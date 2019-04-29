«Толя-робот»: можно ли снять комедию про инвалида

Окрепшая сериальная индустрия России все охотнее берется за сложные темы реального мира. Сценаристы, режиссеры и продюсеры наконец вынырнули из бездонного омута высосанных из пальца комедийных вселенных и позволили себе заняться анализом проблем текущей действительности.

Сериал «Толя-робот», первую серию которого показали на недавнем ММКФ, больше всего похож на «Ольгу» - в том смысле, что это тоже проект, где повествование постоянно колеблется в диапазоне от уморительно смешного до драматического и даже трагедийного; ведь только так и бывает в настоящей жизни. При этом в сериале сохраняется мощный витальный посыл, не позволяющий скатиться до депрессивной интонации, которую страшно не любит массовый российский зритель.

Главный герой «Толи-робота» - молодой парень из подмосковной Электростали, в силу загадочных обстоятельств оставшийся без рук и ног, которого играет 30-летний Александр Паль («Тряпичный союз»). По государственной квоте он получает бионические протезы и заново учится ходить, пользоваться руками. Парень безнадежно влюблен в юную соседку (Маргарита Аброськина), которая игнорирует ухаживания и мечтает о карьере певицы в Москве. В него самого в свою очередь влюблена закомплексованная Люда (Валентина Мазунина). Всегда рядом с Толей его большой в буквальном смысле друг Иван (Евгений Кулик).

Вопреки заданным обстоятельствам Толя-робот – не жертва, вызывающая жалость. Наоборот, жизнь в этой вселенной сосредоточена вокруг него. Именно он, обладающий незримым внутренним стержнем, помогает то одному, то другому герою поверить в себя, а сам неожиданно становится управдомом: в этом качестве ему предстоит противостоять главе ТСЖ - коварному коррупционеру Эльдару (Азамат Мусагалиев).

Благодаря острой иронии авторам удалось избежать пошлой интонации о «подвиге современного Маресьева». Толя-робот – человек, он также сомневается в себе и у него тоже опускаются руки, даже если они бионические, но между «жить» и «не жить» он выбирает первое.

Режиссер «Толи-робота» - Алексей Нужный («Ольга»), авторы сценария - Николай Куликов («Горько!», «Экипаж» и «Движение вверх») и Константин Майер («Физрук»).

В эфире ТНТ показ сериала начнется 20 мая в 20.00.