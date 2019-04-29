2019-04-29T02:07:57+03:00
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Елена Валюшкина: Воюя с соседями, люди доходят до безумия

Звезда «Формулы любви» и «Горько!» рассказала о съемках во втором сезоне сериала «Соседи»
Ксения ПАДЕРИНА
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Персонажи Евгения Сидихина и Елены Валюшкиной мечтали о тихой деревенской жизни, но жизнь преподнесла им неприятный сюрприз. Фото: Канал «Россия 1»Персонажи Евгения Сидихина и Елены Валюшкиной мечтали о тихой деревенской жизни, но жизнь преподнесла им неприятный сюрприз. Фото: Канал «Россия 1»
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На этой неделе у актрисы Елены Валюшкиной (Маша в «Формуле любви» и мама невесты в «Горько!») ожидается настоящий бенефис. На «России 1» сегодня стартует новый сезон сериала «Соседи», в котором актриса сыграла главную роль, а в среду на том же канале мы увидим еще один свежий телефильм, в котором артистке также досталась ведущая партия, - «Укрощение свекрови».

Напомним, в центре внимания «Соседей» - московская семейная пара, Олег (Евгений Сидихин) и Ольга (Валюшкина), переехавшая в деревню и не сумевшая найти общий язык с местными жителями. В свежих сериях появятся новые герои - семейная пара, которая купит пустовавший дом напротив. Затем состоятся выборы председателя колхоза, и за этот пост развернется настоящая борьба. А потом случится свадьба, на которой споет сам Аркадий Укупник. Ну и, конечно, соседские конфликты продолжатся.

Чтобы «Соседи» и их баталии выглядели на экране достоверно, снимали фильм в настоящей станице недалеко от Ростова-на-Дону.

- Наш киношный караван стоял прямо на церковной площади, - рассказывает Елена. - По субботам и воскресеньям там собирается очень много народу. Люди торгуют цветами, рыбой, фруктами. Храм в станице просто волшебный, мы за два года уже и с батюшкой подружились. Сами съемки шли в доме у замечательной хозяйки Светочки. Юля Ауг и Володя Тимофеев (они играют тех самых соседей, с которыми воюют персонажи Валюшкиной и Сидихина) снимались прямо в доме у Светы - он настоящий, деревенский, с печкой. А для нас с Сидихиным на этом же участке построили немножечко киношный дом-павильон.

Для съемок мы брали в аренду свиней, гусей, другую живность. Художники покупали арбузы, дыни, тыквы, чтобы в кадре все выглядело живописно.

- Сейчас вы в Москве - скучаете по лету в Ростове?

- Конечно, хотелось бы вернуться. Там все уже как свои, родные. Очень много знакомых. Вся деревня нас любит. Все время вспоминаем ростовские арбузы, местные помидоры необыкновенной вкусноты, дыни. А какая рыбалка на Дону! Это же что-то невероятное! Это вам не Москва-река.

- И кто же у вас в съемочной группе главный рыбак?

- У нас в принципе все мужчины - рыбаки. У Жени Сидихина даже яхта есть. Правда, он на ней плавает где-то в Средиземном море, я думаю.

- В обычный жизни вы тоже обитаете за городом, у вас дом в деревне. Как складываются ваши отношения с соседями?

- Мы очень дружны! Вот уже двадцать лет. Наши дети общаются, мы вместе отмечаем праздники, дни рождения, собирается обычно человек сто. Конечно, когда приезжает кто-то новый и заводит свои порядки, начинаются проблемы. Но все равно ты стараешься улаживать все мирным путем. Жить с соседями в войне - страшнее не придумаешь! Бывает, смотришь новости и диву даешься, до какого безумия доходят люди. Давят тракторами друг другу машины, сносят заборы. Все это превращается в какую-то страшную фантасмагорию. И на этом фоне наше кино - это просто веселая, добрая сказка.

- Скоро у вас еще одна премьера - фильм «Укрощение свекрови»...

- Мы снимали его прошлой осенью в Геленджике. Я играю ту самую свекровь, которая решила испортить жизнь всем своим детям, эгоистично думая, что она поучает их жизни. История очень интересная! Я очень ждала премьеру этого фильма и вот наконец-то дождалась.

«Соседи. Новый сезон». 29 - 30 апреля, 21.00, РОссия 1.

«Укрощение свекрови». 1 мая, 14.25, Россия 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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