Стратегические 60 миллиардов

В прошлом году известная многим россиянам страховая компания ООО СК «Согласие» отпраздновала четвертьвековой юбилей. «Это были 25 добрых лет, и мы решили отметить их, запустив специальный проект, – прокомментировала событие генеральный директор ООО «Согласия» Майя Тихонова. – В минувшем году мы поддержали пожилых людей, организовали 14 субботников в разных регионах страны (убрали 43 тонны мусора, посадили 1000 цветов, соорудили множество скворечников, покрасили вольеры), собрали 5 тонн макулатуры, перечислили 800 тыс руб. в фонд «СтопДТП». А главным добрым делом стал поиск родителей для детей-сирот. С помощью специальных видео-анкет 14 детей обрели семьи. Делать мир лучше «Согласию» помогли 200 компаний-партнеров. За этот проект компания была награждена премией «HR-Бренд».

Задача: стать больше и мобильнее

В прошлом году группа компаний («Согласие» и «Согласие-Вита») получила 34 млрд руб. премии, заняв 9 место в рейтинге среди всех страховых групп, и выплатила 16,6 млрд руб. Чистая прибыль страховой компании «Согласие» выросла почти в два раза по сравнению с 2017 годом. Рентабельность капитала по прибыли составила 55% – по этому показателю «Согласие» занимает третье место на рынке.

Автокаско, страхование путешественников, имущества физ- и юрлиц, сельхозстрахование, жизни, морские и космические риски – все это стратегически важные направления бизнеса страховой группы. Стратегия группы на 2019-2021 годы предусматривает рост сборов с нынешних 43 млрд до 60 млрд руб. в 2021 году.

Страховая компания «Согласие» объявила, что намерена повышать продажи, в том числе, за счет заметного увеличения числа агентов с сегодняшних 4200 до 13000 через три года.

Руководитель блока розничных продаж «Согласия» Руслан Сатюков пояснил:

- Мы разработали одни из лучших в стране систем мотивации сотрудников и бэк-офисных платформ. И мы рассчитываем, что все вместе это вскоре даст свои результаты. Кроме того, до конца текущего года мы планируем открыть по всей стране от 30 до 80 агентских офисных точек. Стратегия разработана до 2023 года, при этом ежегодно количество этих центров будет прирастать на 80-100 единиц. Параллельно для повышения профессионального уровня наших продавцов мы сформируем Школу страхового агента, где люди смогут проходить дополнительное обучение и совершенствовать свои профессиональные знания и навыки. Кроме всего прочего, это значит, что в регионах появятся новые рабочие места, а у потенциальных клиентов – дополнительная возможность застраховать авто, имущество, жизнь и здоровье, получить полис ДМС или любой другой страховой продукт или услугу.

Среди задач «Согласия» – укрепление позиций в сегментах розничного и корпоративного страхования, развитие новых каналов продаж и онлайн-продаж. В регионах компания намерена привлекать сильные команды и специалистов с рынка, а также другие страховые компании, готовые присоединиться.

В свете обсуждения задач компании стоит упомянуть о развитии диджитализации и сервисного лидерства. Ранее компания внедрила «СразуСервис», который позволяет направить клиента на станцию технического обслуживания непосредственно с места ДТП.

Сейчас 74,1% клиентов московского региона при урегулировании убытка отправляются сразу на станцию техобслуживания. Уровень лояльности клиентов, воспользовавшихся услугой «СразуСервис» – 67%, тогда как средний по рынку – 60%.

«В рамках сервисного лидерства мы запустили проекты для клиента, агента, партнера. Всем им должно быть комфортно, а значит просто и быстро с нами взаимодействовать, – пояснил заместитель генерального директора по розничным видам страхования «Согласия» Дмитрий Кузнецов. – В 2019 году основным инструментом для этого будет диджитализация, а именно развитие мобильного приложения».

По его словам, уже сейчас у клиента в одном мобильном приложении все полисы под рукой, опции оформления заявки о страховом случае по автокаско, пролонгации полисов ОСАГО и автокаско, записи на прием к врачу по полису ДМС, оформления полиса путешественника и ОСАГО.

В планах компании – продажа полисов каско и страхования имущества физлиц через мобильное приложение с самоосмотром и самостоятельная запись клиента на станцию техобслуживания через мобильное приложение при урегулировании убытков. Таким образом, граждане, то есть мы с вами, освобождаются от лишних звонков и приездов в страховую компанию, и экономится их время. Все мобильные разработки защищены от мошенничества.