Мария Шарапова впервые публично похвасталась красавцем бойфрендом

Мария Шарапова вышла в свет со своим бойфрендом, 39-летним британским миллионером Александром Гликсом. До сих пор пара не афишировала свои отношения: если Маша и Алекс появлялись вместе на публике, то предпочитали позировать фотографам по отдельности. Но теперь, похоже, их роман вышел на новый уровень. На днях Шарапова и Гликс посетили светский ужин издания Business Of Fashion в Лос-Анджелесе. Мария и Александр сфотографировались вместе, щека к щеке.

Бойфренд Марии – настоящий красавчик, очень богат и образован. Похоже, звезда тенниса наконец-то нашла достойного себя парня. Их отношения продолжаются уже больше года, и, кажется, крепнут день ото дня. Лишь недавно влюбленные начали делиться снимками друг друга в Инстаграме. Не так давно Мария опубликовала красивый фотопортрет, на котором они с Александром позируют вдвоем.

mariasharapova #TBT to this dreamy @markseliger portrait from the Oscar @vanityfair party

Пару впервые засекли вместе в январе 2018 года: папарацци сфотографировали их в аэропорту Лос-Анджелеса, когда Шарапова и Гликс возвращались вместе с отдыха. Гликс считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью и близко дружит с принцами Уильямом и Гарри. Кроме того, Александр хорошо знает русский и говорит с Машей на ее родном языке. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Александр учился в одной из самых престижных частных школ Британии - Итоне, и там он, кроме французского и испанского, выучил ещё и русский язык. Молодой человек планировал, что знание русского пригодится ему в его будущей карьере. А оказалось – в любви. Минувшей зимой он вместе с Машей посетил Санкт-Петербург: спортсменка сводила любимого в Мариинский театр и в Эрмитаж.

Как между Шараповой и Гликсом вспыхнул роман - неизвестно: Мария не комментирует их отношения и вообще не даёт интервью на эту тему. Скорее всего, они встретились на одной из светских вечеринок. Гликс живет в Нью-Йорке, он торгует произведениями искусства и является одним из основателей аукционного дома Paddle8. У него состоятельные клиенты, он близко дружит со многими знаменитостями: приятельствует с Элтоном Джоном и Мадонной, Бейонсе и Викторией Бекхэм. Состояние Гликса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, Мария – тоже невеста с приданым, она одна из самых богатых спортсменок планеты.

Напомним, предыдущим бойфрендом Шараповой был болгарский теннисист Григор Димитров - они начали встречаться в 2012 году, а расстались в июле 2015-го. Ранее спортсменка была помолвлена со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, но расторгла помолвку.