2019-04-26T13:57:30+03:00
Происшествия

Марокко выдало России боевика Исламского государства*

В 2016 году уроженец Дагестана выехал в Сирию, где примкнул к террористам
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Рамазан Саламов находился в розыске по подозрению в участии в деятельности международных террористических организаций.Рамазан Саламов находился в розыске по подозрению в участии в деятельности международных террористических организаций.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России продолжаются мероприятия по задержанию и экстрадиции скрывающихся за рубежом российских граждан, объявленных в международный розыск за совершение преступлений террористического характера.

На основании российской ориентировки в июле 2018 года правоохранительными органами Королевства Марокко задержан гражданин России Саламов Рамазан Магомеднуриевич, 1970 г.р., разыскиваемый за участие в деятельности международных террористических организаций.

Являясь сторонником международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, Р. Саламов осуществлял пропаганду религиозно-экстремистской идеологии среди жителей Республики Дагестан. Реализуя свои преступные устремления, в 2016 году он выехал в Сирию, где примкнул к «Исламскому государству»* и участвовал в боевых действиях против правительственных войск.

В начале 2018 года после разгрома на территории Сирии основной части террористических структур Р.Саламов предпринял попытку легализоваться в г. Касабланка, уклоняясь от уголовного преследования российских правоохранительных органов. На основании предоставленных доказательств преступной деятельности разыскиваемого компетентными ведомствами Королевства Марокко удовлетворён запрос о его выдаче.

26 апреля 2019 года в сопровождении конвойной группы ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России осуществлена экстрадиция Р.Саламова в Россию. В отношении фигуранта проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

Марокко выдало России уроженца Дагестана, воевавшего в рядах ИГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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