2019-04-29T18:14:04+03:00
Экономика

Россия не будет запрещать ввоз молока из Белоруссии

На заседании Евразийского межправсовета обсудят российско-белорусский «молочный» конфликт
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Белорусские молочные продукты пользуются популярностью в России.Белорусские молочные продукты пользуются популярностью в России.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
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Во вторник в Ереване Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также пообщается тет-а-тет с премьером Армении Николом Пашиняном и премьером Белоруссии Сергеем Румасом.

Судя по всему, на заседании Евразийского межправсовета на этот раз будет жарко. Один из вопросов, который обсудят участники, - это ситуация с поставками в Россию молока из Белоруссии. Напомним, что год назад Россельхознадзор ввел ограничения на поставки некоторых видов белорусской молочной продукции из-за ее несоответствия ветеринарным требованиям. Белорусы встали на дыбы и пожаловались в Евразийскую экономическую комиссию. В итоге в конце февраля комиссия обязала Россию не закрывать свой рынок для белорусской молочной продукции при наличии на нее ветеринарных документов. Комиссия ссылалась на то, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует норма о взаимном признании ветеринарных сертификатов. Однако Россия с решением комиссии не согласилась и потребовала вынести на заседание межправсовета вопрос о его отмене.

- Вступление в силу решения будет приостановлено до момента, пока межправсовет не поставит точку в этом вопросе. Но ни о каком закрытии рынка для белорусского молока речи не идет. Доля Белоруссии в российском импорте по молоку составляет свыше 80%, - пояснил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько. - Вопрос касается несоблюдения некоторыми белорусскими производителями молочной продукции требований технических регламентов Союза. Наша задача - защитить российских потребителей от продукции, не отвечающей стандартам безопасности.

По словам Приходько, Россия ввела временные ограничения на поставки белорусской «молочки» по объективным причинам и в полном соответствии с положениями Договора о ЕАЭС. Роспотребнадзор утверждает, что в прошлом году зафиксировал 234 случая обнаружения в белорусской молочной продукции запрещенных и вредных веществ. Россия считает, что несмотря на наличие на эту продукцию сертификатов, ветеринарный контроль был неполный.

- Ситуация разрешима, и мы движемся в направлении ее урегулирования, - заявил Приходько.

На переговорах с армянским коллегой Николом Пашиняном Дмитрий Медведев обсудит газовое сотрудничество. Москва и Ереван планируют согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года. Россия - крупнейший поставщик природного газа в Армению. Ежегодный экспорт составляет около 2 миллиардов кубометров. Это полностью обеспечивает потребности Армении. При этом Россия продает Армении газ по льготной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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