Нюрнберг-2 не состоялся. Пора вспомнить Нюрнберг-1

В названии круглого стола, который прошел в редакции «Комсомольской правды», нет никакой интриги: именно так, громко и пафосно, пытались преподнести миру заочный приговор бывшим советским военнослужащим по делу о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года. Процесс, который в Литве собирались объявить судом над коммунизмом, оказался «пшиком» – такое количество фальшивок, которые слепили местные прокуроры, мог пережевать только литовский суд, и никакой другой.

Зачем Литве вообще понадобилось организовывать еще один судебный процесс – ведь первые приговоры литовским коммунистам, обвиненным в попытке «госпереворота», как были названы события у Вильнюсской телебашни, были объявлены еще в середине девяностых?

Для того, чтобы скрыть преступления литовской элиты, - считает публицист Владислав Швед, бывший секретарь ЦК Компартии Литвы, заочно осужденный за свои убеждения на 10 лет тюрьмы.

Публицист Владислав Швед.Фото: Иван МАКЕЕВ

-Дело в том, что в обществе все чаще стали задавать вопрос: кто стрелял в спины митингующим? В 2010 году политик Альгирдас Палецкис сказал: «Как теперь выясняется, свои стреляли в своих». Бывший мэр Вильнюса Бернатонис направил в 2012 году заявление в прокуратуру, в котором потребовал привлечь Витаутаса Ландсбергиса к уголовной ответственности за гибель 13 человек. Поэтому решено было организовать еще один процесс и объявить подсудимых военными преступниками. Всех нас, включая маршала Язова, судили за одно и то же: убийство, преследование людей, пытки. Ни одного документального подтверждения этих «преступлений» не существует.

Где литовская прокуратура набрала столько «военных преступников»? В сентябре 1991-го генпрокурор СССР Николай Трубин по согласованию с Михаилом Горбачевым передал литовской стороне 37 томов уголовного дела с персональными данными всех военнослужащих.

В этих бумагах были и адрес псковского десантника Евгения Гаврилова, которого тоже заочно осудили на 12 лет. За то, что взрывпакетом, брошенным из «мирной» толпы, ему едва не оторвало ногу.

Парадокс заключается в том, что с момента прибытия Евгения к телерадиоцентру и до его ранения прошло всего …4 минуты! За которые, по версии суда и следствия, он успел совершить преступление по пяти уголовным статьям.

Евгений Гаврилов.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Нам пытаются рассказать, что это была мирная демонстрация, но на самом деле толпа оказалась не просто толпой. Это был контролируемый хаос. На первой линии обороны стояли старики и женщины, во второй и третьей шеренге – люди покрепче, которые выталкивали людей вперед. У нас было указание сверху оружие не применять – только для личной защиты, при угрозе жизни, - рассказал участникам «круглого стола» Евгений Гаврилов, военная карьера которого после командировки в Вильнюс была сломана.

И не платить, и не каяться

Никакой реакции на «Нюрнберг-2», на которую рассчитывала Литва, на международном уровне не случилось, потому что Нюрнбергский процесс в истории может быть только один.

- Кто впервые бросил термин «красный холокост» и попытался уравнять коммунизм с нацизмом? Вся эта идеология «второго Нюрнберга» транслировались Радио «Свобода» в Мюнхене, а тезисы им подкидывал мюнхенский Институт истории и культуры народов СССР, среди директоров которого в разное время были бывшие коллаборационисты: «власовцы», белорусские полицаи и так далее, - обратил внимание политолог, аналитик Центра общественно-политических исследований «Русская Балтика» Александр Носович.

Аналитик Центра общественно-политических исследований «Русская Балтика» Александр Носович.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Совершенно очевидно, что для них все это было попыткой идеологического реванша за поражение во Второй мировой войне. И разница между тем временем и нынешним только в том, что тогда это было деятельностью кучки проигравших лузеров, которых в целях идеологической борьбы с Советским Союзом использовало ЦРУ, а начиная с 90-х годов стало официальной политикой большинства восточноевропейских стран, и в первую очередь стран Прибалтики.

Когда мы говорим про фашизм на Украине и в странах Балтии, некоторые американские коллеги указывают мне на то, что 800 тысяч русских воевало в армии Власова. На что я отвечаю: сравните их с теми, кто воевал на стороне Гитлера в других республиках СССР. Если мы пересчитаем это в процентах, то окажется, что в РСФСР уровень был самый мизерный, не намного выше на Украине и в Белоруссии. А абсолютные рекордсмены – это Латвия, Эстония и Литва. Вот вам причина, почему без малого 30 лет ведется разговор о приравнивании коммунизма к нацизму, о выплате компенсации за советскую «оккупацию» и о втором Нюрнбергском трибунале.

Я бы не сказал, что Запад готов впрягаться за Прибалтику в этой их борьбе. Важная причина, почему тема «Нюрнберга над коммунизмом» захлебнулась - это позиция Израиля, для которого холокост - это уникальное явление мировой истории, аналогов которому не существует. И поэтому когда потомки людей, которые участвовали в геноциде евреев, пытаются свои страдания называть «нашим маленьким холокостом», то это, безусловно, оскорбление всего еврейского сообщества. Вся эта доктрина равенства коммунизма с нацизмом и Советского Союза как империи зла торжествует только в самих странах Прибалтики. Согласно их версии собственной истории, они и не победители Второй мировой, и не побежденные, а невинные жертвы, которые ни за что не несут ответственности, и на этом основании не должны ни платить, ни каяться.

Преступления и наказания

В эту концепцию прекрасно укладывается тезис о том, что прибалтийские коллаборационисты «боролись за свободу» своих стран … участвуя в блокаде Ленинграда и в карательных операциях.

- Получается, что они участвовали в совершении преступлений против человечности, как это может квалифицироваться по уставу международного военного трибунала в Нюрнберге, - считает историк, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. - Это преступление, которое не имеет сроков давности. Документами хорошо фиксируется наличие формирований эстонских и латышских коллаборационистов, участвовавших в блокаде Ленинграда. Наши коллеги упоминали историю передачи в Литву 37 томов уголовного дела по событиям января 1991-го года. Оно было передано на условиях, что литовская сторона обеспечит объективное расследование. Этого, разумеется, не произошло, литовская сторона нарушила взятые на себя обязательства. Но это же не первый подобный случай! В 1947 году прибалтийские коллаборационисты, которые были арестованы и находились в проверочных фильтрационных советских лагерях, были де-факто амнистированы. Расследования, которые были связаны с отдельными коллаборационистскими формированиями, такими как команда Арайса в Латвии или батальон Импулявичюса в Литве, касались преступлений конкретных подразделений. Массового же выявления вины тех, кто служил в коллаборационистских формированиях, не происходило. И когда мы смотрим 16 марта, как эти престарелые эсэсовцы, все более уменьшаясь в своем числе, маршируют по Риге, мы должны понимать, откуда они взялись: это те самые коллаборационисты, которых в 1947-м году советская власть сдуру не наказала.

Историк Александр Дюков.Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть множество преступлений, соучастники которых остались ненаказанными. По моему убеждению, существуют возможности для их правового преследования в наше время.

В настоящий момент мы совместно с юристами разработали своеобразную «дорожную карту» и надеемся, что в обозримой перспективе сможем предъявить соответствующие иски прибалтийским правительствам.

Дети карателей мстят за страх своих отцов

Блокада Ленинграда – не единственный сюжет, который укладывается в этот механизм. Если в блокаде Ленинграда прибалтийские коллаборационисты участвовали прежде всего как обеспечивающая сила, то в ряде карательных операций, которые осуществлялись на территории России, Белоруссии, Украины - в качестве палачей. Такой операцией была операция «Зимнее волшебство», которая проводилась в Белоруссии.

- Мы говорим о жертвах нацизма, но забываем при этом о другом важнейшем факторе – о жертвах коллаборационизма, - убежден Петр Петровский, научный сотрудник Института философии АН Республики Беларусь. – Нацисты творили ужасы, воюя в собственной армии - но преступления предателей из числа граждан граждан Советского Союза, которые перешли на их сторону, вдвойне отвратительней. За всю войну на территории Белоруссии уничтожено около 1,5 миллионов человек. При этом 260 тысяч погибли в Витебской и Полоцкой областях – там, где действовали латышские коллаборационисты. То есть, население уничтожалось фактически коврово.

В белорусском обществе эта тема не просто обсуждается: мы сотрудничаем с нашими коллегами из России и Германии, чтобы выявлять сегодняшнее местоположение конкретных убийц. Есть вопросы к украинской стороне, где сегодня героизируется Шухевич, убийца и палач белорусского народа, который в 1942-м году терроризировал население Лепельского района. Есть большие вопросы к Польше, к Литве и к Латвии, потому что латвийские подразделения сожгли деревню Хатынь, которая является символом уничтожения мирного населения. Большинство тех коллаборационистов уже умерли. Но мы должны ставить другой вопрос: чтобы сегодня их никто не обелял.

Тему продолжил директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

- Практически все злодеяния, все карательные действия, которые происходили на территории Псковской области, производились руками коллаборантов. Я уже порядка 15 лет изучаю эту тему. Основная масса – это либо эстонцы, либо латыши. Немцев как таковых, и не было…

Директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.Фото: Иван МАКЕЕВ

Белорусы говорят про Хатынь: на территории Псковской области таких Хатыней тоже было достаточно. Можно вспомнить деревню Красуха, город Порхов, деревню Ланева Гора, где уничтожили всех жителей. Эстонские коллаборационисты сами приняли решение об этой карательной акции и сами ее провели. Никто их не заставлял.

Люди, совершавшие преступления, остались безнаказанными. В 60-х годах КГБ провел ряд процессов, какое-то количество участников этих злодеяний было расстреляно, но эти процессы не затронули глубинную часть. И теперь уже дети этих карателей, мстя за страх родителей, пытаются сейчас сделать белое черным, а черное белым. Мы в в здании бывшей тюрьмы, в которой эстонские каратели держали псковичей, хотим организовать музей нацистской оккупации.

Зло нужно вырывать с корнями

Общий итог круглого стола подвела президент Международной общественной организации – Общества «Россия – Германия» Ольга Зиновьева:

- Если бы в свое время не состоялся Нюрнбергский трибунал, не сидели бы мы с вами тут и не обсуждали преступления фашизма и темы претензий прибалтийских… (стран – Г.С.). Я их даже странами не могу назвать, у меня язык не поворачивается. Они не являются государствами с идеологической ответственностью, с гражданской позицией по отношению к своему народу и к своей истории.

Президент Международной общественной организации Общества «Россия – Германия» Ольга Зиновьева.Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда мы говорим о возрождающемся нацизме и фашизме в странах Прибалтики, нужно принимать во внимание на совсем не нейтральное наблюдение со стороны Запада всего того, что происходит в этих республиках. Это есть экстраполяция того самого мерзопакостного растения по имени фашизм, который пустил корни и процветал в 30-е годы. И то, что это происходит сегодня во второй раз, говорит о том, что Запад хочет прощупать наши возможности: насколько долго мы будем сопротивляться этой гремучей смеси? А вдруг получится? Тогда будет можно всю историю ХХ столетия переписать заново. Историю, в которой не будет ни русских, ни советских.

Решение Нюрнбергского трибунала необратимо. Это было преступление против мира, против человечества. На скамье подсудимых сидел Бальдур фон Ширах, отец нашего адвоката в Германии. Ни он, ни его сотоварищи, которые остались живы, никогда не говорили, что были наказаны несправедливо. Они осознавали всю степень своего преступления. Более того, вся страна была проведена через процесс денацификации. И долгое время, когда мы с мужем оказались не по нашей воле в Германии, во всех семьях, куда бы мы приходили, каждый считал своим долгом рассказать: «Мы не виноваты. Наши отцы, дяди были на фронтах, но мы лично этого не хотели». Тем не менее, всех немцев пропустили через эти валки. И это осталось глубоко в их сознании до 1989 года, до падения Берлинской стены. А потом у них на столах вдруг стали появляться маленькие фотографии их родственников, которые постепенно стали разрастаться до портретов на стенах. И затем на этих портретах мы увидели нацистов уже в обмундировании…

Я почему говорю об этом с такой страстью? Зло нужно вырывать с корнями. Это были слова моего мужа, участника Великой Отечественной войны, летчика-штурмовика: «Армия не понимала, почему мы не дошли до Ла-Манша. Зло должно было быть уничтожено раз и навсегда».

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Почему процесс Нюрнберг-2 провалился?

В конце марта Вильнюсский городской суд вынес приговор по делу о событиях 13 января 1991 года, согласно которому 64 бывших советских военнослужащих во главе с экс-министром обороны СССР маршалом Дмитрием Язовым были заочно осуждены и названы военными преступниками. Победа, на которую делали ставки литовские идеологи, оказалась пирровой: несмотря на все очевидные подтасовки фактов и многочисленные фальсификации, Литве не удалось сделать из этого судилища суд над СССР и Россией под названием «Нюрнберг-2» - настолько неубедительным показался для всего мира этот жалкий процесс (подробности)