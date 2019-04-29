Олег Кашин о паспортах для Донбасса: Русские получили родину. Почти

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса. Уже в понедельник, 29 апреля, в Ростовской области открылся первый центр для выдачи паспортов. Дальше таких центров станет больше.

Чем выдача паспортов Донбассу обернется для России и Украины? Об этом "КП" рассказал публицист Олег Кашин.

- Олег, наконец-то русские люди с Донбасса обрели дом?

- Разве люди живут в красной книжечке с двуглавым орлом? Дом - это дом, то есть буквально стены и крыша, которые в случае Донбасса, как вы понимаете, очень сильно потрепаны войной, если вообще устояли. Тут все-таки лучше без метафор и даже без глаголов совершенной формы. Никто пока ничего не обрел, просто сделан шаг к обретению родины - той, которую они звали на помощь еще пять лет назад, и той, которая до сих пор в указе о паспортах называет Донбасс Украиной и избегает слова «русские». Ну хоть так.

- Это смелое решение для Москвы объявить выдачу паспортов?

- Когда человек, который боится выйти из дома, приоткрывает окно и высовывает в него нос - смелый ли это шаг? По меркам такого человека - безумно смелый. Вот и по меркам государства, которое вообще никогда не думало о русских за пределами России - это очень смелый шаг, просто отчаянный. Но я не думаю, что это похвала.

- Это такое поздравление Зеленскому? Ведь он минские соглашения соблюдать не собирается.

- Я обсуждал это с одним из депутатов, который боролся за выдачу паспортов много лет и сейчас радуется. Клянется, что решение готовили давно, и оно никак не было связано с выборами и их результатом. Допустим, это правда. Ну и что? Все равно указ выглядит именно так, как вы сказали - подарок, а точнее - неприятный сюрприз для Зеленского. А в политике впечатление всегда важнее того, как все на самом деле («императрица немецкая шпионка», ага), поэтому да, это подарок Зеленскому, даже если Кремль это отрицает.

- Как на это отреагирует Запад? Не введут ли против нас новые санкции?

- Не думаю, что по меркам Запада принятие зарубежных соотечественников в гражданство - это проступок, заслуживающий санкций. Путин правильно говорит, что венгры раздают своим, поляки своим, а мы чем хуже? Другое дело, что санкции живут своей жизнью, и Россия, в общем, может ничего не делать - все равно будут новые, санкционное колесо крутится.

- Должны мы вообще на кого-то озираться в этом деле?

- Я убежден, что российское государство должно озираться только на собственный народ. Но, к сожалению, у русского народа сейчас не так много механизмов воздействия на государство, и оно даже в нынешнем своем «антизападном» состоянии гораздо чаще оглядывается на Запад, с не на народ.

Указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР был подписан президентом России 24 апреля 2019 г.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Но ведь в мире тоже есть примеры, когда на территории соседних государств раздавали гражданство?

- И стоит иметь в виду, что когда паспорта в Закарпатье раздавали венгры, Украина реагировала очень нервно. Эстонцы, если помните, раздавали паспорта в Печорском районе Псковской области - русский в Таллине оставался негражданином, а русский в Печорах получал паспорт просто по праву рождения. И понятно, что всегда есть разница между просто заботой о своих и намеком на территориальные претензии. Понятно, что если раздавать паспорта староверам в Латинской Америке или потомкам эмигрантов в Париже, скандала не будет. Но Донбасс уже пять лет - по факту спорная территория, поэтому любые решения, связанные с ним, будут болезненными. Но это не повод их не принимать.

- Чем на это ответит Украина? Не ждать ли новых провокаций?

- Новых провокаций - раздачи паспортов на Кубани? Я не думаю, что смена власти в стране - удобный повод для каких-то резких движений. До инаугурации Зеленского Украина ограничена в движениях, и если бы в Москве кто-то хотел брать Киев, именно сейчас лучшее время для этого. Но никто, кажется, не хочет.

А что касается Украины - мне показался интересным призыв Климкина (глава МИД Украины , - ред.) к жителям Донбасса не брать российские паспорта. Если он будет услышан, и если российское гражданство окажется не нужно ощутимому количеству местных - ну, 30 процентам, например, - это будет козырь для Киева.

- Чем это обернется для Донбасса?

- Чего я боюсь - у нас как-то все привыкли, что если Россия раздает паспорта, то это будет Южная Осетия, такой протекторат. А если это наоборот, шаг к эвакуации? Землю оставить Украине, а лояльным России людям позволить бежать на нашу сторону границы. Наше государство все-таки приучило нас, что от него нужно всегда ждать подвоха.

- А чем для России?

- Критики власти уже осваивают лозунг «Хватит кормить Донбасс», и звучит это диковато - все таки люди, свои, наши, - это не та статья расходов, которую можно называть ненужной. Но, продолжая ожидать подвоха, я бы ждал какого-нибудь уравновешивающего шага - мне кажется очевидным, что даже такой робкий прорусский жест дался официальной России нелегко, поэтому она захочет "исправиться". Упростить получение гражданства для людей из Средней Азии? Новые преференции для Чечни? Обязательный татарский язык в школах Казани? Что-нибудь такое.

- Почему не выдавали паспорта раньше?

- Неустойчивое равновесие, сложившееся после горячей фазы войны в Донбассе, мне кажется, всех устраивало. 2014 год принес России максимум международных неприятностей, а она, кажется, долго не верила в них и думала, что все рассосется. Это вечный парадокс российского государства - на сторону русского народа его выталкивают внешние обстоятельства, а не его добрая воля. Но повторю - хоть так.

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