделение милиции. В конце сцены Ксения нежно обнимает Зеленского и признается: «А ты мне правда приглянулся еще вчера».

- Я теперь его одного буду укатывать! – заявляет героиня Собчак всем присутствующим.

xenia_sobchak Теперь я действительно могу говорить , что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно,несповедимы пути Господни...) Поздравляю Украину с новым молодым президентом @zelenskiy_official

К слову, Ксения далеко не единственная из звезд отечественного шоу-бизнеса, кто может похвастаться опытом любовных сцен с избранным президентом Украины. Вместе с Верой Брежневой Зеленский играл страстную любовь в фильме «8 первых свиданий» - актер и певицы изображали перед камерой семейную жизнь: спали в одной постели, воспитывали детей, ссорились и мирились.

Вместе с Верой Брежневой Зеленский играл страстную любовь в фильме «8 первых свиданий». Фото: кадр фильма.

В продолжении комедии «8 новых свиданий» Зеленский сыграл свадьбу уже с Оксаной Акиньшиной. Им удалось так убедительно сыграть любовь на съемочной площадке, что тут же поползли слухи, что у них роман и в жизни. Впрочем, Зеленский всегда слыл примерным семьянином, так что слухи в итоге сошли на нет.

В комедии «8 новых свиданий» Зеленский сыграл свадьбу уже с Оксаной Акиньшиной. Фото: кадр фильма.

Со Светланой Ходченковой шоумен сыграл в ремейке фильма «Служебный роман». В комедии «Служебный роман. Наши дни» Зеленский стал Новосельцевым, а Ходченкова – "Мымрой".

В комедии «Служебный роман. Наши дни» Зеленский стал Новосельцевым, а Ходченкова – "Мымрой". Фото: кадр фильма.

Да что там прекрасные дамы – похвастаться опытом нежных объятий с вновь избранным президентом Незалежной может даже актер Павел Деревянко. В свое время он сыграл «засланного казачка» - переодетого женщиной поручика Ржевского, к которому воспылал страстью французский император Наполеон Бонапарт в исполнении Зеленского. Дело было в 2012 году, когда на экраны вышла комедия «Ржевский против Наполеона».