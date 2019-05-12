«Битва наций»: предложение руки и сердца, гала-битва и любовь к «Игре престолов»

Меньше всего в небольшом городе Смедерево, что в 50 км от Белграда ожидали, что в магазинах вдруг скупят все резиновые сапоги. Товар не сильно ходовый в эпоху любви к кроссовкам, но в те четыре дня, что здесь проходил 10-й международный чемпионат «Битва Наций» они обещали понадобиться. В начале мая прогнозировали дождь и чтобы не угодить в грязь на ристалище гости и посетители боев предусмотрительно скупили резиновую обувь. Но дождь к счастью! - не пошел.

Исторический средневековый бой как неофициальный вид спорта проводится с 2009 годаФото: предоставлено организаторами

Выдохнули и участники сборных - рыцари, нет ничего хуже, чем сырость для доспех. Хотя понятно, что дождь бы не остановил масштабные соревнования. Две тысячи человек из более чем 40 стран мира съезжают ежегодно, чтобы проверить свои навыки в мастерстве боя, в силе и умении владении щитом, мячом и алебардой. "Битва наций" как олимпиада в историческом средневековом бою, на нее отбирают самых сильных и крепких рыцарей в своих странах. Ну что им какой-то дождь?!

Исторический средневековый бой (ИСБ) как неофициальный вид спорта проводится с 2009 года, с момента образования Международной ассоциации - HMBIA.

А в 2010 в Хотинской крепости в Украине прошла самая первая «Битва наций» - тогда на нее аккредитовались всего 4 сборные: Россия, Украина, Белоруссия и Польша. (Кстати, первые две команды вообще считаются родоначальниками этих игр). Кто-то из ребят опубликовал фото в соцсетях, новости о фестивале перепостили группы по реконструкциям и в 2011 году на «Битву наций» приехало в два раза больше участников.

Да, от синяков не спасет никакая защитаФото: предоставлено организаторами

У "Игры престолов" и "Битвы наций" много общего

В 2012-м решили собраться уже в Варшаве. Потом был замок Эг-Морт во Франции, в 2014-м – рыцарей к себе пригласили хорваты. В 2015 и 2016 годах сборные слетелись в Чехию. А в прошлом году пришлось средневековым дружинникам изучать итальянский, «Битву наций» принимал замок Санта-Севера, что в предместье Рима. В 2019 году свою версию «Игры престолов», как шутят местные, участники средневековых боев представили в смедеревской крепости.

У «Игры престолов» и «Битвы наций» действительно много общего. И там, и здесь события разворачиваются в средневековье, в боях активное участие принимают дамы, обмундирование и одежда участников и актеров аутентичны эпохе. Не знаем, как справляются режиссеры по костюмам знаменитого сериала, как долго и кропотливо шьют наряды, но игроки «Битвы наций» могут собирать снаряжение и костюм несколько месяцев. Часть доспехов заказывают из-за рубежа, что-то делают сами или просят сделать мастеров по ковке металла.

- Прежде чем сборная приступит к соревнованиям, одна должна пройти так называемую «чиповку», где специальная комиссия проверит все соответствие снаряжению и костюмам амуниции рыцаря XVвека. Доспехи взвешивают и тщательно проверяют все крепления и литье, - рассказывают организаторы.

Прежде чем сборная приступит к соревнованиям, одна должна пройти так называемую «чиповку»Фото: Предоставлено организаторами

Нередко случается, что антуражные стрелы, ажурные прорези для глаз в шлемах, хвосты, "прибамбасы" на наколенниках приходится снимать или спиливать прямо тут, иначе не допустят к турниру. Помимо боевого снаряжения, рыцарь должен иметь еще и гражданский костюм. Его он обязан носить все дни соревнований.

- Когда говорят, что «Битва наций» – это только спортивный турнир, я улыбаюсь. Люди просто не догадываются, чтобы пошить только гражданский костюм нужно прошерстить гору исторической литературы, сравнить антураж, детали, организовать индивидуальный пошив, заказать спецобувь, - рассказывает участник русской сборной ИСБ Максим Славченко.

Максим СлавченкоФото: предоставлено организаторами

Комиссия внимательно рассматривает даже нитки костюма. Она должны быть не синтетическими, а льняными, как и в те времена.

Максим признается, что с костюмом ему помогает жена. Он несколько лет назад привел Татьяну на тренировку, и все! – супруга тоже заболела реконструкцией. Она и личный портной, и спарринг-партнер на тренировках. В сборных вообще много семейных пар, причем будущие мужья и жены находят друг друга именно в движении ИСБ.

Попросил руки и сердца прямо на ристалище

Да что далеко ходить, если прямо на наших глазах после женских боев “Все на Всех” представитель команды Чили Кристиан Андрес Торо Берриос встал на одно колено перед своей возлюбленной Карлой Гаттика и предложил ей руку и сердце. Карла удивилась, потом заплакала, потом сказала “Да”!

Кристиан Андрес Торо Берриос встал на одно колено перед своей возлюбленной Карлой Гаттика и предложил ей руку и сердцеФото: Предоставлено организаторами

В ИСБ капитан израильской сборной Максим Моргулис привел и невесту Дарью. И вот уже четыре года она вместе с ним на всех соревнованиях. Правда, Даша не выходит как боец на ристалище, но зато стала победительницей альтернативного конкурса в номинации «Лучший женский аутентичный костюм».

Даша МоргулисФото: предоставлено организаторами

А его - костюм - пошить не легче, чем собрать доспехи. Ткань - шелк и бархат обошлись в несколько сотен долларов, жемчужные ожерелье пересобирала вручную на льняную нить, пуговицы и украшения искала по всей Европе, чтобы были аутентичными эпохи. Ее платье — точная копия одеяния дочери банкира Томмазо Портинари, которую запечатлел на своем триптихе известный нидерландский художник Хуго ван дер Гус.

"Кто-то тратится на дайвинг и велотуры, а мне с мужем нравятся средневековый бой. В обычной жизни я ученый - биолог, занимаюсь разработкой препарата, который поможет справиться с последствиями развития синдрома Дюшенна. И когда сажусь за пошив костюма или болею за мужа на тренировках, то переключаюсь. Там одна жизнь, тут другая!" - признается она.

Между покупкой нового платья и доспехами всегда выбирают второе

А вот Галя Кохвакко отлично чувствует себя в доспехах и с мечом. Говорит, что в ИСБ успешны те кто не боится, а это могут быть и мужчины, и женщины. Не боится и видит цель. Может быть поэтому Галя все время выигрывает?! Плюс, реконструкция для нее уже больше, чем спорт. Кохвакко открыла свой клуб, где обучает средневековым боям детей и взрослых.

- Если мне предложат выбор: покупка нового платья или ремонт доспеха, приобретение перчаток, я, конечно, выберу второе, - рассказывает еще одна участница русской сборной Настя Мещерякова. - Это хроническое состояние, когда ты постоянно думаешь: отремонтировать ли костюм или потратить на какие-то свои бытовые нужды. На туфли, например. Но доспехи всегда перевешивают.

Настя МещеряковаФото: предоставлено организаторами

В обычной жизни Анастасия - акушер-гинеколог из Рязани. Реконструкция для нее хобби, правда, это то увлечение, которое помогает в основной работе. Ежедневные тренировки ИСБ, признается Настя, закаляют, воспитывают выносливость и решимость. Единственный вопрос у коллег: почему Мещерякова все время ходит в синяках?

"150 на 150": мощное рубилово

Да, от синяков не спасет никакая защита. Несмотря на серьёзную броню, у бойцов всё равно есть уязвимые места. Под колено, в стопу, в пах бить нельзя. Нельзя трогать лежачего или сидячего. В этом, по сути, и заключается смысл соревнований: положить (посадить) противника на землю.

Команда из РоссииФото: предоставлено организаторами

И вот уже несколько лет непревзойденные чемпионы в этом - русская команда. Первыми они стали и в Смередово. Снова и опять. И не просто первыми, они показали красивый бой в новой номинации "150 на 150", который "зафиналил" соревнования. Эта номинация впервые была введена в этом году и запомнилась как самая зрелищная всем гостям "Битвы наций". "Большие батальоны" бились в нескольких сходах и борьба была столь мощной, что когда русские все же одолели противников, капитаны российской сборной Дмитрий Кунченко и Дмитрий Тростин еще долго стояли обнявшись. Все-таки победили!

Второе место осталось за украинской сборной. Бронза ушла Молдове.

- Есть момент, когда я абсолютно счастлив! - признался нам позже Максим Славченко. - Это когда ты прорвал оборону противника и чувствует, вот тут, ребята рядом с тобой, плечо к плечу, и что вместе мы сейчас ну точно победим. Без строя ты мертв, в строю ты жив! Это такая эйфория! Я не знаю, где еще можно такое испытать?!