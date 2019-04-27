Прорыв в российской онкологии: врачи успешно прооперировали пациента с раком печени 3 стадии с помощью уникального метода

В пятницу, 25 апреля, состоялась операция, которая открывает новую страницу в отечественной онкологии, считают специалисты. Уникальный метод впервые применили врачи Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А.Ф. Цыба в Обнинске.

60-летнему пациенту с диагнозом рак печени третьей стадии успешно провели радиоэмболизацию печени. Суть метода заключается в том, что в сосуды, питающие опухоль, вводятся специальные стеклянные микросферы. Они содержат радионуклидный препарат иттрий-90 отечественного производства. «В мировой практике этот метод известен, но применяется ограниченно - из-за крайней сложности исполнения и высокой стоимости препаратов, - пояснили «КП» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра радиологии, филиалом которого является МРНЦ им. Цыба. - В России началось производство отечественных микросфер на основе радионуклида иттрия-90, что позволило начать внедрение метода радиоэмболизации в практику лечения пациентов».

Первая в России операция по радиоэмболизации печени отечественными радиоисточниками прошла в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба в Обнинске. Фото предоставлено пресс-службой НИМИЦ радиологии

Операционную бригаду возглавили заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МРНЦ им. Цыба Валерий Кучеров и врач отделения Артур Петросян. Также к участию в операции был приглашен профессор Ахмет Мурат Докдок (Турция), который известен в мире как один из специалистов с самым большим опытом практики выполнения подобных операций.

- Мы целый год шли к этому этапу (к применению метода радиоэмболизации. - Ред.), была проделана огромная работа, - рассказал главный онколог Минздрава РФ, руководитель НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. - День проведения операции - знаковый день не только для нашего центра, но и всей российской медицины. Этот метод позволит поднять планку достижений отечественной науки и уровень оказания помощи нашим пациентам.

Применение радиоэмболизации позволяет остановить рост опухоли почти у 90% больных и увеличивает продолжительность жизни в 4 - 5 раз по сравнению с другими стандартными методами лечения, поясняют врачи-онкологи. «Мы очень надеемся, что теперь подобные операции станут нашей рутинной практикой», - говорит Валерий Кучеров. Выпуск микросфер с иттрием-90 отечественными производителями позволит существенно снизить затраты на выполнение подобных операций и включить радиоэмболизацию в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, подчеркивают в НМИЦ радиологии.