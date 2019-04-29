Александр Калинин: «Будем помогать крымским предпринимателям выходить на экспорт»

- Александр Сергеевич, для чего потребовалось специальное постановление правительства о популяризации образа предпринимателя в соцсетях?

- В рамках нацпроекта по развитию малого бизнеса есть федеральный проект «Популяризация предпринимательства», и я являюсь его руководителем. После встречи с предпринимателями Перми глава Правительства Дмитрий Медведев акцентировал внимание на интересе молодежи к малому бизнесу. Поэтому проводить рекламную компанию надо не только на центральном телевидении и на радио, но особый акцент необходимо сделать на продвижении положительного образа российского предпринимателя в соцсетях.

- В России сложно заниматься малым и средним бизнесом, и если есть тренд на привлечение молодежи, то вероятно, им будут даны преференции и льготы?

- Им везде сложно заниматься. Нацпроект предполагает, что 6 миллионов граждан России, которые сейчас не занимаются бизнесом, либо откроют свое дело, либо найдут место работы в малом бизнесе. Выделены специальные фокус-группы, с которыми разговор должен вестись более интенсивно - это школьники, молодежь до 30, женщины-домохозяйки, отставные военные и силовики, люди серебряного возраста и социально незащищенные группы населения, к примеру, инвалиды. Именно у них идея малого бизнеса вызовет наибольший интерес. Мы проводили опрос – рассчитывали индекс женской предпринимательской активности: 75% женщин сказали, что хотели бы заниматься малым бизнесом, но при этом из них собираются открыть свое дело только 25%. И вот эта огромная разница – где она? Им не хватает знаний или стартового капитала? Вероятно, просто смелости. А ее можно приобрести, если об этом деле много рассказывать. Тогда бизнес будет пользоваться почетом и уважением в обществе – люди будут понимать, куда обратиться за поддержкой и стартовым капиталом.

- И куда обратиться?

- За поддержкой можно прийти в «Опоры России», в центры «Мой бизнес», которые сейчас создаются по стране, в Российский экспортный центр. Есть мобильные приложения «Корпорация МСП», «Мой налог» - там легко можно зарегистрироваться и стать самозанятым в течение пяти минут. А дальше возникает вопрос: как, сделав этот шаг, организовать успешный бизнес? Для этого надо много чего знать и уметь, и деловой климат в стране улучшать, и учиться, и общаться – это самое главное.

- Эти возможности есть только у жителей крупных городов-миллионников или и в регионах тоже?

- Они есть и в регионах, но многое зависит еще и от рынка сбыта: если у тебя нет клиентов и рынка сбыта, то ни о каком бизнесе нельзя вести речь. Большой город – это другие возможности и проекты.

- Хорошо, вы будете популяризировать образ предпринимателя среди молодежи, домохозяек, отставников, силовиков - а какие ролевые модели вы будете им предлагать?

- Отделения «Опоры России» присутствует в каждом регионе, и в каждом регионе есть сотни своих героев. К примеру, мы с вами беседуем в Крыму - один местный предприниматель открыл рекламное агентство и занимался тем, что устанавливал в общественном транспорте ЖК-дисплеи. А сегодня он открывает такие агентства по всей России. Он работал на маленьком рынке одного города Симферополя, а теперь они поставляют продукцию на территорию всей нашей огромной страны. Или, к примеру, владелец туристической компании крымчанин Сергей Клименко - выступал перед президентом: если недавно он работал только в Крыму, то сейчас он открыл несколько сотен своих представительств на территории страны, и через них предлагает отдых на Крымском полуострове. И таких примеров много: люди ремонтируют суда, делают вино, берут серьезные подряды по ремонту и модернизации электросетей, строительству дорог. Все это обеспечивает качество жизни в Крыму или в любом другом регионе страны.

- Глава Крыма Сергей Аксенов всегда ставил развитие малого бизнеса в приоритет.

- Специфика региона такова, что здесь не так много крупного бизнеса, а качество жизни обеспечивается именно малым бизнесом. И глава Республики видит в этом основной экономический драйвер. Появилась свободная экономическая зона, все инвестиционные проекты Сергей Аксенов пропускает через свой инвестиционный совет, в него входят представители «Опоры России».

- Правильно ли я понимаю, что для развития малого и среднего бизнеса в России дан зеленый свет?

- Нет, конечно. Сложно малому бизнесу развиваться. Как я уже сказал, идет серьезная борьба за рынки сбыта. Все основные подряды, тот же ремонт дорог, благоустройство – до 80% заказов в Крыму получает крупный бизнес. Поскольку они могут предложить больший капитал и более выгодные условия. С другой стороны, у нас достаточно серьезными темпами растут тарифы, налоговая и прочая фискальная нагрузка, ужесточается налоговое администрирование. Малый бизнес видит, что крупный бизнес у него забирает значительную часть рынков. Количество предприятий среднего бизнеса в России за последние два года упало на 10%, малого бизнеса тоже (в основном это микробизнес, где работает два-три человека и обороты до 10 миллионов). Недостаточное количество рынков сбыта и постоянно растущие издержки – необходимо ответить на эти два вопроса.

- А как на них ответить?

- К примеру, 15% всех госзакупок и закупок госкорпораций идут по специальным процедурам - только для малого бизнеса. И рассчитываются там за 30 дней. Мы добились того, что уже началась выдача кредитов под 8,5%, а не под 12% годовых.. В Крыму выдан первый миллиард. Но серьезным выходом было бы умение экспортировать: если ты научился экспортировать свою продукцию, то из замкнутого круга ты вырываешься на международные рынки. С другими оборотами и деньгами.

- Вы не забыли, что в Крыму это интервью даете?

- Нет, я понимаю, что западные страны ввели против Крыма санкции, но это еще не весь мир. Есть Китай, Индия, Африка, арабские страны, которые не собираются идти в этом направлении. «Опора России» за это время открыла больше 20 представительств нашей организации в других странах - будем помогать крымским предпринимателям выходить на экспорт.