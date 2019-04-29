2019-04-29T08:43:11+03:00
Телевизор

«Толя-робот»: можно ли снять комедию про инвалида

У героя нового сериала ТНТ нет рук и ног, но есть большое сердце
Сергей ЕФИМОВ
Поделиться:
Благодаря острой иронии авторам удалось избежать пошлой интонации о «подвиге современного Маресьева»Благодаря острой иронии авторам удалось избежать пошлой интонации о «подвиге современного Маресьева»
Изменить размер текста:

Окрепшая сериальная индустрия России все охотнее берется за сложные темы реального мира. Сценаристы, режиссеры и продюсеры наконец вынырнули из бездонного омута высосанных из пальца комедийных вселенных и позволили себе заняться анализом проблем текущей действительности.

Сериал «Толя-робот», первую серию которого показали на недавнем ММКФ, больше всего похож на «Ольгу» - в том смысле, что это тоже проект, где повествование постоянно колеблется в диапазоне от уморительно смешного до драматического и даже трагедийного; ведь только так и бывает в настоящей жизни. При этом в сериале сохраняется мощный витальный посыл, не позволяющий скатиться до депрессивной интонации, которую страшно не любит массовый российский зритель.

Главный герой «Толи-робота» - молодой парень из подмосковной Электростали, в силу загадочных обстоятельств оставшийся без рук и ног, которого играет 30-летний Александр Паль («Тряпичный союз»). По государственной квоте он получает бионические протезы и заново учится ходить, пользоваться руками. Парень безнадежно влюблен в юную соседку (Маргарита Аброськина), которая игнорирует ухаживания и мечтает о карьере певицы в Москве. В него самого в свою очередь влюблена закомплексованная Люда (Валентина Мазунина). Всегда рядом с Толей его большой в буквальном смысле друг Иван (Евгений Кулик).

Вопреки заданным обстоятельствам Толя-робот – не жертва, вызывающая жалость. Наоборот, жизнь в этой вселенной сосредоточена вокруг него. Именно он, обладающий незримым внутренним стержнем, помогает то одному, то другому герою поверить в себя, а сам неожиданно становится управдомом: в этом качестве ему предстоит противостоять главе ТСЖ - коварному коррупционеру Эльдару (Азамат Мусагалиев).

Благодаря острой иронии авторам удалось избежать пошлой интонации о «подвиге современного Маресьева». Толя-робот – человек, он также сомневается в себе и у него тоже опускаются руки, даже если они бионические, но между «жить» и «не жить» он выбирает первое.

Режиссер «Толи-робота» - Алексей Нужный («Ольга»), авторы сценария - Николай Куликов («Горько!», «Экипаж» и «Движение вверх») и Константин Майер («Физрук»).

В эфире ТНТ показ сериала начнется 20 мая в 20.00.

Трейлер сериала "Толя-робот".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Сергей Лукьяненко о скандале с финалом «Голос.Дети»: Не на пользу - это когда в программу, изначально придуманную как шанс для обычных детей отправляют ребенка, уже имеющего все козыри
Писатель-фантаст считает, что в этой истории прежде всего пострадала дочка Алсу [видео]
Новости 24
Нефть марки Brent подешевела до $71,75 за баррель
«Реал Мадрид» проиграл «Райо Велькао» с минимальным счетом
Российские автомобилисты на ремонт своих авто потратили за год 2 трлн рублей
Двое правонарушителей напали на полицейского в Москве
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции
«Северный поток - 2» позволит европейцам сэкономить до 8 млрд евро в год
Глава американской базы Гуантанамо уволен после расследования
Яровая прокомментировала заявление Зеленского про выдачу российских паспортов
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
На Шри-Ланке отменили введенный после пасхальных терактов комендантский час
В Минобороны рассказали, какая техника будет на параде Победы в Москве
Пушков прокомментировал слова Зеленского о миссии Украины
Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Франция хочет предложить Евросоюзу отменить санкции против России
Погода в Москве на 29 апреля 2019 года: осадков не ожидается
На внеочередных парламентских выборах в Испании победили социалисты
На границе Китая с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2
ГИБДД может создать единую базу данных злостных нарушителей