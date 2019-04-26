6-летний Александр Плющенко удивил многооборотными прыжками со страховкой

На прошлой неделе фигурный мир лишился еще одной боевой единицы — о завершении карьеры объявил четырехкратный чемпион России Максим Ковтун.

gnomgnomych Доброе утро, дорогие В одной руке игрушка, а а другой печенька ))

Одновременно с этим появились и благие вести — 12-летний фигурист Максим Белявский прыгнул на тренировке тулуп в пять оборотов со страховкой. Этот ролик мальчик выложил в своем Инстаграме.

beliavskii.max Прыжок Максима Белявского

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его 6-летний сын Александр, похоже, тоже не дремлют. Белявский показал в 12 лет пятерной тулуп, а Саша Плющенко на лонже в свои 6 лет сделал аксель в четыре с половиной оборота, который еще пока ни один фигурист мира не выполнял на льду. И теперь маленький Саша мечтает показать этот сложнейший элемент на соревнованиях. Видео с тренировок Александра Плющенко появилось в его Инстаграме.

- Тут на днях написали, что 12-летний мальчик прыгнул тулуп в пять оборотов на лонже, на льду. Мы с моим тренером Амиром вкручиваемся в многооборотные прыжки тоже, - написал в своем блоге 6-летний Александр Плющенко, разместив видео с тренировок. - Тренируем уже 4,5 аксель с кораблика на лонже, на льду. Но мечта, конечно, исполнить его в будущем на соревнованиях! Кстати, аксель - мой любимый прыжок, как когда-то и у моего папы.

gnomgnomych 6-летний сын Евгения Плющенко Александр

- Если в свои 6 лет мальчик уже тренирует такие многооборотные прыжки, видимо, за такими малышами, как Плющенко и Белявский будущее фигурного катания, - прокомментировали видео подписчики Плющенко-младшего.