Кэшбэк, скидки и привилегии: Яндекс.Такси запускает программу поощрений для водителей

Сервис онлайн заказов Яндекс.Такси с 22 апреля запустил программу поощрений для водителей. Теперь все поездки будут оцениваться в баллах, набрав определенное количество которых таксисты смогут больше зарабатывать. Водителям будет доступен целый ряд привилегий в сервисе, скидки на заправках, мойках и в кафе, а также кэшбэк. Самые активные смогут сэкономить до нескольких тысяч рублей ежемесячно и воспользоваться преимуществами рабочего приложения Таксометр.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В программе есть 4 уровня — бронза, серебро, золото и платина. Каждая завершенная поездка приносит водителю определенное количество баллов — от 3 до 6. Чтобы получить бронзу, достаточно сделать 10 поездок без негативных отзывов и заработать 30 баллов. Чем больше положительно оцененных поездок и баллов — тем выше уровень. Максимальную выгоду от программы получают водители, дошедшие до платинового уровня (1000 баллов) и работающие в среднем 40 часов в неделю без негативных отзывов клиентов, а рейтинг которых – 4,9.

Полученные за поездки баллы складываются, статус водителя обновляется каждый месяц по итогам прошлого месяца: например, если в апреле водитель набрал 300 баллов, то уже мае он переходит на серебряный уровень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/705652" frameborder="0"></iframe> Выбираем скидку в ресторане.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ВОДИТЕЛЬ: ПРИВИЛЕГИИ В СЕРВИСЕ

Чем выше уровень — тем больше привилегий: обладатели серебра, к примеру, получают приоритет в распределении заказов. А обладатели золота и платины смогут напрямую связываться со службой поддержки и обслуживаться в водительских центрах без очереди.

КЭШБЭК

Начав сотрудничать с Яндекс.Такси, водитель может сразу же оформить банковскую карту Яндекс.Денег или Альфа-Банка. На нее «капает» кэшбэк. Каждый раз, покупая что-то или обслуживаясь на заправках, автомойках, в ремонтных мастерских, химчистках или ресторанах быстрого питания, владелец карты получает назад на карту определенный процент от покупки или заказа. Чем выше уровень в программе — тем больше процент: для бронзы это 3%, а для платины — уже 7%. Таким образом в месяц можно экономить до 3000 рублей (подсчитано аналитиками Яндекса вместе с водителями из разных регионов России).

Владелец банковской карты Яндекс.Денег или Альфа-Банка получает назад на карту определенный процент от покупки или заказа. Чем выше уровень в программе — тем больше процент.

СКИДКИ

Уже с бронзового уровня водитель может воспользоваться скидками от партнеров Яндекс.Такси. Их список большой - от салонов сотовой связи и супермаркетов до магазинов, ресторанов и кафе. Среди партнеров Яндекса как федеральные компании, например, сотовый оператор Билайн и сеть пиццерий Papa John’s, так и местные, работающие в каждом конкретном городе. Как обещает Яндекс.Такси, список партнеров будет пополнятся, увидеть их можно в приложении для водителей Таксометр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/705653" frameborder="0"></iframe> Смотрим свой уровень и преимущества.

ГДЕ ДОСТУПНА ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЙ

С апреля она работает в восьми городах — Екатеринбурге, Краснодаре, Волгограде, Казани, Ставрополе, Калуге и Тольятти. К середине лета программа будет доступна во всех городах, где работает Яндекс.Такси.