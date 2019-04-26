Губернаторам поставят оценки

Вот 15 критериев из приложения к указу:

- Уровень доверия к власти.

- Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе.

- Численность СМП и индивидуальных предпринимателей.

- Производительность труда в несырьевых секторах.

- Уровень реальной зарплаты.

- Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов).

- Уровень бедности.

- Ожидаемая продолжительность жизни.

- Естественный прирост населения.

- Количество семей, улучшивших жилищные условия.

- Уровень доступности жилья.

- Доля городов с благоприятной средой.

- Качество окружающей среды.

- Уровень образования.

- Доля автомобильных дорог.

«Это такой ЕГЭ для чиновников»

Прокомментировать ситуацию «КП» попросила директора Центра политической информации Алексея МУХИНА и доцента кафедры госуправления РАНХиГС и член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерину ШУЛЬМАН.

Вот что сказал «Комсомолке» Алексей МУХИН.

- Список начинается с уровня доверия к власти.

- Не этот критерий - главный. Основополагающим должны быть критерии, которые являются основой социально-экономического благополучия.

- Из 15 пунктов для одних регионов есть малоактуальные, но они очень актуальны для других — например, экология, дороги, доля городов с благоприятной средой…

- Именно потому, что эти критерии — не универсальны, такие пункты как уровень зарплат, бедности, доступности жилья — в приоритете. Понятно, что некоторые регионы глубоко дотационны, а некоторые вполне благополучны. Но и в дотационном регионе население может себя чувствовать комфортно. Малую родину не выбирают. Потому доверие будет определяться все-таки по сумме плюсов, а не так, чтобы расшибиться в лепешку - и показать плюсы по всем 15 пунктам.

- Пункт про численность индивидуальных предпринимателей…

... Это чисто экономический критерий, который напрямую связан с майским указом от 2018 года по поощрению и поддержки предпринимательства. И нынешний указ отсылает к указу годичной давности. Там направление за направлением оговаривались те критерии и те условия доверия федеральной власти к региональным главам, которые должны сподвигнуть их, стимулировать исполнять и майский указ, и положения нацпроектов. Граждане на местах должны получить эти стартовые возможности, которые обязана им обеспечить региональная власть.

- Пять главных пунктов: уровень реальной зарплаты, бедности, доступности жилья, образования, продолжительность жизни?

- Да. Социально-экономический блок.

- Когда заработает «проверка губернаторов» по этим критериям?

- Это мы увидим, но, как показывает практика, не сразу.

- Но в основу принятия кадровых решений уже этого года они разве не будут заложены?

- Верховная власть подошла к комплементации майского указа 2018-го более серьезно, чем прежде..

- KPI (Ки Пи Ай) — ключевые показатели эффективности — пришел к нам с Запада. И те, кто работал в западных компаниях говорят, что люди стараются подогнать себя под эти требования, ни о чем больше не думая.

- Ну да, можно сказать, это такой чиновничий ЕГЭ. Это, в общем, формализует процесс. Что несколько пугает. Формализация процесса была в советское время - и мы видели, к чему это привело.

- Пункта «мнение граждан о главе региона» тут нет, а «отношение к власти» - не слишком ли широкое определение?

- Если глава региона будет ориентироваться на исполнение основных позиций, то, думаю, мнение населения в его регионе будет позитивным - и прописывать отдельно такой пункт никакого смысла просто нет.

А вот что думает по поводу списка из 15 критериев Екатерина ШУЛЬМАН:

- Вот и озвучены 15 критериев, по которым Москва будет судить губернаторов....

- Не то, чтобы мы в первый раз видим эти критерии. Я лично не думаю, что уровень доверия к власти, который в списке стоит под номером один, следует считать и главным по приоритетности. Но, конечно, на губернаторов в некоторой степени возлагается ответственность за то, как именно граждане в регионах относятся к Москве. И предполагается, что, если губернатор работает хорошо и со своими обязанностями справляется, то он автоматически положительно влияет на настроения граждан. Не только по отношению к себе, но и по отношению к Москве, которая от этого конкретного региона может быть весьма далека.

- Власть у нас все-таки принято персонифицировать...

- В глазах граждан вся власть — это власть. При чтении списка возникает некое ощущение, что губернаторы на своих территориях должны настроить людей так, чтобы на выборах, которые федеральный центр считает важными, люди голосовали так, как нужно. Но эта логика может подвести тех, кто проводит подобную логическую зависимость. Потому что в ряде регионы протестуют против губернатора, апеллируя к федеральному центру. А в ряде регионов наоборот. И на отношение к губернатору влияет то, как он поступает: предпочитает солидаризироваться с Москвой или с теми людьми, которые его окружают каждый день, с которыми и для которых он работает...

- От трех «убойных» критериев ни одному губернатору не отвертеться: уровень реальной зарплаты, бедности, доступности жилья.

- Кто будет измерять реальность зарплат? Кто определяет жизненную цифру? Да, хотелось бы предполагать, что люди везде получают «белую» зарплату —но это не совсем так. Есть сельские регионы где больше самозанятых. Где люди сами себе добывают пропитание. Воображать себе всю Россию населенную бюджетниками, по которым легче всего посчитать среднюю зарплату — это некоторая иллюзия.

- Но для людей, живущих на разных территориях, разные проблемы будут важны: для Урала - экология, для Нечерноземья — дороги....

- Вообще, этот несколько напоминает Госплан в сочетании с модой на КРI (Ки Пи Ай), которая пришла из западных корпораций. На мой же взгляд, проще для всех, для губернаторов и для людей, которыми приходится управлять, если бы оценки выставлял избиратель. Соответствует губернатор их повестке? Не соответствует — люди выбирают другого. А вот эти спускаемые из центра одни общие параметры для всех - и для северокавказских республик и для аграрных, и для нефтегазоносных областей и для экстра урбанизированных московской и ленинградской областей - это мне кажется борьбой за все хорошее против всего плохого. Против бедности, против недоступности жилья. Далее по списку. Это попытка единой, универсальной бумагой закрыть всю нашу многообразную Россию.

- Но ведь критерии и раньше были - только указом их не оформляли?

- Были. В принципе, это тот самый KPI. Попытка внедрить данную, обкатанную в западных компаниях схему, в государственно-управленческую практику.

Рейтинг устойчивости губернаторов составляют различные экспертные институции — и они, как правило, довольно точны. И комбинации факторов позволяют увидеть то, что все видят и без данных факторов. Отличить депрессивную территорию от развивающейся. Отличить популярного губернатора от непопулярного. Критерии были и прежде - сейчас они формализованы. Если есть параметры - вы будете им соответствовать, но больше ничем заниматься не будете.

- Когда все это заработает?

- С одной стороны, набор этих факторов действительно покажет, что один губернатор объективно посильнее, другой послабее. С другой стороны, под возможное отстранение глав регионов будут подведены формальные обоснования. Набрал, предположим, 8 или 10 баллов вместо 15 — тревожный звонок.