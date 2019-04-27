Малоимущие - о социальном контракте: Нас не надо жалеть - лучше помогите материально

- Американская конституция ничтожна по сравнению с российской. У нас людям гарантировано жилье и медпомощь, а у них такого нет, - рассказывает ведущий провинциального радио. Приемник в машине поймал только одну волну.

Я еду в деревню Дулево Тверской области на встречу с бедняками. Люди получили помощь по социальному контракту.

За окном пыль, почерневшие деревянные дома и голые деревья. Дороги в окрестностях Ржева как будто со времен войны не ремонтировались. Зато памятников за последние годы поставили много.

Я торможу около подвесного деревянного моста через речку. Дальше дороги нет - только пешком. «В деревне только два дома жилых осталось, нас не пропустите», - заранее дала мне инструкцию соцконтрактница Елена Акимова. К ней и еду.

ПОДНЯЛИСЬ НА СВИНЬЯХ

Идея социального контракта проста. Власти, фигурально выражаясь, дают людям не рыбу, а удочку.

- И что получили вы? - спрашиваю Акимову.

- Мне дали 125 тыс. руб. для покупки четырех свиней, сетки-рабицы и корма на полгода.

- Помогло?

- А то. Вы не смотрите, что дом неказисто выглядит, главное, тут сруб крепкий. Мы же эту избу купили на деньги, заработанные на свинках. Просто основной дом в райцентре стал мал - добавились коровы, лошадь, другие свиньи. Трактор купили.

- И это все с первоначальных 125 тыс. руб.?

- Конечно.

Про социальный контракт Елена Акимова прочитала в интернете несколько лет назад. Денег многодетной семье тогда катастрофически не хватало - семья с тремя детьми жила меньше чем на 15 тыс. руб. в месяц. Выручало подсобное хозяйство.

В местной службе соцобеспечения сказали, что сначала надо составить бизнес-план.

- Я написала, что хочу завести свиней, чтобы торговать поросятами от них. Потом мне пришлось защищать свой план на комиссии, отвечать на вопросы, - рассказала Акимова. - С момента подачи документов до перечисления денег на счет прошел месяц.

Свиньи успешно разродились - через месяц подросших поросят продали на мясо. Покупателей искали в интернете. На вырученные деньги купили двух коров - в семью пошли деньги с молока, творога и мяса.

Потом свиньи еще раз опоросились. Хватило на третью корову.

Дальше подросли оставленные на развод поросята - они тоже начали давать потомство. Вырученные деньги отдали за лошадь и дом в деревне, в который меня и позвали. Избу с 36 сотками за 250 тыс. руб. продали наследники умершей бабки.

Позже семья купила старый трактор и мотоблок для обработки земли. Сейчас в планах взять в Дулеве второй заброшенный дом с участком по соседству.

Только цифры.

БЕДНЯКИ НАКОРМЯТ СЕБЯ САМИ

Воспитательница детского сада во Ржеве Лариса Вдовина - еще одна участница федерального проекта. В 2018 году семья получила 69 тыс. руб. на теплицу, инкубатор, уток и поросят.

- У мужа Сергея нашли диабет. Ему понадобилось особое питание: индейка, кролик. На еду стало уходить много денег. Совсем без средств мы не остались. Муж - сварщик на заводе, я воспитательница. На двоих выходит 47 тыс. руб. Но у нас еще трое детей… Денег было в обрез. В прошлом году коллега по детсаду рассказала о социальном контракте, - говорит Лариса.

В теплице вырастили овощи на продажу, в инкубаторе стали выводить цыплят, поросят откормили на мясо для продажи… До конца прошлого года Лариса Вдовина с мужем только на полученном по соцконтракту заработали 150 тыс. руб.

На эти деньги купили «Ладу» с пробегом, чтобы возить детей в школу. Средства остались на 20 кур, четырех поросят, двух козлят и вторую теплицу, в которой пока держат скот.

- Мы купили бэушные шпалы - будем из них сарай строить для всей этой скотины, - рассказала Вдовина.

По словам воспитательницы, на еду уходит в два раза меньше, чем раньше. Холодильник всегда забит своими продуктами.

КАК ПРОПИТЬ ТЕПЛИЦУ

Не всем деньги идут на пользу - в Тверской области был случай, когда женщина по контракту купила теплицу, а потом ее пропила. Власти заставили средства вернуть. Но это скорее исключение. Опустившихся алкоголиков отсекает сама форма соцконтракта. Ведь сначала надо собрать документы, придумать бизнес-план, защитить его на комиссии. Слишком сложно. У остальных же появляется вера в свои силы.

Что людям мешало сделать все то же самое самим?

Все, с кем я разговаривал, ответили одинаково: невозможно бедной семье самой собрать большую сумму. На каждого члена семьи получается меньше прожиточного минимума, отложить сколько-нибудь нереально.

Банки - тоже не вариант. Ни одна нормальная кредитная контора не даст деньги людям, которые даже по официальным российским меркам считаются бедными. Заем в микрофинансовой организации под 1000% годовых станет не шансом, а окончательным разорением.

ОФИЦИАЛЬНО

Во время своего последнего Послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о соцконтракте.

- Государство оказывает гражданам помощь по индивидуальным программам поддержки. Человек, который берет у государства ресурсы, берет на себя и обязательства. Социальный контракт дает человеку возможность изменить свою жизнь, - сообщил президент.

Правительству поручено с 2020 года начать помогать федеральными деньгами тем регионам, где соцконтракт применяют активнее всех.

Президент назвал цифры: в 2000 году за чертой бедности находилось более 40 млн человек, а сейчас эта цифра сократилась до 19 млн человек.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Многие россияне пока не готовы к социальному контракту. За шесть лет помощь получили 300 тыс. человек. При этом, по данным президента, бедных 19 млн. 1,6% малоимущих за шесть лет заключили контракт.

Конечно, новая программа гораздо эффективнее обычных пособий. Но реально побороть бедность возможно лишь экономическим ростом. Нормальные рабочие места, высокие зарплаты, перспективы роста - вот это приводит к улучшению благосостояния. А парник, швейная машинка или корова просто не дают беднякам загнуться раньше времени.