2019-04-26T15:00:26+03:00
Происшествия

В Москве горит здание Института нефти и газа: эвакуировано 2000 человек

По предварительным данным, в одной из аудиторий произошло короткое замыкание электропроводки
Анастасия ВАРДАНЯН
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Из корпуса главного здания Института нефти и газа им. Губкина повалил черный дым.Из корпуса главного здания Института нефти и газа им. Губкина повалил черный дым.
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В третьем часу дня пятницы, 26 апреля, в главном корпусе Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина сработала пожарная сигнализация. Студенты и преподаватели не спешили покидать здание и думали, что тревога ложная до тех пор пока не почувствовали запах дыма. Большинство студентов вышли на улицу еще до приезда первых пожарных расчетов.

- Давки не было. Мы выходили всей группой вместе с преподавателем. Пользовались запасным выходом. Дверь там была открыта, - рассказал "КП" студент 3-го курса Валерий Гололобов.

Пожарные на место ЧП прибыли за считанные минуты.

- Очаг возгорания обнаружен на седьмом этаже в одной из аудиторий. Данных о погибших и пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Из здания эвакуированы более двух тысяч человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в аудитории на седьмом этаже.

Пожар в университете РГУ НЕФТИ И ГАЗА в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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