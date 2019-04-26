Вырезала свои откровения: Собчак использовала наивную Бузову

Ольга Бузова отписалась от Ксении Собчак после после выхода выпуска шоу "Осторожно, Собчак!" со своим участием. При этом ушлая Ксения вырезала свои откровения, с помощью которых она выводила поющую ведущую на чистую воду.

Ольга Бузова неоднозначно отреагировала на итоговый монтаж интервью, которое она дала Ксении Собчак. Бузова рассказала, что из 12 часов, которые они провели вместе, в ролик попали всего лишь 1,5 часа.

buzova86 Ольга Бузова неоднозначно отреагировала на интервью, которое она дала Ксении Собчак

"Ксюша... Ксюша, время идет, а ты не меняешься. Уговаривала ты меня долго на интервью . Ждала я ждала обещанного нашего «женского разговора», а получилось... Сразу приходит в голову фраза «к нам приехал ревизор»... Ну да ладно", - посетовала наивная Оля.

"Этот разговор я запомню навсегда! Я поведала о самом сокровенном, о том, в чем даже боялась признаться сама себе!.. Мы провели вместе больше 12 часов в программу, правда, вошло только 1,5 часа. Ксения Анатольевна много вырезала своих откровений...", - написала певица в своем блоге.

Стоит отметить, что во время интервью Собчак жестко задавала вопросы Бузовой, доведя собеседницу до слез. Гламурная ведущая упрекнула Бузову в том, что многие проекты ведущей "Дома-2" оборачивались неудачей. "Ты свою фамилию используешь, а потом даешь неуспешные проекты. Одежда разорилась, криптовалюта тоже не была успешной, инвесторы в шоке и очень недовольны. И получается, что все проекты, которыми не занимаешься лично ты, все не прибыльно и не успешно", - заявила Собчак.

xenia_sobchak Собчак жестко задавала вопросы Бузовой, доведя собеседницу до слез

Ответила Бузова и на вопрос Собчак о том, сколько мужчин побывало у нее в спальне после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. "За два года после развода в моей постели был всего один мужчина. Я болезненно переживала расставание и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу постоянно менять партнеров, хочу одного мужика", - призналась звезда сквозь слезы.

Ксении Собчак также упрекнула Ольгу Бузову в том что та дает "концерты для бедных" в маленьких ДК. "Ты была в одной ... мира, теперь в Мытищах. Никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. Но ты это делаешь. И себя таким образом принижаешь", - сказала, как отрезала, гламурная блондинка.

Эти слова взбесили певицу Славу. Разъяренная артистка записала видео, в котором отчитала Собчак, обвинив ее в лицемерии. "Если бы ты стала президентом, то что бы сделала? Забила бы на эти города? Ликвидировала бы как слабое звено? А ... они нам нужны? Давайте жить только богато с сумками Chanel и делать такие программы... Здорово! Просто супер. Меня, честно, бесит. Я думаю, если Бузова стала бы президентом, она поехала бы туда, подняла настроение и, может быть, что-то сделала бы с этими городами: выстроила бы залы, потому что она человек дела, а не слова", - заявила Слава.