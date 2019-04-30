Помощь идет к людям Байкала

Накануне в Иркутске прошла очередная ярмарка «Сделано на Байкале». Казалось бы, ярмарка и ярмарка. Вон их сколько проводится по всей стране. Но уникальность и особенность этой - в том, что все, представленное на прилавках, сделано руками самих жителей байкальских берегов. Тех, кому близки идеи экологического предпринимательства. En+ Group - одна из немногих компаний в стране, которая поддерживает подобные инициативы. «КП» выяснила, как крупный бизнес и люди Байкала меняют жизнь на берегах «священного моря» к лучшему.

Эксперимент удался

Других таких в стране, похоже, нет. И впрямь, жить на берегах Байкала посчастливилось далеко не всем. И пока лишь немногие из живущих здесь задумываются на темы экологии, сохранения озера и окружающего мира в целом.

Большинство участников ярмарки «Сделано на Байкале» - это выпускники «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР), проекта, который с 2012 года совместно реализуют компания En+ Group и фонд «Возрождение Земли Сибирской».

- В 2011 году мы представили En+ Group несколько задумок экопроектов. Компания не побоялась рискнуть, выбрав для поддержки ШЭПР. Проект до сих пор не имеет аналогов в России. Это был эксперимент чистой воды, и он удался, - рассказывает президент фонда Елена Творогова.

Что такое ШЭПР и в чем уникальность проекта? Сегодня это центр притяжения идей и людей, неравнодушных к состоянию окружающей среды, хрупкой экосистемы Байкала. В рамках проекта регулярно проводятся очные сессии желающих изменить свою жизнь и чем-то помочь самому большому озеру планеты. Помимо этого, в городах Иркутской области и Республики Бурятия воспитанники ШЭПР с 2015 года проводят ярмарки, на которых реализуют свою продукцию, собирают одежду и предметы быта для нуждающихся, корма для питомцев приютов бездомных животных, сдают на утилизацию батарейки и прочую отработавшую свое технику…

Сегодня ШЭПР - это система целенаправленной работы по развитию экологического предпринимательства и реализации комплексных акций, направленных на улучшение жизни. В чем актуальность работы по созданию проектов экологического предпринимательства?

- Одна из особенностей ведения бизнеса на Байкале состоит в том, что существуют ограничения по деятельности и перечень запрещенных видов предпринимательства. Но об этом знает менее 50% населения Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, а разбираются от силы 2 - 3%, - поясняет Елена Творогова. - Чтобы зарабатывать на жизнь и не вступать в конфликт с законом, люди, живущие на берегах Байкала (более 120 000 человек), должны соблюдать ограничения и приспосабливаться к условиям. Фактически здесь возможно только экологическое предпринимательство.

- Проект до сих пор не имеет аналогов в России. Это был эксперимент чистой воды, и он удался, - рассказывает президент фонда Елена Творогова. Фото: Андрей МАКСИМОВ

В 2011 году Творогова приняла участие в сессии новосибирской Школы социального предпринимательства. На Байкальском экономическом форуме, который прошел несколько месяцев спустя в Иркутске, местные энтузиасты встретились с представителями компании En+, которых заинтересовали идеи Елены Твороговой и ее соратников. Уже в 2012 году в Байкальске (Иркутская область) прошла первая сессия ШЭПР.

«Партнерство с En+ получилось длительным, проект - живучим и полезным, - уверена руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской». - В рамках «Школы» мы ломаем стереотипы относительно того, кто может заниматься предпринимательством, и показываем, как можно за счет него беречь природу».

Партнеры разделяют ее оптимизм. По словам директора по связям с общественностью En+ Group Татьяны Драчук, когда проект запускался, была уверенность в том, что «на берегах Байкала найдутся люди, влюбленные в свое дело, природу, озеро».

- Важно было поддержать их, дать им возможность найти и воплотить в жизнь идеи, важные для развития региона, для сохранения его уникального культурного и природного наследия, - подчеркивает она.

Помогать «выращивать проекты»

Семь лет назад, когда в Байкальске прошли первые сессии ШЭПР, авторам проекта пришлось не только пояснять тонкости, но и объяснять, что такое экологическое предпринимательство.

«Никто даже словосочетания такого не знал, причем не только чиновники, но и экологи, - говорит Елена Творогова. - Мне говорили: «Бизнес - это же враг, это бич экологии». И ссылки на мировой опыт не помогали. Мы терпеливо искали примеры успешных предпринимательских кейсов, связанных с экологией, переводили и адаптировали понятия, относящиеся к этому направлению, собирали единомышленников... Это на 100% партнерский проект, в котором финансирование от En+ дополняется добровольческим трудом экспертов, волонтеров».

С каждой проведенной сессией растет качество бизнес-идей, представленных участниками. Так, на последней из них, состоявшейся в марте, из «придумок» были только идеи ребят из местного техникума, все остальные проекты - реальные. Их авторы ехали на сессию ШЭПР, чтобы найти ответы на свои вопросы: что делать со своим маленьким бизнесом, недвижимостью, навыками, знаниями. «Наша задача - помочь человеку вырастить проект», - отмечает Творогова.

Во что выливаются сессии «Школы»? На сегодняшний день их участники реализуют уже 25 проектов, запущенных с нуля, а 22 предпринимателя дали вторую жизнь уже существующим бизнесам.

Спектр идей довольно широк: от выпуска травяных чаев и натуральной косметики до возрождения фамильного производства рыжикового масла и сети социальных магазинов. Новые очаги экологического предпринимательства «вспыхивают» постоянно и на иркутском, и на бурятском берегах Байкала.

С 2017 года в Усольском районе Иркутской области работает благотворительный магазин «Синица», в котором малоимущие могут получить вещи, книги, игрушки, которые можно использовать вторично.

Один из авторов проекта Инна Евграфова рассказывает: «Наша «Синица» взлетела на ШЭПРе! На очной сессии мы получили много дельных советов от экспертов и открыли второй магазин в Иркутске. Продумали экономику проекта. Теперь покрываем все расходы и можем помогать еще больше - для этого в магазине есть касса взаимопомощи».

Екатерина и Сергей Редькины при поддержке ее отца Евгения Заваренского в 2016 году запустили производство деревянных игрушек в Иркутске. «Благодаря ШЭПР мы подготовили бизнес-план, получили субсидию на оборудование, нашли партнеров. ШЭПР помогла нам вырасти из ремесленников в предпринимателей», - говорит Екатерина.

Создание сообщества неравнодушных, команды экспертов, сбор прорывных идей - это задачи «Школы экологического предпринимательства» и комплексной программы по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, которую En+ реализует с 2011 года. ШЭПР - лишь малая ее часть.

- «Школа» подарила нам массу встреч с талантливыми, самобытными, целеустремленными предпринимателями, - отмечает Татьяна Драчук. - Мы стали свидетелями рождения многих идей реально работающего бизнеса с рабочими местами, рынками сбыта и продукцией, узнаваемой по всей стране. Все эти люди увлечены идеями бережного использования ресурсов, устойчивого развития байкальских территорий и искренне переживают за то, что оставят после себя будущим поколениям на нашей планете. Мы разделяем эти ценности.

СПРАВКА «КП»

«Школа экологического предпринимательства» - партнерский проект фонда «Возрождение Земли Сибирской» и компании En+ Group, большинство энергетических предприятий которой расположены в Восточной Сибири. Реализуется совместно с 2012 года. Направлен на поддержку инициатив экологических предпринимателей Сибири. В рамках проекта проводятся очные сессии и ярмарки.

За несколько лет существования в 15 очных сессиях приняли участие почти 700 человек с 267 бизнес-идеями. В результате появились 25 проектов, запущенных с нуля, а 22 предпринимателя пересмотрели уже работавшие бизнесы и дали им вторую жизнь. С 2015 года в городах Иркутской области и Республики Бурятия было проведено 6 ярмарок. Свою продукцию на них представили 160 производителей экологически чистых товаров, ярмарки посетили около 4000 человек.