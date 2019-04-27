Врачи-иммунологи: аллергия не зависит от цвета продуктов, а дорогостоящие анализы - бестолковая трата денег

«Я аллергик, и мне можно только зеленые яблоки», «во время беременности красных и оранжевых продуктов не есть», «аллергия не лечится, придется до конца жизни принимать лекарства» - все эти фразы мы слышим очень часто. И все это - заблуждения, которые уже опровергнуты научными исследованиями и медицинской практикой, убеждают ученые и врачи. Что важно знать сегодня, чтобы успешно противостоять одной из самых частых напастей, особенно сильно донимающей в весенне-летний сезон - об этом мы поговорили с опытным врачом-аллергологом-иммунологом, кандидатом медицинских наук, ассистентом кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазиной.

Миф 1: красное и оранжевое не есть

- Это рекомендации каменного века, - качает головой доктор Нуртазина. - Точно известно, что аллергия никоим образом не зависит от цвета продуктов. Она зависит от того, есть ли в продуктах определенные молекулы белков, способных вызвать аллергическую реакцию у конкретного пациента. А наличие этих молекул с цветом никак не связано. Например, аллергическую реакцию могут давать как красные, так и зеленые яблоки.

Миф 2: во время беременности - строгая диета

Не просто бестолковый, а один из самых опасных советов, предупреждают медицинские эксперты.

- Сидеть на одной гречке с отварной курицей и прочие подобные диеты не только не уберегут будущего малыша от аллергии, но еще и причинят вред и ребенку, и матери. Из-за неполноценного питания в организм матери и ребенка не поступают необходимые для здоровья элементы, из-за чего возможны самые разные неблагоприятные отклонения во внутриутробном развитии. А у беременных и кормящих женщин, из-за недостатка питательных веществ при однообразной строгой диете начинают разрушаться зубы, портятся ногти, выпадают волосы, - рассказывает Асель Нуртазина. - Так что питание во время беременности и кормления грудью должно быть разнообразным и сбалансированным. Если у самой будущей мамы есть аллергия на какие-то продукты, то ограничения, конечно, нужно соблюдать. Но отказываться от полноценного питания, фруктов и овощей именно «для профилактики» аллергии у ребенка - неоправданно и вредно.

БЕЗ ФАНАТИЗМА

У врачей-аллергологов всегда есть «отличившиеся» пациенты, истории которых приводят в пример: как не надо делать. Один из случаев - молодая мама, которая ела по 2 кг апельсинов в день во время беременности. У ребенка развился атопический дерматит (аллергическая сыпь на коже). «Поэтому мы всегда призываем: питание должно быть именно разнообразным и без перегибов», - подчеркивает доктор.

Миф 3: аллергия и пищевая непереносимость - одно и то же

- Часто люди их путают, но это принципиально разные заболевания. И подходы к их диагностике и лечению совершенно разные, - поясняет наш эксперт. - Пищевая аллергия это реакция иммунной системы. Эта реакция не зависит от количества продукта. Сколько бы ни съел человек - дольку мандарина, целый или просто капелька мандаринового сока попала на язык - всегда будет аллергическая реакция. В то время как пищевая непереносимость может зависеть от многих факторов, сопутствующих заболеваний. Одна из причин пищевой непереносимости связана с нарушениями работы пищеварительной системы. Такая непереносимость может проявляться аллергоподобными симптомами, например, появлением высыпаний. Но! Пищевая непереносимость, как правило, зависит от количества съеденного продукта. Одна шоколадная конфета - ничего, а пять - уже сыпь. Причем, появляться она может не каждый раз при употреблении неподходящих продуктов.

Аллергия и пищевая непереносимость - принципиально разные заболевания.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лечение аллергии и непереносимости принципиально разное. В первом случае, в зависимости от типа реакции, могут применяться антигистаминные препараты, лечебные диеты, возможна специальная терапия (см. ниже. - Ред.). Во втором случае лечится основное заболевание, например, применяются препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, назначаются ферменты для нормализации пищеварения и т.д.

Миф 4: если можете перетерпеть сезонный поллиноз - терпите

Во время цветения растений-аллергенов кто-то пытается пережить фонтаны из носа и слезы из глаз, чтобы «не травить» организм лекарствами - все-таки никто не отменял наблюдения, что таблетки одно лечат, другое калечат. Кто-то рад бы уехать из «аллергоопасной» местности, да работа и домашние дела не отпускают. Ну, мало ли сколько всего мы терпим, ту же головную боль, пока не станет непереносимой. Может, и с сезонными приступами аллергии так пройдет?

- Поллиноз - к нему относятся аллергические заболевания, развивающиеся в ответ на контакт с пыльцой - конечно же, нужно лечить и своевременно. Наша задача как аллергологов облегчить или устранить симптомы поллиноза, не дать перейти в более тяжелую форму или трансформироваться в другое заболевание. Масштабные исследования, проводившиеся во всем мире в течение многих лет, показывают: аллергический ринит (то есть насморк. - Авт.) это предвестник бронхиальной астмы, - говорит Асель Нуртазина. - Конечно, многое зависит от различных факторов: длительности и тяжести протекания ринита, сопутствующих нарушений. По наблюдениям бронхиальная астма со временем (период времени у всех разный. - Ред.) развивается у 40 - 50% пациентов с аллергическим ринитом. Наиболее часто переходит в астму сезонный аллергический ринит, причиной которого является пыльца деревьев, злаковых, сорных трав.

Поллиноз нужно и можно лечить, важно своевременно принять должные меры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миф 5: аллергия не лечится

«Придется пожизненно принимать антигистаминные препараты, капли в нос, избегать запрещенных продуктов и стараться уезжать во время цветения «вражеских» деревьев и трав», - вздыхают аллергики.

- Существует метод лечения, который воздействует на саму причину развития аллергических реакций и на их последствия, симптомы, из-за которых страдают люди, - рассказывает врач. - Этот метод называется аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Суть в том, что у пациента выявляют аллерген и затем вырабатывают невосприимчивость к нему. Упрощенно говоря, под контролем врача аллерголога-иммунолога вводятся постепенно увеличивающиеся дозы аллергена.

Плюс очевиден - человек избавляется и от аллергических реакций, и от многих ограничений в своей жизни. Но есть и минусы, а именно:

- АСИТ на сегодня эффективна против ограниченного круга аллергенов. В их число входит пыльца растений, клещи-дерматофаги и другие. С пищевыми аллергенами, вызывающими анафилактический шок, в нашей стране АСИТ пока не проводится. В США разработан и активно внедряется пластырь, с помощью которого можно выработать невосприимчивость к арахису.

- АСИТ к аллергенам животных имеет ряд проблем, которые сейчас активно изучаются во всем мире (в частности, терапия против кошачьих аллергенов срабатывает далеко не всегда). Исследователи Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом разрабатывают универсальную генно-инженерную вакцину против кошачьих аллергенов (подробности читайте в ближайшее время в разделе «Здоровье» на нашем сайте).

- Для проведения АСИТ существует ряд противопоказаний, их определит на приеме врач-аллерголог. А также назначит необходимые дополнительные исследования.

- Как выяснила «КП», АСИТ на сегодня не входит в ОМС, это платное лечение. И не самое дешевое. Могут понадобиться курсы на 3 года. Курс лечения в течение одного года сублингвальным препаратом (капли под язык) стоит в среднем около 15 - 17 тыс. руб. Есть также препараты в виде таблеток и уколы.

Миф 6: можно сдать анализ сразу на все аллергены

Зачем мучиться, сдавая тесты на разные аллергены, если можно проверить все сразу? Есть, например, такой «анализ на все» - Иммунокап. Сайты лабораторий уверяют, что этот метод молекулярной диагностики определит «наличие аллергических антител более чем к сотне аллергенных компонентов одновременно». За это нужно раскошелиться: в среднем на 25 - 27 тысяч рублей.

- Если вы сами решите сделать такой «информативный» (подчеркиваю, в кавычках!) анализ или врач сразу же отправит вас на Иммунокап, то это - выброшенные деньги. А такой врач - непрофессионал, - прокомментировал «КП» директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор, доктор медицинских наук, врач-аллерголог Юрий Смолкин. - Традиционные тесты гораздо эффективнее. Не говоря уже о том, что на порядок дешевле. Углубленная диагностика может потребоваться в исключительных случаях, после того, как врач тщательно обследовал пациента и использовал все другие меры.

- Чтобы диагностировать аллергию и выявить конкретный аллерген, мы опрашиваем пациента, выясняем подробности его жизни, симптомы и многие другие обстоятельства. Исходя из этой информации, очерчиваем круг возможных аллергенов, назначаем анализы или проводим тесты для выявления аллергенов, - поясняет Асель Нуртазина.

НА ЗАМЕТКУ

Тем, кто страдает от аллергии на пыльцу, пригодятся онлайн-календари цветения растений и уровня концентрации пыльцы в разных регионах России. Данные можно найти, в частности, на сайтах allergotop.com, allergy-center.ru, proallergen.ru, pollen.club.