В Москве горит здание Института нефти и газа: эвакуировано 2000 человек

В третьем часу дня пятницы, 26 апреля, в главном корпусе Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина сработала пожарная сигнализация. Студенты и преподаватели не спешили покидать здание и думали, что тревога ложная до тех пор пока не почувствовали запах дыма. Большинство студентов вышли на улицу еще до приезда первых пожарных расчетов.

- Давки не было. Мы выходили всей группой вместе с преподавателем. Пользовались запасным выходом. Дверь там была открыта, - рассказал "КП" студент 3-го курса Валерий Гололобов.

Пожарные на место ЧП прибыли за считанные минуты.

- Очаг возгорания обнаружен на седьмом этаже в одной из аудиторий. Данных о погибших и пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Из здания эвакуированы более двух тысяч человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в аудитории на седьмом этаже.