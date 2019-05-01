Что за праздник Первомай: как демонстрации разрушали царскую империю

Александр Закатов: Многотысячные маевки Николай Второй считал происками смутьянов

130 лет назад Первомай стал Днем солидарности рабочих всего мира, потом менял названия, докатившись до наших времен как День весны и труда. С известным историком, главой канцелярии Российского императорского дома Александром Закатовым «КП» говорила о том, как маевки разрушали империю.

- Почему в России идея первомайских демонстраций нашла такой отклик и почему маевки с лозунгами «Долой самодержавие!», которые покатились по всей стране на рубеже 19-го и 20-го веков, не запрещали?

- В Российской империи проблем в те годы хватало, но была тенденция на защиту прав складывающегося рабочего класса. 8-часового рабочего дня не было тогда нигде — даже Парижская коммуна его не ввела — но в нашей империи он все же сокращался! И сам по себе праздник 1 мая, который тогда отмечался 18 апреля — в знак солидарности с трудящимися остальных стран — сам по себе не вызывал отторжения у действующей власти. Да, незаконными были лозунги, направленные против государственного строя — но они появились лет через 7-8 после первой первомайской стачки на территории империи, в Варшаве в 1890- м году. А лозунг «долой самодержавие!» был навязан рабочим левыми партиями, в первую очередь РСДРП. Ну, и другими революционными партиями. Чтобы рабочие защищали не свои насущные права — а чтобы пустить их маевки по пути разрушения государства.

- Как все же реагировала власть на те демонстрации, маевки, которые несли в себе прямой протест против строя?

- Есть воспоминания графа Витте, еще дореволюционные, который описывал свои (совместно с высшими чиновниками) встречи с фабрикантами, которым он говорил: «Господа, не думайте, что правительство стоит на защите ваших интересов, оно старается учесть интересы всех сословий, а вы обязаны вести себя разумно по отношению к рабочим».

А еще в 19-м веке граф Воронцов-Дашков сказал такую универсальную фразу: «Богатые и сильные должны вести себя так, чтобы все остальные прощали им их богатство и силу». Такова была установка верховной власти — это можно проанализировать по изменениям в рабочем законодательстве, в страховом. Права женщин и детей тоже начали защищать.

- Но лозунг «долой самодержавие!» - это прямой удар по монархии — разве в других странах за подобное не сажали?

- Самодержавие — не синоним монархии. Это не сущность власти, а ее качество. Если в стране монархия — то самодержавен монарх. Он обладает суверенитетом и независим в своих действиях, а, если в стране демократия, то у кого верховная власть, тот и самодержавен. Потому и лозунг «долой самодержавие» на маевках был довольно бессмысленен. Его навязывали простым людям пользуясь их недостаточной осведомленностью. И пытались подвигнуть к мысли, что во всем виноваты царь, помещики и капиталисты. Лучшая часть фабрикантов понимала — в их интересах не доводить людей до критического состояния. Известно признанием американского президента Уильяма Тафта, что несмотря на то, что в России недемократический режим, но российское рабочее законодательство — одно из лучших в мире, если не самое лучшее.

- Как реагировал император Николай Второй на 400-тысячные первомайские демонстрации в 1900-х годах?

- Его ошибкой было то, что это он считал деятельностью смутьянов-врагов России, а весь народ, полагал император, верен монархии, он верноподданический.

- Почему начались эти майские стачки с Варшавы — полякам в империи позволялось больше, чем прочим?

- Царство Польское к концу 19-го века было лишено многих своих привилегий из-за двух восстаний. Нельзя сказать, что там правовая ситуация благоприятствовала местному населению. Но все-таки там был силен дух оппозиционности. Туда быстрее проникала революционная литература. Там было больше связей с Европой вообще, с католическим миром в частности, они думали, что Европа поможет «освободиться от тирании». Но на демонстрации выходили там не только поляки — и русские, и евреи, и православные, и католики.

Илья Демаков: Говоря про Первомай, не вспоминаем Чикаго

Учитель года-2017 — о том, нужно ли знать школьникам историю Первомая.

- Вы в курсе российской истории 19-20 веков рассказываете о Первомае, о том, что явление пришло к нам из США и Австралии?

- Мы исходим из образовательного стандарта, в нем сюжеты которые связанные с Первомаем, присутствуют. Как российская революционная тактика. То есть говорим о маевках в контексте тех практик, которые были в 1905-м году, в первую русскую революцию, и в дальнейшем. Первомай возникает, как одно из агитационных, пропагандистских действий, мероприятий — связанных с несколькими российскими партиями. С социалистами-революционерами и с социал-демократической партией.

- Выхода на всемирной значение Всемирного дня солидарности трудящихся нет?

- Нет, о чикагских событиях не рассказываем. Но возможны отсылки к тому, что происходило в Германии. И могут быть отсылы или параллели с предложенными немцами международными революционными инициативами, вроде 8 марта Либкнехта и Люксембург.

- Отправной точкой разговора о начале Первомая как демонстрация протестов служит 10-тысячная стачка в Варшаве или многотысячные события 1901-го года в главных городах империи, в том числе Питере, Тбилиси, Харькове?

- В живом преподавании в школе такого погружения в историю вопроса, честно говоря, не встречал. По этому курсу вариации возникают во внеурочной деятельности, либо на олимпиадах — там бы я не удивился возникновению вопроса про это.

- Последние демонстрации СССР, последний Первомай 1990-го года - это, наверное, и вовсе не упоминается в школе?

- Для современных школьников 1990-й - это картина прошлого. И тут такие события не идут отдельно — они идут в привязке, например, с демонстрациями 7 ноября . Как приметы советской эпохи. Но вот что мы проводим четко — был Первомай, который был праздник чуть более легкий и чуть менее нагруженный разными серьезными смыслами ( во всяком случае, в позднюю советскую эпоху, где он проходит, скорее, как явление культуры) . И был — и есть - День 9 мая, который следует сразу за ним. И этот контраст, думаю, школьниками вполне ощущается. Мои коллеги принципиально разделяют сюжеты — 1 мая и 9 мая.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В конце апреля 1856 года рабочие Австралии потребовали 8-часового рабочего дня. 1 мая 1886 года анархические организации США и Канады вывели людей на митинги, в том числе и с таким же требованием. При разгоне одной из демонстраций в Чикаго погибли люди, в полицейских была брошена бомба, пять анархистов позже были повешены. А в 1889-м году Парижский конгресс Второго Интернационала предложил объявить 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. В РСФСР праздник стал государственным с 1918 года — как День интернационала. А в 1972-м стал Днем международной солидарности трудящихся — Первое мая. Сейчас отмечается как День труда более чем в 30 странах мира.