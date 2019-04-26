Деятельность Владимира Путина одобряют почти две трети россиян

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, показатель одобрения деятельности российского президента в середине весны составил 63,6%. Работу правительства в этот же период оценивали скорее положительно 41,3% респондентов.

В рейтинге доверия российским политикам лидер страны по прежнему на первом месте. В первой тройке также глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Интересно, что лидером по недоверию у опрошенных сограждан уже не в первый раз оказывается главный либерал-демократ страны.

В электоральной рейтинге партий ситуация такова: "Единая Россия" на первом месте, коммунисты уже привычно расположились на второй строчке, либерал-демократы замыкают первую тройку.

Одобрение деятельности государственных институтов (% респондентов)