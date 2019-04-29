В Москве наградили авторов лучшей социальной рекламы года

Ежегодно на фестиваль LIME присылают сотни работ, посвященные решению острых социальных проблем. Участником фестиваля может стать любой человек, способный предложить эффективные ответы на вопросы, о которых не принято говорить в обществе, и реализовать их в аудиовизуальной форме.

— Работ было более 600, они сильные, интереснейшие. Мы успели все отсмотреть и оперативно вынесли справедливое решение по Гран при и первым местам, — рассказала порталу Открытые НКО президент фестиваля Гюзелла Николайшвили.

Лучшей социальной рекламой 2019 года стала работа «Без комментариев» в номинации «Социальная видеореклама». Это трогательный короткометражный фильм, посвященный проблеме слабовидящих людей и необходимости развития тифлокомментирования в театрах. В главных ролях Игорь Верник и Инна Чурикова. Как отмечают организаторы, ролик имеет немало схожих мотивов с первым в России видеороликом социальной рекламы «Позвоните родителям», созданным ровно 25 лет назад.

Фильм "Без комментариев".Короткометражный фильм Резо Гигинеишвили

Особенность фестиваля этого года – расширенный список номинаций. Поскольку социальная реклама не должна отставать от развития современных технологий и форматов, участникам было предложено заявить работы, реализованные в таких форматах, как VR/AR, мультиплатформенный проект, различные digital-реализации коммуникационных концепций. Кроме того, члены жюри рассмотрели номинантов на звания «Блогер года» и «Человек года» в социальной рекламе и коммуникациях, чего не делали прежде в рамках фестиваля.

Одним из самых необычных стал проект формата VR/AR — «VR-чтения», организованный центральной городской молодежной библиотекой им. Светлова. Прочитанные актерами произведения были визуализированы в формате VR-анимации.

Победителем в номинации «Блогер года в социальной рекламе и коммуникациях» стала москвичка Дарья Пушкарева, которая несколько лет назад оставила успешную карьеру фотографа и уехала с мужем жить в загородный дом, чтобы заботиться о более 100 больных собак. С тех пор Дарья каждый день рассказывает о своей жизни в социальных сетях.

Еще одна новая номинация – «Человек года в социальной рекламе и коммуникациях». Несколько месяцев назад в СМИ была опубликована история о жительнице Северной Осетии, которая уже 50 лет работает почтальоном и доставляет свежую прессу в горные районы, куда не может проехать автомобиль. При этом 83-летняя Екатерина Дзалаева каждый день проходит свой путь пешком.

«Это ли не социальные коммуникации», — отметили члены жюри и отдали Екатерине Дзалаевой первое место.

Кроме того, жюри посмертно наградили Евгения Попова, который всю жизнь работал учителем, копил деньги на новый дом, и незадолго до смерти отдал всю сумму одному из детских домов.

Из проектов в сфере социально ответственного бизнеса лучшими были признаны ассистивные технологии, которые создает ПАО «ВымпелКом», «Искусство вслух» для слабовидящих людей от ПАО «Сбербанк» и безопасное использование интернета ПАО «Ростелеком».

— Для хорошей коммуникации важна идея. Чистая идея. Причем очень часто авторы, заказчики до конца сами не понимают идею без шелухи. И, конечно, во всем этом обязательна мультимедиа. Сегодня физически вы не можете сделать серьезную кампанию, в очень редких случаях, в очень специальных используют только одно медиа, – подчеркнул председатель жюри фестиваля LIME-2019 Владимир Евстафьев, официальный представитель МФК «Каннские львы».

Для гостей фестиваля прошли мастер-классы от известных продюсеров, режиссеров и специалистов в рекламной сфере. Так, Владимир Евстафьев поговорил с участниками о тенденциях в рекламной индустрии и ответил на один из популярных вопросов — как же создать хорошую социальную рекламу, чтобы победить в Каннах? Геогрий Молодцов продемонстрировал возможности AR-, VR-технологий и рассказал об их применении. Новые форматы в медиа предложили гостям Дмитрий Котов и Борис Гуц.

Для представителей НКО организаторы LIME от Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы провели мастер-класс об особенностях медиасопровождения проектов некоммерческих организаций.

С результатами фестиваля можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм.