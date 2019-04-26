2019-04-26T16:13:32+03:00
Политика

Деятельность Владимира Путина одобряют почти две трети россиян

Работу правительства оценили положительно 41,3% участников опроса ВЦИОМ
Игорь ЯКУНИН
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Президент Владимир Путин. Фото Алексей Дружинин / ТАССПрезидент Владимир Путин. Фото Алексей Дружинин / ТАСС
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, показатель одобрения деятельности российского президента в середине весны составил 63,6%. Работу правительства в этот же период оценивали скорее положительно 41,3% респондентов.

В рейтинге доверия российским политикам лидер страны по прежнему на первом месте. В первой тройке также глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Интересно, что лидером по недоверию у опрошенных сограждан уже не в первый раз оказывается главный либерал-демократ страны.

В электоральной рейтинге партий ситуация такова: "Единая Россия" на первом месте, коммунисты уже привычно расположились на второй строчке, либерал-демократы замыкают первую тройку.

Одобрение деятельности государственных институтов (% респондентов)

Одобрение деятельности государственных институтов.

Одобрение деятельности государственных институтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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