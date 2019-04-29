ПОРА в Нью-Йорке представил проект по сохранению языков жителей Арктики

Он презентовал проект ПОРА по разработке письменности энецкого языка, а также обсудил инициативу по созданию электронной базы данных языков коренных малочисленных народов российской Арктики.

В ООН были представлены результаты совместной работы ПОРА и Сибирского федерального университета по разработке письменности для языка энцев – коренного народа Севера, проживающего на полуострове Таймыр.

Участникам форума был презентован проект под названием «Создание энецкой письменности как способа сохранения уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера».

Энцы – самый малочисленный коренной народ России. По данным Всероссийской переписи 2010 года, его численность составила всего 227 человек. Еще недавно энцы были последним народом российской Арктики, у которого не было единого варианта письменности. В настоящий момент всё готово для юридического закрепления единого варианта энецкого языка: разработан оптимальный алфавит и наиболее органичный способ записи звуков и слов, зафиксированы лексические нормы. Букварь энецкого языка уже используется в работе с детьми по методу «языкового гнезда».

В 2019 году, который был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, продолжается апробация созданного стандарта письменности. Он используется при обучении детей поселка Потапово по методу «языкового гнезда», идет эксперимент с букварем, который создала участник проекта, ученый Дарья Болина. При главе администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района создана рабочая группа по энецкому языку. В настоящее время также работает в тестовом режиме образовательная платформа для преподавателей родных языков Таймыра. Руководителем проекта выступает профессор Наталья Копцева, заведующая кафедрой культурологии Гуманитарного института СФУ.

Фото: пресс-служба ПОРА

“Метод «языкового гнезда» заключается в том, что дети в детских садах и школах постоянно общаются с воспитателями и учителями только на родном языке. Он уже показал высокую эффективность в мировой практике возрождения вымирающих языков, в частности для саамских языков и языка маори. Этот проект, уникальный не только для Красноярского края, но и для всего мира, стал возможен благодаря финансовой и организационной поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и компании “Норникель”” - поясняет эксперт Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Дальнейшее развитие проекта может быть связано с его цифровизацией – созданием и распространением через интернет материалов об энецкой культуре, письменных источников на энецком. В качестве первого шага в этом направлении на базе сайта intelsiberia.com начата работа виртуальной образовательной платформы для преподавателей родных языков Таймыра. Цифровизация языков малочисленных народов может стать важным шагом по сохранению их культурного наследия.

На форуме ООН координатор программ ПОРА Александр Стоцкий предложил создать электронную базу языков коренных малочисленных народов российской Арктики. Ресурс позволит разместить в открытом доступе словари, пособия, художественную литературу и другие источники о языках и на языках народов Севера. Инициативу поддержал глава российской делегации, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Со своей стороны, Проектный офис развития Арктики готов участвовать в создании базы данных в рамках грантовой программы.

По мнению Александра Стоцкого, необходимо познакомить мир с северными языками с помощью digital-инструментов:

– Сегодняшний день предлагает очень интересные возможности для «оцифровки» языков малочисленных народов. Безусловно, основой для сохранения каждого языка должно быть создание единого варианта письменности, написание словарей и книг. Эти источники должны быть доступны любому человеку, для чего мы и предлагаем создать специальную базу данных. Но не менее важно оживить язык с помощью современных компьютерных технологий. Это могут быть YouTube-уроки, комиксы, компьютерные игры или VR-реальность.

XVIII сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов Экономического и социального совета ООН (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) проходит в Нью-Йорке с 22 апреля по 3 мая 2019 года. Тема мероприятия в этом году — «Традиционные знания: обретение, передача и защита». Задача форума — найти способы сохранить традиционные знания коренных народов Земли и передать их следующим поколениям.