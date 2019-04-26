В Москве наградили школьников-победителей конкурса «Спасибо маленькому герою»

25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою», который проходил с 21 февраля по 8 апреля. Конкурс организован Фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Российским движением школьников, Российской государственной детской библиотекой, Музеем Победы и Почтой России

«Наш конкурс проводится 2 год подряд. И мы понимаем, насколько важна тема детского героизма для современных детей, — рассказала порталу Открытые НКО председатель жюри, телеведущая, президент БФ «Спешите делать добро!» Оксана Федорова. — Погружаясь в историю Великой Отечественной войны, через призму детских судеб, дети открывают для себя совершенно иные, новые страницы истории. Они начинают изучать историю своей семьи, своего края. Именно это погружение в историю формирует чувство патриотизма».

Всего на конкурс пришло более 5 тысяч работ Фото: пресс-служба Фонда «Спешите делать добро!»

Церемония началась с торжественного гашения коллекционных почтовых открыток, которые тиражом 2 000 экземпляров отпечатаны «Почтой России» по рисункам победителей конкурса в номинации «Рисунок». Все гости и участники получили коллекционные открытки на память, а также отправили открытки ветеранам и родственникам непосредственно из Музея Победы. В церемонии гашения приняли участие телеведущая, президент Фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова, директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник, директор макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев.

«Почта была единственным связующим звеном в годы Великой Отечественной войны, — отметил Дмитрий Адушев. — Весточка с Родины давала возможность людям верить, что Победа близка. Эти письма сейчас хранятся в семьях, как драгоценные талисманы, память тех лет. Я рассчитываю, что эти открытки, которые мы вместе с вами сейчас отправим, разлетятся по всему миру и будут храниться и напоминать нашим детям об этих страницах истории нашей великой страны».

Рисунки, победившие на конкурсе, отпечатали в серии почтовых марок Фото: пресс-служба Фонда «Спешите делать добро!»

На церемонии награждения Оксана Федорова отметила, что на конкурс поступило более 5000 работ со всей России, из них более 3000 – рисунки. Рисунки победителей Михаил Турецкий включит в свой тур по странам с песнями Победы.

Дети участвовали в номинациях «Рисунок», «Литературное творчество. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж», «Монумент юным защитникам Отечества».

«Меня вдохновили истории детей войны и я решил написать прозу, — рассказывает победитель номинации «Литературное творчество. Проза» Залевский Мирослав, 8 лет, Москва. — Я написал рассказ о 7-летнем мальчике Славе, который потерял семью из-за того, что в его деревню пришли фашисты. Он помог партизанам доставить письмо до разведотряда русских. Письмо предупреждало об атаке фашистов». Творческая работа «Слава» написана школьником от руки.

Оксана Федорова отметила, что работы присылали практически со всех регионов нашей страны:

«В этом году была очень большая география. Много работ пришло из Алтайского края, Сибири, как обычно — Белгород, Курск, активно принимает участие Ленинградская область. На удивление, в этом году активизировались Москва и Московская область. Нас очень порадовало, что было много работ из деревень, сел, из таких удаленных уголков, о которых мы вообще не слышали. И также отдельная благодарность крымчанам, много работ поступило от них».

Миша Митюков написал балладу о юном партизане Вите Захарченко. Фото: пресс-служба Фонда «Спешите делать добро!»

Миша Митюков из Старого Оскола стал победителем в номинации «Литературное творчество. Поэзия» в возрастной категории 14-17 лет. Мальчик учится в кадетском корпусе «Виктория» школы №19 и в дальнейшем планирует посвятить свою жизнь служению Родине. На конкурс Михаил написал балладу о юном партизане Вите Захарченко.

«Моя работа посвящена юному партизану Вите Захарченко, который жил в Белгородской области и защищал нашу Родину. Это мой земляк, — рассказывает Михаил Митюков. — Я написал о том, как он жил в мирное время, как попал в партизанский отряд и был разведчиком. Ему удалось в одиночку взять в плен фашиста. После этого он пошел к матери, но тогда его выследили полицаи, отвезли в Шебекино и очень сильно пытали. После пыток его повели на расстрел, но он начал убегать. Фашисты его догнали и закопали в землю живым».

На конкурс присылали не только личные работы, но и от целого класса. Специальные призы от фонда «Спешите делать добро!» получил 6 А класс школы №1 г. Пушкино Московская область. Ребята вместе с классным руководителем приехали на церемонию награждения.

6 А класс школы №1 г. Пушкино Московская область. Фото: пресс-служба Фонда «Спешите делать добро!».

«Мы создали видеоролик, который называется «Наш Бессмертный полк». Маленький герой не обязательно маленький по возрасту. Маленькие герои – это все те, кто прошли годы войны и в тылу и на фронте. Ведь если бы не было тыла, не было бы большой победы. Это наш маленький герой, — поделилась учительница русского языка и литературы, классный руководитель 6 А класса Коновалова Елена. — Мы с классом сделали рассказ о каждом из своих предков. И создали не «Мой бессмертный полк», а наш бессмертный полк».

Участникам церемонии показали видеоработу Сергеевой Анны «Храните память о войне», которая стала победителем в номинации «Видеорепортаж».

«Моя работа посвящена моей прабабушке – Петровой Александре Васильевне, которая пережила войну, — рассказывает 10-летняя Аня из города Чехова. — Моя прабабушка жила в деревне и хотела переехать к своим родственникам, но по радио объявили, что началась война. И я рассказываю её историю».

Аня Сергеева сняла видео о своей прабабушке Фото: пресс-служба Фонда «Спешите делать добро!».

«Мы собрали фотографии, нашли некоторые в Интернете, записали стихотворение, голос, смонтировали ролик и вот так получилась наша работа, — поделилась мама Ани Вера Леонидовна Сергеева. — Мы показали ролик бабушке. Она все помнит, она сама нам рассказала эту историю: как её угнали в Германию, в каком городе работали, жили, как трудно они возвращались обратно, как их освобождали – это все с её слов».

На церемонии Оксана Федорова отметила семью Османовых из Республики Крым, которая удостоилась специального приза Фонда «Спешите делать добро!».

«Трое детей написали стихотворения «Солдату», «Почему? За что? Зачем?», о герое «Синицын Яша». Видно, что вся семья помогала. Энергетика этих стихов нас подхватила».

К участникам конкурса обратился Александр Ульянов — герой книги «Маленькие герои большой войны», кинооператор, кинорежиссер, за мужество и героизм был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, двумя медалями.

«Спасибо ребятам за то, что они помнят. Потому что у страны, которая не помнит своего прошлого, нет будущего. А у нас будущее есть».

Творческий номер для гостей церемонии. Фото: пресс-служба Фонда «Спешите делать добро!»

Поздравил победителей директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник:

«Мы всячески поддерживаем такие конкурсы, когда ребята вовлечены и на понятном для своих сверстников языке передают историю Великой Отечественной войны. Спасибо всем участникам конкурса. Вы большие молодцы. Мы хотим сказать, что всегда готовы для вас делать все, чтобы вы лучше знали историю своей страны».

«Наша большая мечта – чтобы здесь в Музеи Победы был памятник или монумент юным героям. Чтобы отдать им дань памяти, — поделилась Оксана Федорова. — Мы хотим показать, что они, несмотря ни на что, по зову своего сердца оказались в гуще этих событий».

Оксана Федорова и участники конкурса возложили цветы к мемориалу Фото: пресс-служба Фонда «Спешите делать добро!».

Президент Фонда также рассказала, что в будущем они хотят масштабировать конкурс в патриотический фестиваль.

Все победители получили дипломы и памятные подарки. Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Маленькие герои большой войны».

Работы победителей можно посмотреть на официальном сайте конкурса. Список победителей смотрите здесь.

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