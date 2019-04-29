Владимир Путин вручил награду «Герой труда» работнику группы компаний «Доброфлот» Сергею Антонову

Награды и звания вручал лично президент РФ Владимир Путин. Впервые к такой высокой награде в современной России был представлен представитель рыбопромышленной отрасли - руководитель направления промвооружения и такелажа группы компаний «Доброфлот» Сергей Антонов.

Сергей Иванович Антонов всю трудовую деятельность, а это без малого 40 лет, посвятил рыбной отрасли. После окончания Азербайджанского рыбопромышленного техникума в 1973 году Сергей Антонов начал работать мастером добычи в Управлении производственных флотилий «Дальморепродукт» Приморского края. Последние 12 лет трудится в группе компаний «Доброфлот». Тут он отвечает за всю деятельность по разработке, модернизации, производству и обеспечению судов компании промышленным вооружением и такелажем. Сергей Антонов – один из самых опытных работников рыбоперерабатывающей промышленности Дальнего Востока по разработке и внедрению прогрессивных методов добычи рыбы, а также изготовлению орудий лова. Именно он стал тем, кто фактически вернул стране иваси в 2016 году, которая ушла от наших восточных берегов 25 лет назад. И метод добычи сардина был фактически утерян во времени.

Начало церемонии вручения золотых медалей Героев Труда России (Сергей Антонов крайний справа). Фото: пресс-служба Кремля

Справка «КП»

Сергей АНТОНОВ награжден медалью «За трудовую доблесть» (1981) и орденом Трудовой Славы III степени (1988), а в 1988 году за разработку канатного трала 111/739 м удостоен Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде и научно-техническом творчестве. В 2015 году Сергей Иванович награжден медалью Федерального агентства по рыболовству «За заслуги в развитии рыбного хозяйства» II степени.

Церемония награждения. Фото: пресс-служба Кремля

В 2016 году иваси вернулась и встал вопрос – как добывать? Ловить обычными тралами иваси нельзя. Все дело в высокой жирности сардины тихоокеанской, которая достигает 23% от веса рыбы! Именно это, с одной стороны придаёт иваси нежный вкус и является ценным качеством рыбы, привлекающим покупателей из-за высокого содержания Омега-3. Недаром рыбные консервы иваси произведённые «Доброфлотом» в море, были признаны пищевым продуктом, обладающим лечебно-профилактическими свойствами, что подтверждено соответствующими клиническими и научными исследованиями. С другой стороны, высокая жирность иваси создаёт большие сложности для рыбаков при вылове и переработке уловов. Традиционные тралы повреждают столь нежную рыбу. А добыча кошельковым неводом заключается в том, что иваси до момента изъятия из среды обитания находится как в аквариуме в живом виде. Особенность лова кошельковым неводом позволяет сохранить потребительские качества продукции из иваси, которую в народе любят за ее нежный вкус. Именно этот метод и возродил Сергей Иванович и два года проверял их на учениях, обучая этому методу новое поколение рыбаков. И главная задача – сохранить кошельковый невод, который он восстановил по старым чертежам, модернизовал и организовал изготовление. Только по себестоимости невод стоит около 40 миллионов рублей и весит около 30 тонн, а потерять его можно из-за небольшой ошибки, неорганизованности или невнимательности экипажа за пять минут. Промысел этим методом требует от экипажей рыбаков в море не только знаний, опыта и навыков, но главное - значительных физических и организационных усилий, слаженности работы всей палубной команды рыболовного судна.

Неформальное общение президента с Героями Труда России. Фото: пресс-служба Кремля

Справка «КП»:

Чтобы представить сложность задачи по постановке (замету) и выборке кошелькового невода, необходимо знать его параметры: вес в сухом виде - около 37 тонн, длина - 1000 метров, высота - 200 метров, площадь сетей составляет 22 тысячи кв. метров. Разовый вылов за один удачный замёт в 2017 году на СТР «Калиновка» под руководством Сергея Антоновна составил 282 тонны иваси!

Учитывая, что вес наполненного живой рыбой кошелькового невода и то, что процесс происходит в открытом океане, за тысячи миль от берега, где в случае аварии сложно быстро получить помощь, можно представить колоссальный уровень ответственности, которую взял на себя награжденный. Если потерять, запутать или запутаться в этом огромном орудии лова, то помимо огромных финансовых потерь для компании, сорванного рейса (кошельковый невод на судне один, больше не поместится, а ремонтировать его в море невозможно), рейс для экипажа закончится, что негативно скажется на заработках для экипажа. Подобные факторы неизбежно проявляются в огромном психологическом давлении со стороны членов экипажа на того, кто взял на себя такую огромную ответственность - восстанавливать забытый промысел.

- Таких специалистов, как Сергей Иванович сегодня в отрасли остались единицы. Без личного подвига Сергея Ивановича восстановить этот вид промысла было бы невозможно. Под его руководством у нас восстановлен и модернизирован цех по ремонту и пошиву орудий лова. Он обучил работников технологии изготовления промвооружения с нуля и расширил штат до 60 человек, - рассказал управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. - Сегодня под руководством Сергея Ивановича цех орудий лова занимается как ремонтом, так и изготовлением разноглубинных и донных тралов, снюрреводов, траловых мешков. Трудовой подвиг Сергея Ивановича заключается в огромной личной и профессиональной ответственности, которую он взял на себя, занимаясь этим проектом.

Добыча иваси кошельковым неводом. Фото: Пресс-служба группы компаний "Доброфлот"

Благодаря Сергею Антонову у команды группы компаний «Доброфлот» получилось первыми наладить добычу иваси. И это убедило рыбаков Дальнего Востока в перспективности этого промысла.

- Сардина иваси является одним из наиболее перспективных объектов российского промысла. Объем ее вылова может достигнуть сотен тонн. Тихоокеанская сардина вернулась к российским берегам в 2016 году, после двадцатилетнего перерыва. На тот момент не было приспособленных орудий лова, почти не осталось специалистов - по сути, пришлось начинать почти с нуля. И только благодаря мастерству и знаниям старожилов отрасли, благодаря труду Сергея Ивановича Антонова вылов сардины иваси в нашей стране удалось возобновить. Он не только восстановил забытый промысел сардины кошельковым неводом, но и, лично находясь на промысле, отладил эту непростую промысловую схему и подготовил команду. Вся рыбная отрасль гордится Сергеем Антоновым. Рады, что его вклад в развитие промысла оценён по заслугам. От всего Росрыболовства и от себя лично поздравляю Сергея Ивановича, желаю крепкого здоровья и новых успехов! – прокомментировал «КП» награждение ветерана рыбной отрасли глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Плавбаза "Всеволод Сибирцев" на рейде. Фото: Пресс-служба группы компаний "Доброфлот"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706067" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин вручил Сергею Антонову золотую звезду Героя Труда.Руководитель направления промвооружения и такелажа группы компаний «Доброфлот» Сергей Антонов был удостоен высокого звания за возрождение промысла сардин-иваси на Дальнем Востоке

В Советском Союзе, когда сардина стала популярным деликатесом, для ее обработки использовали плавзаводы, которые обрабатывали иваси непосредственно рядом с кошельковым неводом, принимая ее на борт живой. Именно такое сочетание двух сложных технологических и производственных процессов - вылов кошельковым неводом и переработка иваси в море на плавбазе «Всеволод Сибирцев» - позволяет продукции под брендом «Доброфлот» донести до потребителя тот вкус иваси, который так ценили в прошлом.

- Герой - это человек, благодаря которому Россия вернула самый перспективный для рыболовства промысловый массовый объект, но главное, Сергей Иванович вернул на стол россиян любимую рыбу - сардину иваси, - подчеркнул Александр Ефремов.